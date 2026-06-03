SEC raqamli aktivlarni 2030-yilgacha strategik ustuvor yoʻnalish deb eʻlon qildi
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) raqamli aktivlarni oʻzining strategik ustuvor yoʻnalishlari darajasiga koʻtardi. Agentlik 2030-yilgacha boʻlgan davrda blokcheyn texnologiyalari, tokenizatsiya va kripto bozor infratuzilmasi boʻyicha tartibga solish aniqligini taʻminlashni maqsad qilgan. Ushbu oʻzgarishlar seshanba kuni eʻlon qilingan 2026–2030-moliya yillari uchun moʻljallangan Strategik reja loyihasida oʻz aksini topdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hujjatda SEC investorlarni himoya qilish va kapitalni shakllantirish bilan bir qatorda, raqamli aktivlar hamda taqsimlangan reyestr texnologiyalari (DLT) uchun alohida boʻlim ajratdi. Komissiya raisi Paul Atkins boshchiligidagi agentlik oqilona va izchil yondashuv orqali raqamli aktivlar uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishni rejalashtirmoqda. SEC bayonotiga koʻra, blokcheyn va kripto texnologiyalari Amerika moliya infratuzilmasini tubdan oʻzgartirish salohiyatiga ega.
Strategik reja raqamli aktivlar oʻsishi amaldagi qoidalardan oʻzib ketganini tan oladi va bozor ishtirokchilari uchun huquqiy aniqlikni oshirishga chaqiradi. Shuningdek, tokenizatsiya qilingan takliflar va onchain moliya infratuzilmasi SEC tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan sohalar sifatida qayd etilgan. Hujjatda kastedianlik, savdo va steyking xizmatlari ortiqcha yoki bir-biriga zid talablarsiz, tegishli nazorat ostida ishlashi kerakligi taʻkidlangan.
Yana bir muhim ustuvor vazifa — SEC va Tovar fyucherslari savdosi komissiyasi (CFTC) oʻrtasidagi masʻuliyat chegaralarini aniqlashtirishdir. Bu masala uzoq vaqtdan beri AQSHda raqamli aktivlarni tartibga solishdagi asosiy muammolardan biri boʻlib kelmoqda. Ikki agentlik allaqachon hamkorlikni kuchaytirish boʻyicha oʻzaro anglashuv memorandumini imzolagan boʻlib, bu yangi texnologiyalar sharoitida maʻlumot almashishni osonlashtiradi.
…