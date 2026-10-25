O‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildi

·1·O‘zbekiston
O‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildi

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Eron Islom Respublikasining ayrim xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari tomonidan yurtimizning tarixiy-madaniy merosiga daxl qiluvchi bayonotlar e’lon qilingani yuzasidan qat’iy diplomatik choralar ko‘rdi.

Eronning xorijdagi elchixonalari tomonidan «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida Samarqand shahrining tarixiy-madaniy merosini biryoqlama va siyosiy maqsadlarda talqin qiluvchi materiallar joylashtirilgani rasmiy Toshkentning jiddiy e’tiroziga sabab bo‘ldi.

Elchi TIVga chaqirildi: Qat’iy nota va talablar

Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan vazirlik matbuot kotibining rasmiy axborotiga ko‘ra, diplomatik munosabatlar doirasida tegishli choralar amalga oshirildi:

  • Elchining chaqirtirilishi: 2026 yilning 23 oktyabr kuni Eronning O‘zbekistondagi Favqulodda va Muxtor Elchisi Muhammad Ali Iskandariy Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi;

  • Norozilik notasi topshirildi: Uchrashuvda Eron tomoniga O‘zbekistonning qat’iy e’tirozini ifodalovchi rasmiy norozilik notasi topshirildi;

  • Postlarni o‘chirish talabi: O‘zbekiston tomoni Eron elchixonalarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaridan mazkur bahsli va noxolis postlarni zudlik bilan olib tashlash hamda kelgusida bu kabi holatlar takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha zarur choralar ko‘rishni talab qildi.

Samarqand, Buxoro va Xiva — ko‘p asrlik o‘zbek davlatchiligi timsoli

Muzokaralar chog‘ida rasmiy Toshkent tarixiy haqiqat va milliy o‘zlikni himoya qilish bo‘yicha prinsipial qarashlarini yana bir bor eslatib o‘tdi:

  • Ajralmas meros: Samarqand, Buxoro, Xiva va boshqa tarixiy shaharlarimiz merosi xalqimizning ko‘p asrlar davomida shakllangan boy madaniyati, davlatchilik an’analari hamda taraqqiyotining ajralmas bo‘lagi ekani alohida uqtirildi;

  • Siyosiylashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi: Diplomatik vakolatxonalarning rasmiy axborot resurslarida beriladigan xabarlar o‘zaro hurmat va ishonch tamoyillariga to‘liq mos kelishi, madaniy-tarixiy mavzularni siyosiy maqsadlarga moslashtirish mumkin emasligi qayd etildi.

O‘zbekiston Eron bilan o‘zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni qadrlashini, shu bilan birgalikda, milliy tarixiy-madaniy merosni biryoqlama buzib ko‘rsatishga qaratilgan har qanday urinishlarga nisbatan qat’iy va prinsipial pozitsiyani saqlab qolishini rasman ma’lum qildi.

O‘zbekiston TIVEron elchixonasiMuhammad Ali IskandariySamarqand tarixiy merosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildiHindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildi3 oktabr 20:13Bangkokdagi poyezd va avtobus to‘qnashuvida O‘zbekiston fuqarolari jabrlanmadiBangkokdagi poyezd va avtobus to‘qnashuvida O‘zbekiston fuqarolari jabrlanmadi18 may 22:52«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi30 avgust 16:41Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)4 iyul 11:48O‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlarO‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlarKecha 17:22O‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiO‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiKecha 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?