Mini brendi yangi dizayn davri ostonasida: Facelift va ofrouderlar

·49·Avto
Mini brendi yangi dizayn davri ostonasida: Facelift va ofrouderlar

Mini brendi dizayn boʻlimi rahbari Holger Hampf boshchiligida oʻz modellar qatorini sezilarli darajada yangilash ishlarini deyarli yakunladi. 2024-yil oktyabr oyida BMW guruhining Kaliforniyadagi Designworks konsalting firmasidan kelgan Hampf, brendning yangi dizayn falsafasini shakllantirishga kirishdi. Hozirda Cooper, Countryman va Aceman modellari nisbatan yangi boʻlsa-da, tez orada ularning LCI (Life Cycle Impulse) deb ataluvchi restayling versiyalari taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hampfning soʻzlariga koʻra, boʻlajak yangilanishlar mijozlarning amaldagi avlod haqidagi fikr-mulohazalari asosida amalga oshiriladi. Taxminlarga koʻra, yangilangan Cooper va Countryman kelasi yilning oxirida, Aceman krossoveri esa 2028-yilda sotuvga chiqadi. Bu oʻzgarishlar brend uchun muhim burilish nuqtasi boʻlib, Mini avtomobillarining tashqi koʻrinishi va texnologik imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Shuningdek, dizayn rahbari Mini modellaridan birining ofroud (yoʻltanlamas) yoʻnalishidagi maxsus varianti ustida ish ketayotganiga shama qildi. "Biz shahar tashqarisida va tabiat qoʻynida vaqt oʻtkazish trendini kuzatmoqdamiz. Bizning avtomobillar bunga qodirmi? Albatta, shuning uchun bu yoʻnalishda yangilik kuting", — dedi u. Katta ehtimol bilan, ushbu loyiha toʻliq uzatmali (4WD) tizimiga ega boʻlgan Countryman modeliga asoslanadi.

Hampf Mini brendining kelajagi haqida gapirar ekan, uch eshikli xatchbek formati saqlab qolinishini taʼkidladi. Koʻplab raqobatchilar ushbu formatdan voz kechgan boʻlsa-da, Mini uchun uch eshikli Cooper brendning asosi boʻlib qolaveradi. Garchi xavfsizlik qoidalari va sensor texnologiyalari sababli avtomobil oʻlchamlari biroz kattalashgan boʻlsa-da, uning klassik proporsiyalari oʻzgarishsiz qolishi vaʼda qilinmoqda.

MiniBMWCooperCountrymanAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osmaBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi