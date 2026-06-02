Koinotda yetishtirilgan yarimoʻtkazgichlar 2026-yilda Yerga qaytariladi

·66·Texno
Koinotda yetishtirilgan yarimoʻtkazgichlar 2026-yilda Yerga qaytariladi

“Ekran-M” kosmik tajribasi doirasida olingan maʼlumotlarni tashxislash va qayta ishlash materiallar Yerga qaytganidan keyin taxminan olti oy vaqtni oladi. Bu haqda loyiha bosh konstruktori, Rossiya Fanlar akademiyasi Sibir boʻlimi Yarimoʻtkazgichlar fizikasi instituti laboratoriya mudiri Aleksandr Nikiforov maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, koinotda yetishtirilgan strukturalarga ega kassetalar kosmonavtlar bilan birga 2026-yilning iyul oyida qaytib kelishi kutilmoqda, shundan soʻng batafsil tahlil jarayonlari boshlanadi. Orbitadagi ishlarni ekspeditsiya ishtirokchilari Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikaev yakunlab, ochiq koinotga chiqish vaqtida “Nauka” modulidagi tajriba apparaturasi kassetasini demontaj qilishgan.

“Ekran-M” loyihasi oʻta toza yarimoʻtkazgichlarni olish uchun koinot vakuumidan foydalanish va ochiq koinot sharoitida molekulyar-nurli epitaksiya texnologiyasini sinovdan oʻtkazishga qaratilgan. Ishlab chiquvchilarning baholashicha, tajriba joriy bosqich uchun rejalashtirilgan barcha asosiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajardi.

Hozirda germaniy asosli qoʻshimcha kassetalar yaratish masalasi muhokama qilinmoqda, biroq loyiha hali tayyorgarlik bosqichida turibdi. “Ekran-M” natijalari kondensirlangan holat fizikasi va kristallar oʻsishining aniqligi muhim boʻlgan yarimoʻtkazgichli geterostrukturalarni ishlab chiqish uchun yangi maʼlumotlarni taqdim etishi mumkin.

KoinotTexnologiyaYarimoʻtkazgichEkran-MIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin