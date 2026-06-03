Toshkentda yigit uy egalari uxlab yotganida kvartirani o‘g‘irlab ketdi
Toshkent shahrida sodir bo‘lgan o‘g‘irlik holati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, 22 yoshli yigit kechasi uy egalari uxlab yotgan paytda qulflanmagan eshik orqali kvartiraga kirib borgan.
U ichkarida hech qanday to‘siqqa duch kelmagan holda, uyda mavjud bo‘lgan 5 million so‘m va 200 AQSH dollarini olib chiqib ketgan. Ushbu holat haqidagi tafsilotlar keyinchalik Telegram kanallarida ham tarqalgan.
Shundan so‘ng gumonlanuvchi kvartiradan chiqqanidan keyin to‘xtab qolmagan. U mashina kalitlarini ko‘rib, avtoturargohga tushgan va u yerdagi avtomobildan yana 7,2 million so‘m miqdoridagi pulni ham o‘g‘irlab ketgan.
Hozirda ushbu voqea yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Toshkent shahar IIBB esa fuqarolarga ehtiyot choralariga qat’iy amal qilish, ayniqsa kechasi eshik va derazalarni yopiq holda saqlash hamda xavfsizlikni kuchaytirish bo‘yicha ogohlantirish bermoqda.
…