Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!

·4·O‘zbekiston
Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelib, Samarqandda Markaziy Osiyoning beshta davlati tashqi ishlar vazirlari bilan kengaytirilgan sammit o‘tkazadi.
  • Bu tashrif Markaziy Osiyo bilan strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va diplomatik aloqalarni rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

AQSH davlat kotibi Marko Rubio O‘zbekistonga tarixiy rasmiy tashrif bilan keladi hamda Samarqand shahrida Markaziy Osiyoning barcha beshta davlati tashqi ishlar vazirlari bilan kengaytirilgan sammit o‘tkazadi. Bu haqda AQSHning Hindistondagi elchixonasi rasmiy sayti orqali AQSHning Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili hamda AQSHning Hindistondagi elchisi Serdjio Gor ma’lum qildi.

Vashington ma’muriyati ushbu safarni Markaziy Osiyo bilan strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va diplomatik aloqalarni yangi bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi «tarixiy voqea» deb baholamoqda. Muzokaralar kun tartibidan mintaqaviy iqtisodiy integratsiya, energetik xavfsizlikni ta’minlash, xususiy investitsiyalarni jalb etish va tovar ayirboshlash hajmini keskin oshirish masalalari o‘rin olgan. Bu tashrif Rubioning Davlat kotibi lavozimidagi Markaziy Osiyoga ilk rasmiy qadami bo‘ladi.

«Samarqand uchrashuvi, 5 ta TIV rahbari va AQSH investitsiyalari»: Sammitning 5 ta asosiy nuqtasi

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Samarqanddagi tarixiy platforma: AQSH delegatsiyasi qadimiy Samarqand shahrida Markaziy Osiyo diplomatiyasi rahbarlari bilan uchrashadi;

  • 5 davlat TIV rahbarlarining yig‘ilishi: Davlat kotibi «S5+1» formati doirasida mintaqaning barcha tashqi ishlar vazirlari bilan muzokara o‘tkazadi;

  • Energetika va xususiy investitsiyalar: Sammitning asosiy e’tibori savdo aylanmasini oshirish, energetik barqarorlik va AQSH xususiy sarmoyalarini mintaqaga jalb etishga qaratiladi;

  • O‘zbekiston rahbariyati bilan oliy muloqot: Marko Rubio Toshkentda mamlakat oliy rahbariyati va mintaqa yetakchilari bilan ikki tomonlama alohida uchrashuvlar rejalashtirgan;

  • Rubioning ilk mintaqaviy tashrifi: 2025 yil noyabrida 2026 yil davomida mintaqaning barcha besh davlatiga borish niyatini bildirgan Davlat kotibi bu va’dasini O‘zbekistondan boshlamoqda.

AQSH va Markaziy Osiyo strategik muloqoti parametrlari tasnifi

Samarqandda kutilayotgan oliy darajadagi sammitning asosiy ko‘rsatkichlari tahlili:

Muhim mezonlar va yo‘nalishlar

AQSH tomonining maqsad va vazifalari

Markaziy Osiyo (O‘zbekiston) manfaatlari

Delegatsiya rahbari va maqomi

Marko Rubio (AQSH Davlat kotibi)

Mintaqaning 5 ta davlati TIV rahbarlari va davlat yetakchilari

Uchrashuv manzili va formati

Samarqand shahri («S5+1» va ikki tomonlama uchrashuvlar)

Ko‘p tomonlama diplomatik va investitsion platforma

Iqtisodiy kun tartibi

Savdo hajmini oshirish, bozorlarni diversifikatsiya qilish

Xususiy investitsiyalar, texnologiyalar va iqtisodiy modernizatsiya

Xavfsizlik va energetika

Mintaqaviy energetik mustaqillik va barqarorlikni qo‘llash

Energetika tizimini modernizatsiya qilish va yangi logistik yo‘laklar

Tashrifning tarixiy ahamiyati

Rubioning Davlat kotibi sifatidagi ilk tashrifi

O‘zbekistonning mintaqaviy geosiyosiy markaz maqomini mustahkamlash

Xalqaro va geosiyosiy ekspertiza: Nega Marko Rubio aynan Samarqandni tanladi?

Xalqaro siyosat tahlilchilari, diplomatlar va xavfsizlik ekspertlarining xulosalari:

  • «Samarqand — mintaqaviy diplomatiyaning yangi markazi»: AQSH tashqi siyosat idorasi rahbarining Markaziy Osiyo vazirlarini aynan Samarqandda bir joyga jamlashi O‘zbekistonning mintaqadagi birlashtiruvchi va muvofiqlashtiruvchi yetakchi davlat ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda;

  • «S5+1» formatining strategik uyg‘onishi: Global maydondagi keskin raqobat, sanksiyalar va tranzit yo‘nalishlarining o‘zgarishi fonida Vashington Markaziy Osiyo bilan aloqalarni faqat siyosiy bayonotlar emas, balki aniq iqtisodiy loyihalar orqali mustahkamlashni ko‘zlamoqda;

  • Energetika va noyob resurslar manfaati: Energetik xavfsizlik va xususiy investitsiyalar masalasi kun tartibiga bejiz chiqarilmagan; AQSH mintaqa davlatlarining energetik barqarorligini ta’minlash va yuqori texnologiyalar uchun zarur bo‘lgan xomashyo zanjirlarini rivojlantirishda to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni chuqurlashtirish niyatida.

Sizningcha, AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi va Samarqanddagi sammit mintaqamiz iqtisodiyoti hamda energetika xavfsizligiga qanday amaliy yangiliklar olib keladi? Vashington bilan iqtisodiy sheriklikda qaysi sohalarga ustuvorlik berilishi kerak deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa taqdiri uchun muhim bo‘lgan ushbu diplomatik yangilik tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

Marko RubioSamarqand sammitS5+1Energetika xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qildi (foto)Shavkat Mirziyoyev Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qildi (foto)24 avgust 14:37Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandi14 sentabr 23:39Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildi28 avgust 09:52O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdi16 iyun 17:53Shavkat Mirziyoyev raqamli rivojlanish sammitida ishtirok etadiShavkat Mirziyoyev raqamli rivojlanish sammitida ishtirok etadi15 may 11:13O‘zbekiston yana diqqat markazida: FIDE saylovi Samarqandda o‘tkaziladiO‘zbekiston yana diqqat markazida: FIDE saylovi Samarqandda o‘tkaziladi15 may 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi