Kriptovalyuta bozorida 176 milliard dollarlik yoʻqotish: Ayiqlar qaytdimi
Bitcoin (BTC) soʻnggi 48 soat ichida 9 foizga keskin arzonlashib, oxirgi ikki oy ichida ilk bor 67,000 USD darajasidagi qoʻllab-quvvatlash nuqtasiga tushdi. Ushbu korreksiya natijasida umumiy kripto bozorining kapitallashuvidan atigi ikki kun ichida 176 milliard dollar yoʻqoldi. Bu holat haddan tashqari yuqori leverajga ega boʻlgan long-pozitsiyalar boʻyicha 1,5 milliard dollarlik majburiy likvidatsiyalarga sabab boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH fond bozorlari, xususan, Russell 2000 indeksi mustahkam oʻsish koʻrsatayotgan bir paytda, Bitcoin va kichik kapitallashuvli aksiyalar oʻrtasidagi korrelyatsiya 21-may kuni rasman uzildi. Bozor kayfiyatining yomonlashishiga 12-maydan 20-mayga qadar AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin ETF’laridan 2,1 milliard dollarlik sof mablagʻ chiqib ketishi ham turtki boʻldi. Derivativlar maʼlumotlari esa institutsional investorlar orasida ishtaha pasayganini koʻrsatmoqda.
Bitcoin fyucherslari boʻyicha yillik mukofot stavkasi (premium) uch oydan ortiq vaqt davomida 4 foizlik neytral chegaradan pastda qolmoqda, bu esa buqa leverajiga boʻlgan talab sustligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Michael Saylor boshchiligidagi MicroStrategy kompaniyasining haftalik Bitcoin xaridlarini toʻxtatib, konvertatsiya qilinadigan qarzlarni qayta sotib olish qarori ham investorlar orasida turli xil qarashlarni keltirib chiqardi.
Tahlilchilarning fikricha, Google (GOOG US) kabi gigantlarning qarz oʻrniga oʻz kapitalini oshirishga intilishi bozorda likvidlik kamayayotganidan dalolat beradi. JPMorgan tadqiqotlariga koʻra, hozirda S&P 500 bozor qiymatining yarmi sunʼiy intellekt bilan bogʻliq 41 ta aksiya hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Bu esa bozordagi konsentratsiya darajasi soʻnggi 150 yildagi eng yuqori nuqtaga chiqqanini anglatadi.
…