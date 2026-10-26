O‘zbekiston talabi bajarildi: Eron elchixonasi Samarqand haqidagi bahsli bayonotini o‘chirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eronning Armanistondagi elchixonasi O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligining qat’iy noroziligidan so‘ng Samarqandning tarixiy merosiga oid bahsli postni o‘z sahifasidan o‘chirib tashladi.
- Diplomatik mojaro AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning Registon maydonidan yo‘llagan videomurojaatiga Eron diplomatik vakolatxonalarining noxolis munosabat bildirishi ortidan kelib chiqqan edi.
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining qat’iy diplomatik noroziligidan so‘ng Eronning Armanistondagi elchixonasi Samarqand shahrining tarixiy-madaniy merosiga daxldor bahsli postini ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasidan butunlay olib tashladi.
Mazkur voqea AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning Samarqandga tashrifi chog‘ida Registon maydonidan yo‘llagan videomurojaatiga Tehron diplomatik missiyalari tomonidan bildirilgan biryoqlama va siyosiylashtirilgan munosabat ortidan kelib chiqqan edi.
Barchasi qanday boshlandi? Rubio videosi va elchixona bayonoti
Diplomatik bahsning kelib chiqish xronologiyasi quyidagi voqealarga borib taqaladi:
Marko Rubioning Registondagi chiqishi: AQSH Davlat kotibi Samarqandga tashrifi doirasida mashhur Registon maydonida bo‘lib, videomurojaat e’lon qildi;
Eron elchixonasining da’vosi: Ushbu videoga munosabat bildirgan Eronning Armanistondagi elchixonasi «siz turgan joy fors sivilizatsiyasi va me’morchiligining bir qismi», degan mazmunda post qoldirib, bahsli fikrlarni ilgari surdi;
Bir qator vakolatxonalar faolligi: Bundan tashqari, Eronning xorijdagi yana bir nechta diplomatik vakolatxonalari tomonidan ham Samarqand tarixini noxolis va siyosiy maqsadlarda talqin qiluvchi materiallar e’lon qilingani kuzatildi.
Toshkentdan qat’iy javob: Elchi TIVga chaqirtirildi
O‘zbekiston hukumati milliy tarix va madaniy merosning buzib ko‘rsatilishiga qarshi keskin diplomatik choralarni ko‘rdi:
Norozilik notasi topshirildi: 23 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga Eronning O‘zbekistondagi Favqulodda va muxtor elchisi Muhammad Ali Iskandariy chaqirtirilib, rasmiy Toshkentning keskin e’tirozi aks etgan norozilik notasi topshirildi;
Qat’iy talablar qo‘yildi: O‘zbekiston tomoni Eron diplomatik vakolatxonalaridan e’lon qilingan barcha tegishli postlarni zudlik bilan o‘chirib tashlashni va kelgusida bunday harakatlar takrorlanmasligini talab qildi;
Postning o‘chirilishi: Olib borilgan muzokaralar va bildirilgan talab natijasida 26 oktyabr holatiga ko‘ra, Eronning Yerevandagi elchixonasi Samarqandga oid postni tarmoqdan to‘liq olib tashladi.
Toshkentning ushbu diplomatik qadami O‘zbekiston o‘z tarixiy-madaniy merosi, milliy sha’ni va suverenitetini xalqaro maydonda himoya qilishda qat’iy pozitsiyada turishini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…