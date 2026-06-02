Toshkentda avtobus va BYD ishtirokida YTH sodir bo‘ldi

·312·Jamiyat
Toshkentda avtobus va BYD ishtirokida YTH sodir bo‘ldi

Toshkent shahrining Mirobod tumanida 2 iyun kuni yo‘lovchi avtobusi hamda yengil avtomobil ishtirokida yo‘l-transport hodisasi ro‘y berdi. Bu haqda «Toshshahartransxizmat» axborot xizmati ma’lum qildi.

Xabar qilinishicha, voqea soat 15:28 lar atrofida Nukus va Taras Shevchenko ko‘chalari chorrahasida yuz bergan. 16-sonli yo‘nalish bo‘yicha harakatlanayotgan Yutong rusumli avtobus Taras Shevchenko ko‘chasiga chap tomonga burilayotgan vaqtda qarshi yo‘nalishdan kelayotgan BYD avtomobili bilan to‘qnashib ketgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yengil avtomobil haydovchisi chorrahadagi svetoforning harakatni taqiqlovchi qizil signaliga amal qilmasdan harakatlangani oqibatida mazkur avariya sodir bo‘lgan.

Hodisa natijasida har ikki haydovchi tez tibbiy yordam xodimlari kuzatuvida Respublika 1-sonli klinik shifoxonasiga yetkazilgan. Yo‘l-transport hodisasi poytaxt IIBB YHXB xodimlari tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan.

Eslatib o‘tamiz, 2026 yilning dastlabki uch oyi davomida O‘zbekistonda qayd etilgan yo‘l-transport hodisalarining 31,4 foizi inson o‘limi bilan yakunlangan. Hisobot davri mobaynida respublika bo‘yicha jami 1 102 ta yo‘l-transport hodisasi ro‘yxatga olingan bo‘lib, ularning 346 tasi fojiali oqibat — o‘lim bilan tugagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi