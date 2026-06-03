BMW M2 ilk bor toʻliq uzatmali xDrive tizimiga ega boʻldi
BMW kompaniyasi oʻzining mashhur BMW M2 modelini ilk bor toʻliq uzatmali (xDrive) tizimi bilan jihozladi. Bu yangilikdan soʻng, barcha M seriyasidagi avtomobillarni endilikda ikkita harakatlantiruvchi oʻq bilan sotib olish imkoniyati paydo boʻldi. Yangi BMW M2 xDrive yoz oxirida sotuvga chiqishi kutilmoqda va uning narxi 74 255 funt sterlingdan boshlanadi, bu esa orqa uzatmali standart modeldan taxminan 4000 funtga qimmatroqdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil mavjud BMW M2 kabi 3,0 litrli, turbochargelli S58 olti silindrli dvigatel bilan jihozlangan. Biroq, unga M Ignite deb nomlangan yangi yonish jarayoni texnologiyasi joriy etilgan. Ushbu texnologiya 2026-yil oʻrtalaridan boshlab barcha M modellariga Euro 7 emissiya standartlariga muvofiqlikni taʼminlash uchun tatbiq etiladi. BMW vakillarining soʻzlariga koʻra, poyga texnologiyalariga asoslangan ushbu yechim yuqori yuklamalarda yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.
Yangi xDrive tizimi tufayli BMW M2 0 dan 100 km/soat tezlikka erishish vaqtini 4,0 soniyadan 3,7 soniyaga qisqartirdi. Avtomobil Active M differensiali bilan jihozlangan boʻlib, u orqa oʻq boʻylab quvvatni taqsimlash orqali yoʻl bilan ilashish kuchini yaxshilaydi. Bu esa haydovchiga har qanday ob-havo va yoʻl sharoitida oʻzgarmas M quvvatini his qilish imkonini beradi.
Oddiy haydash rejimida BMW M2 xDrive quvvatni faqat orqa gʻildiraklarga yoʻnaltiradi, old gʻildiraklar esa faqat qoʻshimcha tortish kuchi zarur boʻlganda ishga tushadi. Shuningdek, DSC tizimi oʻchirilgan holatda avtomobilni toʻliq orqa uzatmali rejimga oʻtkazish mumkin. Taʼkidlash joizki, orqa uzatmali modeldan farqli oʻlaroq, xDrive versiyasi faqat avtomat uzatmalar qutisi bilan taklif etiladi.
…