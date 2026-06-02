3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 11 940 so‘m.
• Octobank — 11 960 so‘m.
3 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 9–10 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda, deb yozmoqda Bankir telegram kanali.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 11 940 so‘m.
• MKBank — 11 940 so‘m.
• NBU — 11 920 so‘m.
• Trastbank — 11 920 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Octobank — 11 960 so‘m.
• Xalq banki — 11 960 so‘m.
• Anorbank — 11 960 so‘m.
• Asakabank — 11 960 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…