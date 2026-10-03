Hindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildi

·39·Jamiyat
Hindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildi

Hindistonning Haydarobod shahrida politsiya mehmonxonalardan birida noqonuniy faoliyat yuritilayotganini aniqlab, olti nafar xorijlik ayolni qutqargan. Dastlab ularning barchasi O‘zbekiston fuqarolari ekani haqida xabar tarqalgan edi. Biroq keyinchalik bu ma’lumotga aniqlik kiritildi.

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonning Hindistondagi elchixonasi va mahalliy politsiya o‘rtasida o‘tkazilgan tekshiruv natijasida qutqarilgan ayollardan faqat biri O‘zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan. Qolgan ikki nafar ayol esa boshqa davlat fuqarolari bo‘lib chiqqan.

Hodisa yuzasidan Hindistonning tegishli qonunchiligi asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mahalliy politsiya mehmonxonadagi noqonuniy faoliyatga aloqador deb gumon qilingan ikki kishini hibsga olgan.

O‘zbekiston fuqarosining huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida elchixona tomonidan Haydarobod politsiyasi bilan rasmiy muloqot o‘rnatilgan. Fuqaro elchixona ishtirokida shaharning Kukatpalli hududidagi ijtimoiy xizmatlar boshpanasiga joylashtirilgan.

Ayni vaqtda uni O‘zbekistonga qaytarish masalasi bo‘yicha tegishli ishlar olib borilmoqda. Vaziyat O‘zbekistonning Hindistondagi elchixonasi nazoratiga olingan.

HaydarobodO‘zbekiston TIVHindistonElchixona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bangkokdagi poyezd va avtobus to‘qnashuvida O‘zbekiston fuqarolari jabrlanmadiBangkokdagi poyezd va avtobus to‘qnashuvida O‘zbekiston fuqarolari jabrlanmadi18 may 22:52Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldi7 iyul 11:57Chirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiChirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildi29 iyun 09:50Namangan viloyatida hojatxonaga tushib ketgan bola qutqarildiNamangan viloyatida hojatxonaga tushib ketgan bola qutqarildi23 may 15:04Chirchiq daryosida qolib ketgan fuqaro qutqarildi...Chirchiq daryosida qolib ketgan fuqaro qutqarildi...11 may 09:28Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)5 sentabr 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi