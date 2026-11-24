Shavkat Mirziyoyevning nevarasi Shavkatbekka maktubi: millionlab bolalarga qaratilgan nasihat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Iordaniyaga safari chog‘ida nabirasi Shavkatbekka yozgan maktubida davlat rahbari sifatidagi mas’uliyati, bolalikdagi mashaqqatli mehnatlari va yosh avlod oldidagi vazifalari haqida fikr yuritdi.
- Prezident xorijiy safarlarining asosiy maqsadi xalq farovonligini ta’minlash va mamlakat taraqqiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratish ekanini tushuntirdi.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Iordaniyaga davlat tashrifi bilan ketayotgan samolyot bortida nabirasi Shavkatbekka maktub yozdi. Unda davlat rahbari nega doim uzoq safarlarga chiqishi, bolalikdagi og‘ir mehnatlari, bugungi yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va vaqtning qadri haqida samimiy fikrlarini bayon qildi.
Maktub oddiy boboning nabirasiga bergan nasihatlaridan ko‘ra kengroq mazmunga ega. Unda Prezident o‘z hayotiy tajribasi orqali yosh avlod qanday bilim olishi, zamonaviy texnologiyalardan qanday foydalanishi va kelajakda Vatan oldidagi mas’uliyatini qanday anglashi kerakligi haqida mulohaza yuritgan.
«Nega Siz doim uzoq safarlarga ketasiz?»
Mirziyoyev maktubida ertalab xayrlashayotgan paytda nabirasi Shavkatbek unga «Nega Siz doim uzoq safarlarga ketasiz?» degan savolni berganini eslagan. Shoshilib turgani uchun o‘sha vaqtda bolaga batafsil javob bera olmagan Prezident bu savolga samolyotda maktub orqali javob berishga qaror qilgan.
Davlat rahbari xorijiy safarlarining asosiy maqsadi xalqning tinch va farovon hayotini ta’minlash, mamlakat taraqqiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratish, ta’lim va hamkorlikni rivojlantirish ekanini tushuntirgan.
«Bolajonim, seni qanchalik yaxshi ko‘rishimni bilasan. Lekin taqdir zimmamga shunday vazifa yuklaganki, men nafaqat sening, balki senga o‘xshagan millionlab O‘zbekiston farzandlarining kelajagi haqida ham o‘ylashim, qayg‘urishim kerak», — deb yozgan Prezident.
Bu so‘zlar orqali u davlat rahbari zimmasidagi mas’uliyat faqat bir oila yoki bir inson manfaatlari bilan cheklanmasligini ta’kidlagan.
Prezident bolaligida qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgan?
Maktubning e’tiborga molik qismlaridan biri Mirziyoyevning bolalik xotiralariga bag‘ishlangan. U o‘zining Shavkatbek yoshidagi davri oson kechmaganini, yozning jaziramasida dalada ishlagani va qishning sovuq kunlarida paxta terganini yodga olgan.
«Sening yoshingda yozning jaziramasida g‘o‘za chopib, izg‘irin sovuqda paxta terganman. Maktabda o‘n yil o‘qigan bo‘lsam, shuning deyarli yarmi dalada o‘tgan. Qiyinchiliklar bizni erta ulg‘aytirgan», — deyiladi maktubda.
Prezident bugungi bolalarning bunday mashaqqatlarni boshdan kechirishini istamasligini bildirgan. U davlat rahbari bo‘lganidan keyingi ustuvor vazifalardan biri bolalarni paxta dalalaridan maktabga qaytarish, ular uchun munosib ta’lim sharoitlarini yaratish bo‘lganini ta’kidlagan.
Shuningdek, bog‘cha va maktablar qurish, zamonaviy darsliklar yaratish, malakali o‘qituvchilar tayyorlash borasida amalga oshirilgan ishlarga to‘xtalgan.
«Yoshlar bilim olib, dunyo bilan raqobatlashishi kerak»
Mirziyoyev mamlakat yoshlarining xalqaro fan olimpiadalari va shaxmat musobaqalaridagi muvaffaqiyatlari, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olayotgani, turli kashfiyot va ixtirolar ustida ishlayotganini ham qayd etgan.
Uning fikricha, bu natijalar iqtidorli bolalarni aniqlash, qo‘llab-quvvatlash va ularning salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan ishlar samarasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.
Prezident nabirasini maktab fanlarini puxta o‘zlashtirish, xorijiy tillarni o‘rganish va har kuni yangi bilim hamda ko‘nikmalar egallashga chaqirgan.
Ayniqsa, gadjetlar va sun’iy intellekt haqidagi fikrlar maktubning zamonaviy mazmunini belgilaydi. Mirziyoyev bu texnologiyalardan samarali foydalanish, ularni bilim olish va rivojlanish vositasiga aylantirish kerakligini, biroq ularga qaram bo‘lib qolmaslik lozimligini ta’kidlagan.
«Kam uxlab, ko‘p ishlashga to‘g‘ri kelmoqda»: vaqt haqidagi nasihat
Prezident maktubida vaqt masalasiga ham alohida e’tibor qaratgan. Uning yozishicha, mamlakatni rivojlantirishga qaratilgan ko‘plab g‘oya va tashabbuslar bor, ammo ularning barchasini amalga oshirish uchun vaqt yetishmayapti.
«Afsuski, ularning barini yuzaga chiqarishga vaqt kamlik qilyapti. Shu sababli, kam uxlab, ko‘p ishlashga to‘g‘ri kelmoqda», — deb yozgan Mirziyoyev.
U nabirasini har bir daqiqani qadrlashga, boshlagan ishini oxiriga yetkazishga va bugun bajarish mumkin bo‘lgan vazifani ertaga qoldirmaslikka chaqirgan.
Shuningdek, muvaffaqiyatsizliklardan to‘g‘ri xulosa chiqarish, qiyinchiliklar oldida tushkunlikka tushmaslik, sabr-toqat va mustahkam iroda bilan maqsad sari intilish muhimligini uqtirgan.
Prezident nabirasiga qanday inson bo‘lishni tavsiya qildi?
Maktubning yakuniy qismida Vatanga muhabbat, halollik, kamtarlik va mehnatsevarlik kabi fazilatlar haqida so‘z boradi.
Mirziyoyev Shavkatbekka qaysi kasbni tanlashidan qat’i nazar, kelajakda el-yurtiga naf keltiradigan inson bo‘lishga intilishni tavsiya qilgan. Vatan va uning ramzlarini qadrlash, o‘z ustida ishlash va insonlarga foyda keltirish har bir yoshning muhim maqsadi bo‘lishi kerakligini ta’kidlagan.
E’tiborlisi, Prezident maktubidagi nasihatlar faqat bir nabirasiga qaratilmaganini ham bildirgan. U bu fikrlarini O‘zbekistonning barcha bolalariga bag‘ishlagan.
Maktubning asosiy g‘oyasi shundaki, bolalarga yaxshi kelajak yaratish uchun ularni faqat orzu qilishga emas, balki bilim olishga, vaqtni qadrlashga, mehnat qilishga va o‘z Vatani oldida mas’uliyatni his etishga o‘rgatish zarur.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…