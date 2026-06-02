Koinotda yetishtirilgan yarimoʻtkazgichlar 2026-yilda Yerga qaytariladi
“Ekran-M” kosmik tajribasi doirasida olingan maʼlumotlarni tashxislash va qayta ishlash materiallar Yerga qaytganidan keyin taxminan olti oy vaqtni oladi. Bu haqda loyiha bosh konstruktori, Rossiya Fanlar akademiyasi Sibir boʻlimi Yarimoʻtkazgichlar fizikasi instituti laboratoriya mudiri Aleksandr Nikiforov maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Uning soʻzlariga koʻra, koinotda yetishtirilgan strukturalarga ega kassetalar kosmonavtlar bilan birga 2026-yilning iyul oyida qaytib kelishi kutilmoqda, shundan soʻng batafsil tahlil jarayonlari boshlanadi. Orbitadagi ishlarni ekspeditsiya ishtirokchilari Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikaev yakunlab, ochiq koinotga chiqish vaqtida “Nauka” modulidagi tajriba apparaturasi kassetasini demontaj qilishgan.
“Ekran-M” loyihasi oʻta toza yarimoʻtkazgichlarni olish uchun koinot vakuumidan foydalanish va ochiq koinot sharoitida molekulyar-nurli epitaksiya texnologiyasini sinovdan oʻtkazishga qaratilgan. Ishlab chiquvchilarning baholashicha, tajriba joriy bosqich uchun rejalashtirilgan barcha asosiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajardi.
Hozirda germaniy asosli qoʻshimcha kassetalar yaratish masalasi muhokama qilinmoqda, biroq loyiha hali tayyorgarlik bosqichida turibdi. “Ekran-M” natijalari kondensirlangan holat fizikasi va kristallar oʻsishining aniqligi muhim boʻlgan yarimoʻtkazgichli geterostrukturalarni ishlab chiqish uchun yangi maʼlumotlarni taqdim etishi mumkin.
…