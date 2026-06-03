Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi

·247·Salomatlik
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi

Saratonga qarshi kurashda yangi umid paydo bo‘ldi. The Guardian nashrining xabar berishicha, “Amivantamab” deb nomlangan innovatsion dori bosh va bo‘yin saratonining og‘ir shakllariga qarshi davolashda yuqori samaradorlik ko‘rsatgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu preparat 11 ta davlatda o‘tkazilgan keng ko‘lamli klinik tadqiqotlar davomida sinovdan o‘tkazilgan. Tadqiqotda jami 102 nafar bemor ishtirok etgan bo‘lib, ularning barchasi avval kimyoterapiya hamda immunoterapiya muolajalaridan kutilgan natijani olmagan og‘ir holatdagi bemorlar hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari esa mutaxassislarni hayratda qoldirdi. Ishtirokchilardan 15 nafarida o‘smalar to‘liq yo‘qolgan bo‘lib, bu holat tibbiyot olamida “misli ko‘rilmagan yutuq” sifatida baholanmoqda.

Qayd etilishicha, “Amivantamab” preparati har uch haftada bir marta teri ostiga in’eksiya ko‘rinishida yuboriladi. Olimlar hozirda tadqiqotlarni davom ettirib, uning samaradorligi va xavfsizligini yanada kengroq klinik bosqichlarda o‘rganishni rejalashtirmoqda.

Mutaxassislar bu natijani saraton kasalligiga qarshi kurashda yangi davr boshlanishi sifatida baholamoqda va kelajakda ushbu dori ko‘plab bemorlar uchun yangi umid bo‘lishi mumkinligini ta’kidlashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30.05, 08:32Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?28.05, 09:36Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?25.05, 07:45Oyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuli25.05, 01:24Qaysi mevalarni och qoringa yeyish tavsiya etilmaydi?24.05, 10:02Karamni ortiqcha iste’mol qilish qanday oqibatga olib keladi?22.05, 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Ertalab och qoringa suv ichish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Yoshlarni tez qaritadigan mahsulotlar!
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin