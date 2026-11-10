Harorat minusga tushadi: O‘zbekistonga sovuq va nam havo oqimi kirib kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 10 noyabrdan boshlab O‘zbekiston hududlariga nam va sovuq havo massalari kirib kelishi natijasida ob-havo keskin o‘zgarib, harorat pasayadi.
- Respublikaning aksariyat hududlarida kuchli yomg‘ir, momaqaldiroq va sekundiga 13–18 metrgacha yetadigan shamol kuzatilishi, shimoliy hududlarda esa mavsumning ilk qori yog‘ishi kutilmoqda.
- Tungi harorat ayrim joylarda -2 darajagacha pasayishi prognoz qilinmoqda.
O‘zbekiston hududlariga nam va sovuq havo massalarining kirib kelishi natijasida mamlakat bo‘ylab ob-havo keskin o‘zgaradi. «O‘zgidromet» markazi taqdim etgan shoshilinch axborotga ko‘ra, 10 noyabrdan boshlab respublikaning qator viloyatlarida kuchli yog‘ingarchilik, momaqaldiroq va havo haroratining sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda.
Shuningdek, ayrim hududlarda shamol tezligi kuchayib, shimoliy viloyatlarda mavsumning ilk qor yog‘ish ehtimoli qayd etilmoqda.
Harorat keskin pasayadi: Qor va kuchli shamol xavfi
Sinoptiklarning ogohlantirishicha, hafta davomida kutilayotgan asosiy meteorologik o‘zgarishlar quyidagilardan iborat:
Yog‘ingarchilik va momaqaldiroq: Respublikaning aksariyat hududlarida kuchli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi va atmosfera bosimining beqarorligi kuzatiladi;
Shamolning kuchayishi: Ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayib, chang-to‘zonlar va kuchli shabadalar yuzaga kelishi mumkin;
Shimolda yomg‘ir qorga aylanadi: Qoraqalpog‘iston Respublikasida va shimoliy hududlarda havo sovishi natijasida yomg‘ir qorga aylanishi prognoz qilinmoqda;
Kechki sovuqlar: Hafta davomida tungi harorat keskin pasayib, respublikaning ayrim hududlarida kechalari termometr ustuni -2 darajagacha sovuqni ko‘rsatadi.
Hududlar bo‘yicha kutilayotgan ob-havo manzarasi
Hudud / Shahar
Kutilayotgan yog‘ingarchilik
Havo harorati va shamol
Qo‘shimcha tafsilotlar
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
Kuchli yomg‘ir, ayrim joylarda qorga aylanadi
Kechasi -2°C gacha sovuq, kunduzi salqin
Mavsumning ilk qor yog‘ish ehtimoli
Toshkent shahri
10–11 noyabrda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir; 12 noyabrda yog‘ingarchilik kutilmaydi
Shamol kuchayishi mumkin, harorat pasayadi
12 noyabrdan havo ochilishi kutilmoqda
Viloyatlar (markaziy va janubiy hududlar)
Kuchli yomg‘ir va momaqaldiroq
Shamol tezligi 13–18 m/s gacha yetadi
Sovuq va nam havo oqimi to‘liq qamrab oladi
Poytaxtda vaziyat qanday bo‘ladi?
Toshkent shahrida 10 va 11 noyabr kunlari vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli yuqori. Havo ancha salqinlashadi.
Biroq 12 noyabr kuni poytaxtda yog‘ingarchilik to‘xtab, havoning qisman ochilishi va nisbatan quruq bo‘lishi bashorat qilinmoqda. Mutaxassislar haydovchilar va piyodalarga yo‘llarda ehtiyotkorlikni oshirishni, zarurat bo‘lmasa kechki payt daraxtlar va yengil konstruksiyalar ostida qolmaslikni tavsiya qiladi.
Izohlar 0
…