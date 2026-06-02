Fuqaro xorijda tahsil olishi uchun aliment qarzini to‘lashiga to‘g‘ri keldi

·128·Jamiyat
Fuqaro xorijda tahsil olishi uchun aliment qarzini to‘lashiga to‘g‘ri keldi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Shayxontohur tumanlararo sudining sud buyrug‘iga asosan qarzdor N.I.dan undiruvchi B.M. foydasiga bir nafar farzandi ta’minoti uchun har oylik daromadining 1/4 qismi miqdorida aliment undirish haqidagi ijro hujjati Byuroning Shayxontohur tuman bo‘limi ish yurituviga kelib tushgan.

Ijro hujjati yuzasidan davlat ijrochisi tomonidan tegishli ijro harakatlari olib borilib, qarzdorni ogohlantirish maqsadida uning yashash xonadoniga bir necha bor chiqilgan. Biroq, qarzdor uyda bo‘lmaganligi sababli uning ota-onasi rasman ogohlantirilgan.

Olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdor tomonidan aliment to‘lovlari 19 oy davomida to‘lanmagani va natijada 29 million so‘m qarzdorlik vujudga kelgani aniqlandi.

Shuningdek, qarzdor N.I.ning Misr davlatida tahsil olayotgani ma’lum bo‘lib, uning chet elga chiqish huquqi vaqtincha cheklangan.

Ko‘rilgan majburiy ijro choralari va olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida qarzdorning ota-onasi tomonidan farzandining xorijda tahsil olishi uchun aliment qarzdorligi to‘liq qoplab berildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi