O‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildi
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Eron Islom Respublikasining ayrim xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari tomonidan yurtimizning tarixiy-madaniy merosiga daxl qiluvchi bayonotlar e’lon qilingani yuzasidan qat’iy diplomatik choralar ko‘rdi.
Eronning xorijdagi elchixonalari tomonidan «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida Samarqand shahrining tarixiy-madaniy merosini biryoqlama va siyosiy maqsadlarda talqin qiluvchi materiallar joylashtirilgani rasmiy Toshkentning jiddiy e’tiroziga sabab bo‘ldi.
Elchi TIVga chaqirildi: Qat’iy nota va talablar
Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan vazirlik matbuot kotibining rasmiy axborotiga ko‘ra, diplomatik munosabatlar doirasida tegishli choralar amalga oshirildi:
Elchining chaqirtirilishi: 2026 yilning 23 oktyabr kuni Eronning O‘zbekistondagi Favqulodda va Muxtor Elchisi Muhammad Ali Iskandariy Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi;
Norozilik notasi topshirildi: Uchrashuvda Eron tomoniga O‘zbekistonning qat’iy e’tirozini ifodalovchi rasmiy norozilik notasi topshirildi;
Postlarni o‘chirish talabi: O‘zbekiston tomoni Eron elchixonalarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaridan mazkur bahsli va noxolis postlarni zudlik bilan olib tashlash hamda kelgusida bu kabi holatlar takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha zarur choralar ko‘rishni talab qildi.
Samarqand, Buxoro va Xiva — ko‘p asrlik o‘zbek davlatchiligi timsoli
Muzokaralar chog‘ida rasmiy Toshkent tarixiy haqiqat va milliy o‘zlikni himoya qilish bo‘yicha prinsipial qarashlarini yana bir bor eslatib o‘tdi:
Ajralmas meros: Samarqand, Buxoro, Xiva va boshqa tarixiy shaharlarimiz merosi xalqimizning ko‘p asrlar davomida shakllangan boy madaniyati, davlatchilik an’analari hamda taraqqiyotining ajralmas bo‘lagi ekani alohida uqtirildi;
Siyosiylashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi: Diplomatik vakolatxonalarning rasmiy axborot resurslarida beriladigan xabarlar o‘zaro hurmat va ishonch tamoyillariga to‘liq mos kelishi, madaniy-tarixiy mavzularni siyosiy maqsadlarga moslashtirish mumkin emasligi qayd etildi.
O‘zbekiston Eron bilan o‘zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni qadrlashini, shu bilan birgalikda, milliy tarixiy-madaniy merosni biryoqlama buzib ko‘rsatishga qaratilgan har qanday urinishlarga nisbatan qat’iy va prinsipial pozitsiyani saqlab qolishini rasman ma’lum qildi.
Izohlar 0
…