O‘zbekistonda to‘rt oyda qaysi avtomobil eng ko‘p ishlab chiqarildi?

·244·Avto
O‘zbekistonda to‘rt oyda qaysi avtomobil eng ko‘p ishlab chiqarildi?

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar—aprel oylarida 148 859 dona yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 13 492 donaga ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi.

Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur davrda eng ko‘p ishlab chiqarilgan avtomobil Cobalt bo‘lib, uning soni 53 802 donani tashkil etgan. Keyingi o‘rinda 28 352 dona bilan Damas qayd etildi.

Shuningdek, to‘rt oy davomida 14 518 ta Tracker, 12 259 ta Onix, 8 882 ta Kia va 7 011 ta BYD avtomobili ishlab chiqarilgan. BYD ko‘rsatkichi o‘tgan yilga nisbatan 2 744 donaga oshgan.

Bundan tashqari, 3 425 ta Haval va 2 572 ta Chery avtomobili ham konveyerdan chiqqan.

Ma’lumot uchun, 2025 yilda mamlakatda jami 457 883 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. “O‘zbekiston–2030” strategiyasiga muvofiq, kelgusi yillarda ushbu ko‘rsatkichni bosqichma-bosqich oshirib, 2030 yilga borib qariyb 1 million donaga yetkazish rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osmaBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi