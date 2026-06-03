Kripto-PAC’lar Merilenddagi saylov poygasiga 3 million dollar yoʻnaltirdi

·40·Iqtisodiyot
Kripto-PAC’lar Merilenddagi saylov poygasiga 3 million dollar yoʻnaltirdi

AQSHning Kaliforniya, Ayova, Montana, Nyu-Jersi, Nyu-Meksiko va Janubiy Dakota shtatlarida Kongressga praymeriz saylovlari boʻlib oʻtayotgan bir paytda, kriptovalyuta sanoati asosiy eʼtiborini Merilenddagi saylovlarga qaratmoqda. Federal saylov komissiyasi (FEC) maʼlumotlariga koʻra, Coinbase va Ripple tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Fairshake PAC shoʻba korxonasi boʻlgan Protect Progress Kaliforniya va Nyu-Jersidagi demokrat nomzodlarni qoʻllab-quvvatlash uchun qariyb 3 million dollar sarflagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Shuningdek, yana bir shoʻba tuzilma — Defend American Jobs Janubiy Dakotada respublikachi senator Mike Rounds’ning qayta saylanishi uchun 411 ming dollardan ortiq mablagʻ ajratdi. Kripto-PAC’lar nafaqat joriy saylovlarda, balki iyun oyi oxirida Merilend shtatida boʻlib oʻtadigan praymerizlarda ham faol ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Xususan, Merilendning 5-okrugida demokrat Adrian Boafo kampaniyasi uchun 3,1 million dollardan ortiq mablagʻ yoʻnaltirilgan.

Bugungi Kaliforniya poygalari kriptovalyuta sanoatining AQSH saylovlariga taʼsirini yana bir bor sinovdan oʻtkazadi. Oʻtgan haftada Texasda Fairshake va boshqa PAC’lar tomonidan qoʻllab-quvvatlangan nomzodlar gʻalaba qozongan edi. Fairshake yanvar holatiga koʻra 193 million dollardan ortiq budjetga ega ekanligini maʼlum qilgan. Shuningdek, Cantor Fitzgerald va Anchorage Digital kabi kompaniyalar tomonidan moliyalashtiriladigan Fellowship hamda Blockchain Leadership Fund kabi tuzilmalar ham siyosiy maydonda faollashgan.

Fairshake oʻzini “kriptoga qarshi” deb hisoblagan qonun chiqaruvchilarni, jumladan, stabilkoinlar va raqamli aktivlar bozoriga oid qonun loyihalariga qarshi ovoz bergan Al Green kabi vakillarni siyosatdan chetlatish niyatini yashirmayapti. Texaslik ushbu qonun chiqaruvchi Protect Progress uning raqibini qoʻllab-quvvatlash uchun 5 million dollar sarflaganidan soʻng praymerizda magʻlub boʻldi.

Ayni paytda AQSH Senatida Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act qonun loyihasi koʻrib chiqilmoqda. Senator Lummisning taʼkidlashicha, agar ushbu qonun qabul qilinmasa, yangi moliyaviy davr qoidalarini Xitoy belgilashi mumkin. Hozirda qonun loyihasining ikki xil versiyasi birlashtirilishi va ovozga qoʻyilishi kutilmoqda.

BitcoinKriptoAQSHInvestitsiyaSaylov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda