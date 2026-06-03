Kriptovalyuta bozorida 176 milliard dollarlik yoʻqotish: Ayiqlar qaytdimi

·45·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozorida 176 milliard dollarlik yoʻqotish: Ayiqlar qaytdimi

Bitcoin (BTC) soʻnggi 48 soat ichida 9 foizga keskin arzonlashib, oxirgi ikki oy ichida ilk bor 67,000 USD darajasidagi qoʻllab-quvvatlash nuqtasiga tushdi. Ushbu korreksiya natijasida umumiy kripto bozorining kapitallashuvidan atigi ikki kun ichida 176 milliard dollar yoʻqoldi. Bu holat haddan tashqari yuqori leverajga ega boʻlgan long-pozitsiyalar boʻyicha 1,5 milliard dollarlik majburiy likvidatsiyalarga sabab boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH fond bozorlari, xususan, Russell 2000 indeksi mustahkam oʻsish koʻrsatayotgan bir paytda, Bitcoin va kichik kapitallashuvli aksiyalar oʻrtasidagi korrelyatsiya 21-may kuni rasman uzildi. Bozor kayfiyatining yomonlashishiga 12-maydan 20-mayga qadar AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin ETF’laridan 2,1 milliard dollarlik sof mablagʻ chiqib ketishi ham turtki boʻldi. Derivativlar maʼlumotlari esa institutsional investorlar orasida ishtaha pasayganini koʻrsatmoqda.

Bitcoin fyucherslari boʻyicha yillik mukofot stavkasi (premium) uch oydan ortiq vaqt davomida 4 foizlik neytral chegaradan pastda qolmoqda, bu esa buqa leverajiga boʻlgan talab sustligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Michael Saylor boshchiligidagi MicroStrategy kompaniyasining haftalik Bitcoin xaridlarini toʻxtatib, konvertatsiya qilinadigan qarzlarni qayta sotib olish qarori ham investorlar orasida turli xil qarashlarni keltirib chiqardi.

Tahlilchilarning fikricha, Google (GOOG US) kabi gigantlarning qarz oʻrniga oʻz kapitalini oshirishga intilishi bozorda likvidlik kamayayotganidan dalolat beradi. JPMorgan tadqiqotlariga koʻra, hozirda S&P 500 bozor qiymatining yarmi sunʼiy intellekt bilan bogʻliq 41 ta aksiya hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Bu esa bozordagi konsentratsiya darajasi soʻnggi 150 yildagi eng yuqori nuqtaga chiqqanini anglatadi.

BitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda