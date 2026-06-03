Uber robotaksilarda qoldirilgan gʻalati buyumlar roʻyxatini eʼlon qildi

·102·Texno
Uber robotaksilarda qoldirilgan gʻalati buyumlar roʻyxatini eʼlon qildi

Uber kompaniyasi oʻzining anʼanaviy "Lost & Found Index" hisobotini taqdim etdi. Oxirgi 10 yil davomida yoʻlovchilar tomonidan qoldirilgan buyumlar roʻyxati jamiyatning oʻziga xos antropologik manzarasini aks ettirib kelmoqda. Bu yilgi hisobotda asosiy eʼtibor yangi yoʻnalish — robotaksilarga qaratildi. Kompaniyaning maʼlum qilishicha, oʻtgan bir yil davomida haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarda minglab buyumlar unutilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Robotaksilarda qoldirilgan ashyolar orasida smartfon, hamyon va kalitlar kabi odatiy narsalardan tashqari, kutilmagan buyumlar ham uchraydi. Masalan, sunʼiy tishlar toʻplami, "I Heart Hot Dads" yozuvli sumka, "Emotional Support Human" deb yozilgan koʻk rangli kepka, Squishmallow oʻyinchoqlari va Charli XCX posteri shular jumlasidandir. Bu kabi holatlar Uber tarmogʻida robotaksilar naqadar ommalashib borayotganini koʻrsatadi.

Hozirda Uber oʻzining AV (avtonom transport vositalari) biznesini kengaytirmoqda. 2025-yil mart oyida Ostin shahrida "Waymo on Uber" xizmati ishga tushirilishi bilan bu soha yangi bosqichga chiqdi. Shuningdek, kompaniya Atlanta, Las-Vegas va Dallas kabi shaharlarda Waymo, Motional va Avride kabi hamkorlar bilan ishlamoqda. Haydovchi boʻlmagan taqdirda ham, yoʻqolgan buyumlarni qaytarish tizimi samarali yoʻlga qoʻyilgan.

Agar yoʻlovchi robotaksida biror narsasini unutib qoldirsa, uni qaytarib olish jarayoni oddiy safarlar bilan bir xil: ilova orqali mijozlarni qoʻllab-quvvatlash markaziga murojaat qilinadi. Buyum topilgach, foydalanuvchi 15 dollar evaziga Uber Courier orqali yetkazib berish xizmatidan foydalanishi yoki uni shaxsan AV-depodan olib ketishi mumkin.

Uber 2029-yilga borib dunyodagi eng yirik avtonom safarlar operatoriga aylanishni maqsad qilgan. Kompaniya yil yakuniga qadar dunyoning 15 ta shahrida robotaksi xizmatlarini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Uber Autonomous Solutions boʻlimi esa haydovchisiz yuk mashinalari va yetkazib berish robotlari uchun dasturiy taʼminot hamda servis xizmatlarini taqdim etadi.

UberRobotaksiWaymoTexnologiyaAvtonom Transport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin