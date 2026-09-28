Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelib, Samarqandda Markaziy Osiyoning beshta davlati tashqi ishlar vazirlari bilan kengaytirilgan sammit o‘tkazadi.
- Bu tashrif Markaziy Osiyo bilan strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va diplomatik aloqalarni rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
AQSH davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekistonga tarixiy rasmiy tashrif bilan keladi hamda Samarqand shahrida Markaziy Osiyoning barcha beshta davlati tashqi ishlar vazirlari bilan kengaytirilgan sammit o‘tkazadi. Bu haqda AQSHning Hindistondagi elchixonasi rasmiy sayti orqali AQSHning Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili hamda AQSHning Hindistondagi elchisi Serdjio Gor ma’lum qildi.
Vashington ma’muriyati ushbu safarni Markaziy Osiyo bilan strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va diplomatik aloqalarni yangi bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi «tarixiy voqea» deb baholamoqda. Muzokaralar kun tartibidan mintaqaviy iqtisodiy integratsiya, energetik xavfsizlikni ta’minlash, xususiy investitsiyalarni jalb etish va tovar ayirboshlash hajmini keskin oshirish masalalari o‘rin olgan. Bu tashrif Rubioning Davlat kotibi lavozimidagi Markaziy Osiyoga ilk rasmiy qadami bo‘ladi.
«Samarqand uchrashuvi, 5 ta TIV rahbari va AQSH investitsiyalari»: Sammitning 5 ta asosiy nuqtasi
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Samarqanddagi tarixiy platforma: AQSH delegatsiyasi qadimiy Samarqand shahrida Markaziy Osiyo diplomatiyasi rahbarlari bilan uchrashadi;
5 davlat TIV rahbarlarining yig‘ilishi: Davlat kotibi «S5+1» formati doirasida mintaqaning barcha tashqi ishlar vazirlari bilan muzokara o‘tkazadi;
Energetika va xususiy investitsiyalar: Sammitning asosiy e’tibori savdo aylanmasini oshirish, energetik barqarorlik va AQSH xususiy sarmoyalarini mintaqaga jalb etishga qaratiladi;
O‘zbekiston rahbariyati bilan oliy muloqot: Marko Rubio Toshkentda mamlakat oliy rahbariyati va mintaqa yetakchilari bilan ikki tomonlama alohida uchrashuvlar rejalashtirgan;
Rubioning ilk mintaqaviy tashrifi: 2025 yil noyabrida 2026 yil davomida mintaqaning barcha besh davlatiga borish niyatini bildirgan Davlat kotibi bu va’dasini O‘zbekistondan boshlamoqda.
AQSH va Markaziy Osiyo strategik muloqoti parametrlari tasnifi
Samarqandda kutilayotgan oliy darajadagi sammitning asosiy ko‘rsatkichlari tahlili:
Muhim mezonlar va yo‘nalishlar
AQSH tomonining maqsad va vazifalari
Markaziy Osiyo (O‘zbekiston) manfaatlari
Delegatsiya rahbari va maqomi
Marko Rubio (AQSH Davlat kotibi)
Mintaqaning 5 ta davlati TIV rahbarlari va davlat yetakchilari
Uchrashuv manzili va formati
Samarqand shahri («S5+1» va ikki tomonlama uchrashuvlar)
Ko‘p tomonlama diplomatik va investitsion platforma
Iqtisodiy kun tartibi
Savdo hajmini oshirish, bozorlarni diversifikatsiya qilish
Xususiy investitsiyalar, texnologiyalar va iqtisodiy modernizatsiya
Xavfsizlik va energetika
Mintaqaviy energetik mustaqillik va barqarorlikni qo‘llash
Energetika tizimini modernizatsiya qilish va yangi logistik yo‘laklar
Tashrifning tarixiy ahamiyati
Rubioning Davlat kotibi sifatidagi ilk tashrifi
O‘zbekistonning mintaqaviy geosiyosiy markaz maqomini mustahkamlash
Xalqaro va geosiyosiy ekspertiza: Nega Marko Rubio aynan Samarqandni tanladi?
Xalqaro siyosat tahlilchilari, diplomatlar va xavfsizlik ekspertlarining xulosalari:
«Samarqand — mintaqaviy diplomatiyaning yangi markazi»: AQSH tashqi siyosat idorasi rahbarining Markaziy Osiyo vazirlarini aynan Samarqandda bir joyga jamlashi O‘zbekistonning mintaqadagi birlashtiruvchi va muvofiqlashtiruvchi yetakchi davlat ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda;
«S5+1» formatining strategik uyg‘onishi: Global maydondagi keskin raqobat, sanksiyalar va tranzit yo‘nalishlarining o‘zgarishi fonida Vashington Markaziy Osiyo bilan aloqalarni faqat siyosiy bayonotlar emas, balki aniq iqtisodiy loyihalar orqali mustahkamlashni ko‘zlamoqda;
Energetika va noyob resurslar manfaati: Energetik xavfsizlik va xususiy investitsiyalar masalasi kun tartibiga bejiz chiqarilmagan; AQSH mintaqa davlatlarining energetik barqarorligini ta’minlash va yuqori texnologiyalar uchun zarur bo‘lgan xomashyo zanjirlarini rivojlantirishda to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni chuqurlashtirish niyatida.
Sizningcha, AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi va Samarqanddagi sammit mintaqamiz iqtisodiyoti hamda energetika xavfsizligiga qanday amaliy yangiliklar olib keladi? Vashington bilan iqtisodiy sheriklikda qaysi sohalarga ustuvorlik berilishi kerak deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa taqdiri uchun muhim bo‘lgan ushbu diplomatik yangilik tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…