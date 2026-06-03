BMW M2 ilk bor toʻliq uzatmali xDrive tizimiga ega boʻldi

·163·Avto
BMW M2 ilk bor toʻliq uzatmali xDrive tizimiga ega boʻldi

BMW kompaniyasi oʻzining mashhur BMW M2 modelini ilk bor toʻliq uzatmali (xDrive) tizimi bilan jihozladi. Bu yangilikdan soʻng, barcha M seriyasidagi avtomobillarni endilikda ikkita harakatlantiruvchi oʻq bilan sotib olish imkoniyati paydo boʻldi. Yangi BMW M2 xDrive yoz oxirida sotuvga chiqishi kutilmoqda va uning narxi 74 255 funt sterlingdan boshlanadi, bu esa orqa uzatmali standart modeldan taxminan 4000 funtga qimmatroqdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil mavjud BMW M2 kabi 3,0 litrli, turbochargelli S58 olti silindrli dvigatel bilan jihozlangan. Biroq, unga M Ignite deb nomlangan yangi yonish jarayoni texnologiyasi joriy etilgan. Ushbu texnologiya 2026-yil oʻrtalaridan boshlab barcha M modellariga Euro 7 emissiya standartlariga muvofiqlikni taʼminlash uchun tatbiq etiladi. BMW vakillarining soʻzlariga koʻra, poyga texnologiyalariga asoslangan ushbu yechim yuqori yuklamalarda yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Yangi xDrive tizimi tufayli BMW M2 0 dan 100 km/soat tezlikka erishish vaqtini 4,0 soniyadan 3,7 soniyaga qisqartirdi. Avtomobil Active M differensiali bilan jihozlangan boʻlib, u orqa oʻq boʻylab quvvatni taqsimlash orqali yoʻl bilan ilashish kuchini yaxshilaydi. Bu esa haydovchiga har qanday ob-havo va yoʻl sharoitida oʻzgarmas M quvvatini his qilish imkonini beradi.

Oddiy haydash rejimida BMW M2 xDrive quvvatni faqat orqa gʻildiraklarga yoʻnaltiradi, old gʻildiraklar esa faqat qoʻshimcha tortish kuchi zarur boʻlganda ishga tushadi. Shuningdek, DSC tizimi oʻchirilgan holatda avtomobilni toʻliq orqa uzatmali rejimga oʻtkazish mumkin. Taʼkidlash joizki, orqa uzatmali modeldan farqli oʻlaroq, xDrive versiyasi faqat avtomat uzatmalar qutisi bilan taklif etiladi.

BMWBMW M2AvtomobilXdriveSportkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi