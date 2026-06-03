SEC raqamli aktivlarni 2030-yilgacha strategik ustuvor yoʻnalish deb eʻlon qildi

·48·Iqtisodiyot
SEC raqamli aktivlarni 2030-yilgacha strategik ustuvor yoʻnalish deb eʻlon qildi

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) raqamli aktivlarni oʻzining strategik ustuvor yoʻnalishlari darajasiga koʻtardi. Agentlik 2030-yilgacha boʻlgan davrda blokcheyn texnologiyalari, tokenizatsiya va kripto bozor infratuzilmasi boʻyicha tartibga solish aniqligini taʻminlashni maqsad qilgan. Ushbu oʻzgarishlar seshanba kuni eʻlon qilingan 2026–2030-moliya yillari uchun moʻljallangan Strategik reja loyihasida oʻz aksini topdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hujjatda SEC investorlarni himoya qilish va kapitalni shakllantirish bilan bir qatorda, raqamli aktivlar hamda taqsimlangan reyestr texnologiyalari (DLT) uchun alohida boʻlim ajratdi. Komissiya raisi Paul Atkins boshchiligidagi agentlik oqilona va izchil yondashuv orqali raqamli aktivlar uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishni rejalashtirmoqda. SEC bayonotiga koʻra, blokcheyn va kripto texnologiyalari Amerika moliya infratuzilmasini tubdan oʻzgartirish salohiyatiga ega.

Strategik reja raqamli aktivlar oʻsishi amaldagi qoidalardan oʻzib ketganini tan oladi va bozor ishtirokchilari uchun huquqiy aniqlikni oshirishga chaqiradi. Shuningdek, tokenizatsiya qilingan takliflar va onchain moliya infratuzilmasi SEC tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan sohalar sifatida qayd etilgan. Hujjatda kastedianlik, savdo va steyking xizmatlari ortiqcha yoki bir-biriga zid talablarsiz, tegishli nazorat ostida ishlashi kerakligi taʻkidlangan.

Yana bir muhim ustuvor vazifa — SEC va Tovar fyucherslari savdosi komissiyasi (CFTC) oʻrtasidagi masʻuliyat chegaralarini aniqlashtirishdir. Bu masala uzoq vaqtdan beri AQSHda raqamli aktivlarni tartibga solishdagi asosiy muammolardan biri boʻlib kelmoqda. Ikki agentlik allaqachon hamkorlikni kuchaytirish boʻyicha oʻzaro anglashuv memorandumini imzolagan boʻlib, bu yangi texnologiyalar sharoitida maʻlumot almashishni osonlashtiradi.

SECKriptoBlokcheynInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda