Cyera kiberxavfsizlik startapi 12 milliard dollarlik bahoga yaqinlashmoqda

·87·Texno
Cyera kiberxavfsizlik startapi 12 milliard dollarlik bahoga yaqinlashmoqda

Maʼlumotlarni saqlash xavfsizligi bilan shugʻullanuvchi Cyera kompaniyasi Evolution Equity Partners boshchiligidagi yangi investitsiya bosqichini yakunlamoqda. Toʻrt nafar ishonchli manbaga koʻra, kompaniya kamida 300 million dollar investitsiya jalb qilib, oʻz qiymatini 12 milliard dollarga yetkazishi kutilmoqda. Bu bitim Cyera kompaniyasini bozorning eng qimmat kiberxavfsizlik startaplaridan biriga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda Cyera kompaniyasining yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 150 million dollardan oshgan boʻlsa-da, kompaniya hali foydaga kirgani yoʻq. Yangi investitsiya kelishuvi kompaniyani uning yillik daromadidan 80 baravar yuqori baholamoqda. Bunday yuqori koʻrsatkich hatto eng tez rivojlanayotgan AI startaplari uchun ham kamdan-kam uchraydigan holat hisoblanadi.

Manbalarning taʼkidlashicha, Cyera hozirda daromadidan koʻra koʻproq mablagʻ sarflamoqda. Xarajatlarning asosiy qismi savdo boʻlimi xodimlarini yollashga yoʻnaltirilgan boʻlib, Pitchbook maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning oʻzida kompaniya 500 ta yangi ish oʻrni yaratgan. Biroq, Cyera vakillari keltirilgan moliyaviy raqamlar haqiqatdan yiroq ekanini aytib, izoh berishdan bosh tortishdi.

2021-yilda asos solingan Cyera yirik korxonalarga oʻz maʼlumotlarini sunʼiy intellekt (AI) orqali amalga oshiriladigan kiberhujumlardan himoya qilishda yordam beradi. Kompaniya mijozlari orasida Fortune 500 roʻyxatidagi korxonalarning beshdan bir qismi mavjud. Soʻnggi oylarda startap oʻz kapitalini nafaqat operatsion xarajatlarni qoplashga, balki Ryft va Genie Security kabi boshqa kiberxavfsizlik startaplarini sotib olishga ham sarfladi.

CyeraKiberxavfsizlikStartapInvestitsiyaAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin