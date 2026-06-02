Kuchli shamol havo sharini qulatdi, jabrlanganlar bor

·264·Jamiyat
Kuchli shamol havo sharini qulatdi, jabrlanganlar bor

Tojikistonning Xo‘jand shahrida bayram tadbiri vaqtida kutilmagan hodisa yuz berdi. Kuchli shamol ta’sirida boshqaruvni yo‘qotgan havo shari bir nechta uylar tomiga qulagani oqibatida bir necha kishi jarohat oldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 1 iyun kuni kechqurun Kamoli Xo‘jandiy nomidagi teatr atrofida sodir bo‘lgan. Havo shari Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri uchun O‘zbekistondan olib kelingan edi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa vaqtida havo shari ichida bo‘lgan 46 yoshli O‘zbekiston fuqarosi yerga qulagan va turli jarohatlar olgan. Shuningdek, sharni ushlab turgan zanjir uzilib ketishi oqibatida hodisa joyida bo‘lgan 40 yoshli mahalliy ayol ham jabrlangan.

Manbalarning bildirishicha, jarohatlanganlar shifoxonaga olib ketilgan va ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda. Hodisa vaqtida ayolning voyaga yetmagan qizi ham voqea joyida bo‘lgani, uning yengil tan jarohati olgani aytilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi