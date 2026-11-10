Harorat minusga tushadi: O‘zbekistonga sovuq va nam havo oqimi kirib kelmoqda

·114·O‘zbekiston
Harorat minusga tushadi: O‘zbekistonga sovuq va nam havo oqimi kirib kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 10 noyabrdan boshlab O‘zbekiston hududlariga nam va sovuq havo massalari kirib kelishi natijasida ob-havo keskin o‘zgarib, harorat pasayadi.
  • Respublikaning aksariyat hududlarida kuchli yomg‘ir, momaqaldiroq va sekundiga 13–18 metrgacha yetadigan shamol kuzatilishi, shimoliy hududlarda esa mavsumning ilk qori yog‘ishi kutilmoqda.
  • Tungi harorat ayrim joylarda -2 darajagacha pasayishi prognoz qilinmoqda.

O‘zbekiston hududlariga nam va sovuq havo massalarining kirib kelishi natijasida mamlakat bo‘ylab ob-havo keskin o‘zgaradi. «O‘zgidromet» markazi taqdim etgan shoshilinch axborotga ko‘ra, 10 noyabrdan boshlab respublikaning qator viloyatlarida kuchli yog‘ingarchilik, momaqaldiroq va havo haroratining sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda.

Shuningdek, ayrim hududlarda shamol tezligi kuchayib, shimoliy viloyatlarda mavsumning ilk qor yog‘ish ehtimoli qayd etilmoqda.

Harorat keskin pasayadi: Qor va kuchli shamol xavfi

Sinoptiklarning ogohlantirishicha, hafta davomida kutilayotgan asosiy meteorologik o‘zgarishlar quyidagilardan iborat:

  • Yog‘ingarchilik va momaqaldiroq: Respublikaning aksariyat hududlarida kuchli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi va atmosfera bosimining beqarorligi kuzatiladi;

  • Shamolning kuchayishi: Ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayib, chang-to‘zonlar va kuchli shabadalar yuzaga kelishi mumkin;

  • Shimolda yomg‘ir qorga aylanadi: Qoraqalpog‘iston Respublikasida va shimoliy hududlarda havo sovishi natijasida yomg‘ir qorga aylanishi prognoz qilinmoqda;

  • Kechki sovuqlar: Hafta davomida tungi harorat keskin pasayib, respublikaning ayrim hududlarida kechalari termometr ustuni -2 darajagacha sovuqni ko‘rsatadi.

Hududlar bo‘yicha kutilayotgan ob-havo manzarasi

Hudud / Shahar

Kutilayotgan yog‘ingarchilik

Havo harorati va shamol

Qo‘shimcha tafsilotlar

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

Kuchli yomg‘ir, ayrim joylarda qorga aylanadi

Kechasi -2°C gacha sovuq, kunduzi salqin

Mavsumning ilk qor yog‘ish ehtimoli

Toshkent shahri

10–11 noyabrda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir; 12 noyabrda yog‘ingarchilik kutilmaydi

Shamol kuchayishi mumkin, harorat pasayadi

12 noyabrdan havo ochilishi kutilmoqda

Viloyatlar (markaziy va janubiy hududlar)

Kuchli yomg‘ir va momaqaldiroq

Shamol tezligi 13–18 m/s gacha yetadi

Sovuq va nam havo oqimi to‘liq qamrab oladi

Poytaxtda vaziyat qanday bo‘ladi?

Toshkent shahrida 10 va 11 noyabr kunlari vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli yuqori. Havo ancha salqinlashadi.

Biroq 12 noyabr kuni poytaxtda yog‘ingarchilik to‘xtab, havoning qisman ochilishi va nisbatan quruq bo‘lishi bashorat qilinmoqda. Mutaxassislar haydovchilar va piyodalarga yo‘llarda ehtiyotkorlikni oshirishni, zarurat bo‘lmasa kechki payt daraxtlar va yengil konstruksiyalar ostida qolmaslikni tavsiya qiladi.

O‘zgidrometob-havoshoshilinch axborothavo harorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqdaO‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda6 noyabr 22:56Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindiOb-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi4 noyabr 13:54O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkinO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkin29 oktabr 10:28Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda26 oktabr 13:22Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi