PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi

·286·Jamiyat
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi

“PUBG” o‘yini orqali boshlangan tanishuv kutilmagan tarzda chinakam hayotiy sevgi hikoyasiga aylandi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Samarqand viloyatida tug‘ilgan 2008 yilda tug‘ilgan qiz va Farg‘ona viloyatidan bo‘lgan 2006 yilda tug‘ilgan yigit mashhur PUBG Mobile o‘yini orqali tanishgan. Dastlab oddiy o‘yin jarayonidagi muloqot sifatida boshlangan suhbatlar vaqt o‘tishi bilan do‘stlik, keyinchalik esa jiddiy munosabatga aylangan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu juftlik bugungi kunda oila qurish arafasida ekani aytilmoqda. Bu holat internet va o‘yinlar orqali boshlangan munosabatlarning real hayotga qanchalik ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda turlicha fikrlarga sabab bo‘lmoqda. Ayrimlar buni zamonaviy davrning “virtual sevgi hikoyasi” sifatida baholasa, boshqalar esa onlayn tanishuvlarda ehtiyotkorlik muhimligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi