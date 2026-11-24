Prezident Shavkat Mirziyoyev nabirasiga maktub yo‘lladi: prezidentning hayotiy saboqlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Iordaniyaga tashrifi davomida nabirasi Shavkatbekka hayotiy saboqlar va nasihatlarga boy maktub yo‘lladi.
- Davlat rahbari o‘z bolaligidagi mashaqqatli mehnatni yodga olib, prezidentlik faoliyatida bolalarni paxta dalalaridan maktabga qaytarishga alohida e’tibor qaratganini ta’kidladi.
- Maktubda yoshlarga zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish, xorijiy tillarni o‘rganish va kitob mutolaa qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Iordaniyaga davlat tashrifi chog‘ida nabirasi Shavkatbekka maktub yozdi. Unda davlat rahbari bolalik yillari, hayotiy tajribasi, prezidentlik mas’uliyati hamda yosh avlodning kelajagi haqida fikr yuritdi.
Maktubda Mirziyoyev bolalik davridagi mashaqqatli mehnatni yodga oldi. Uning yozishicha, u yozning jaziramasida g‘o‘za chopgan, qishning sovug‘ida esa paxta tergan. Maktabda tahsil olgan 10 yilining deyarli yarmi dalada mehnat qilish bilan o‘tganini eslagan prezident, davlat rahbari lavozimiga kelgach, eng avvalo, bolalarni paxta dalalaridan qaytarib, maktablarga yuborishga e’tibor qaratganini ta’kidladi.
Shuningdek, u nabirasiga zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanishni, ammo ularga qaram bo‘lib qolmaslikni tavsiya qildi. Xorijiy tillarni o‘rganish, ko‘proq kitob mutolaa qilish, bilim olish va muvaffaqiyatsizliklar qarshisida tushkunlikka tushmaslik ham maktubdagi muhim nasihatlardan bo‘ldi.
Davlat rahbari o‘ziga eng ko‘p yetishmaydigan narsa vaqt ekanini ham qayd etdi. Mamlakatni rivojlantirishga qaratilgan g‘oya va tashabbuslarni amalga oshirish uchun ko‘p ishlashiga, ba’zan kam uxlashiga to‘g‘ri kelishini yozdi.
«Taqdir zimmamga shunday vazifa yuklaganki, men nafaqat sening, balki senga o‘xshagan millionlab O‘zbekiston farzandlarining kelajagi haqida ham o‘ylashim, qayg‘urishim kerak», — deya ta’kidladi Mirziyoyev.
Prezident xorijiy safarlarining asosiy maqsadlaridan biri ham xalq farovonligini oshirish, yoshlarning sifatli ta’lim olishi uchun yangi hamkorlar topish va mamlakatga qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish ekanini tushuntirdi.
Maktub yakunida nabirasiga Vatanga sadoqatli, bilimli, halol va mehnatsevar inson bo‘lib ulg‘ayishni tiladi. Shuningdek, undagi nasihatlar faqat Shavkatbekka emas, balki O‘zbekistonning barcha yoshlariga qaratilganini alohida ta’kidladi.
Eslatib o‘tamiz, Shavkat Mirziyoyev 23–24 noyabr kunlari Iordaniya qiroli Abdulla II ibn al-Husayn taklifiga binoan ushbu mamlakatda davlat tashrifi bilan bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…