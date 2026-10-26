O‘zbekiston talabi bajarildi: Eron elchixonasi Samarqand haqidagi bahsli bayonotini o‘chirdi

·54·Jamiyat
O‘zbekiston talabi bajarildi: Eron elchixonasi Samarqand haqidagi bahsli bayonotini o‘chirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eronning Armanistondagi elchixonasi O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligining qat’iy noroziligidan so‘ng Samarqandning tarixiy merosiga oid bahsli postni o‘z sahifasidan o‘chirib tashladi.
  • Diplomatik mojaro AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning Registon maydonidan yo‘llagan videomurojaatiga Eron diplomatik vakolatxonalarining noxolis munosabat bildirishi ortidan kelib chiqqan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining qat’iy diplomatik noroziligidan so‘ng Eronning Armanistondagi elchixonasi Samarqand shahrining tarixiy-madaniy merosiga daxldor bahsli postini ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasidan butunlay olib tashladi.

Mazkur voqea AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning Samarqandga tashrifi chog‘ida Registon maydonidan yo‘llagan videomurojaatiga Tehron diplomatik missiyalari tomonidan bildirilgan biryoqlama va siyosiylashtirilgan munosabat ortidan kelib chiqqan edi.

Barchasi qanday boshlandi? Rubio videosi va elchixona bayonoti

Diplomatik bahsning kelib chiqish xronologiyasi quyidagi voqealarga borib taqaladi:

  • Marko Rubioning Registondagi chiqishi: AQSH Davlat kotibi Samarqandga tashrifi doirasida mashhur Registon maydonida bo‘lib, videomurojaat e’lon qildi;

  • Eron elchixonasining da’vosi: Ushbu videoga munosabat bildirgan Eronning Armanistondagi elchixonasi «siz turgan joy fors sivilizatsiyasi va me’morchiligining bir qismi», degan mazmunda post qoldirib, bahsli fikrlarni ilgari surdi;

  • Bir qator vakolatxonalar faolligi: Bundan tashqari, Eronning xorijdagi yana bir nechta diplomatik vakolatxonalari tomonidan ham Samarqand tarixini noxolis va siyosiy maqsadlarda talqin qiluvchi materiallar e’lon qilingani kuzatildi.

Toshkentdan qat’iy javob: Elchi TIVga chaqirtirildi

O‘zbekiston hukumati milliy tarix va madaniy merosning buzib ko‘rsatilishiga qarshi keskin diplomatik choralarni ko‘rdi:

  • Norozilik notasi topshirildi: 23 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga Eronning O‘zbekistondagi Favqulodda va muxtor elchisi Muhammad Ali Iskandariy chaqirtirilib, rasmiy Toshkentning keskin e’tirozi aks etgan norozilik notasi topshirildi;

  • Qat’iy talablar qo‘yildi: O‘zbekiston tomoni Eron diplomatik vakolatxonalaridan e’lon qilingan barcha tegishli postlarni zudlik bilan o‘chirib tashlashni va kelgusida bunday harakatlar takrorlanmasligini talab qildi;

  • Postning o‘chirilishi: Olib borilgan muzokaralar va bildirilgan talab natijasida 26 oktyabr holatiga ko‘ra, Eronning Yerevandagi elchixonasi Samarqandga oid postni tarmoqdan to‘liq olib tashladi.

O‘zbekiston talabi bajarildi: Eron elchixonasi Samarqand haqidagi bahsli bayonotini o‘chirdi

Toshkentning ushbu diplomatik qadami O‘zbekiston o‘z tarixiy-madaniy merosi, milliy sha’ni va suverenitetini xalqaro maydonda himoya qilishda qat’iy pozitsiyada turishini yana bir bor isbotladi.

O‘zbekiston TIVMarko RubioSamarqandEron elchixonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildiO‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildiKecha 09:05Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiMarko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldi20 oktabr 00:01Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?19 oktabr 14:51Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiMarko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi19 oktabr 13:44Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldi19 oktabr 07:28AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldi18 oktabr 20:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi