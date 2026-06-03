Tayvanda BTS chiptasi uchun ibodat boshlandi

·128·Dunyo
Tayvanda BTS chiptasi uchun ibodat boshlandi

Tayvanda BTS muxlislari sevimli guruhining konsertiga chipta qo‘lga kiritish uchun noodatiy usulni tanlamoqda. Chiptalarga talab nihoyatda yuqori bo‘lgani sababli, ko‘plab muxlislar an’anaviy yo‘llardan tashqari ruhiy va diniy yo‘llarga ham murojaat qilishni boshlagan.

Xususan, ular Taypey shahridagi ibodatxonalardan biriga borib, daoizm e’tiqodidagi muhabbat va taqdir xudosi — Yue Laodan yordam so‘ramoqda. Muxlislar ushbu maskanga BTS'ning ramziy rangi hisoblangan binafsha rangdagi sovg‘alar, guruhga oid turli mahsulotlar, hattoki stadion o‘rindiqlari sxemalari va o‘z tilaklari yozilgan qog‘ozlar bilan tashrif buyurmoqda.

Ular qadimiy e’tiqodga ko‘ra, Yue Lao afsonaviy “qizil taqdir ipi” orqali insonlar taqdirini bog‘lashiga ishonadi. Shu sababli muxlislar o‘zlarini noyabr oyida Kaosyun shahrida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan BTS konserti chiptalari bilan “bog‘lash” umidida ibodat qilmoqda.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ayrimlar buni samimiy ishonch deb baholasa, boshqalar esa chiptalar uchun kurashning qanchalik keskin ekanini ko‘rsatuvchi qiziqarli holat sifatida izohlamoqda.

Bir guruh odamlar turli yeguliklar va gullar bilan to‘ldirilgan stol atrofida turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi