O‘zbekiston terma jamoasi Kanadaga qarshi bahsda mag‘lubiyatga uchradi
Tarixda ilk bor start oladigan Jahon chempionati final bosqichiga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi okean ortida o‘zining dastlabki sinov-nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz Shimoliy Amerikaning kuchli vakili — Kanada terma jamoasiga qarshi maydonga tushishdi.
Shiddatli va kurashlarga boy o‘tgan mazkur bahsda hamyurtlarimiz raqibga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yishdi. Birinchi bo‘limda har ikki jamoa tarkibida keskinlik kuzatilgan bo‘lsa-da, hisob ochilmadi. Ikkinchi bo‘limda esa mezbonlar vaziyatlardan unumli foydalanishdi — o‘yinning 58-daqiqasida Jonatan Osorio kanadaliklarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, uchrashuvga qo‘shib berilgan daqiqalarda (90+1') Jayden Nelson oradagi farqni ikkitaga oshirib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Qayd etish lozimki, uchrashuv davomida vakillarimiz hisobni tenglashtirish va raqib darvozasini ishg‘ol etish uchun bir nechta o‘ta xavfli vaziyatlar yaratishdi, biroq yakuniy zarbada aniqlik yetishmadi.
Quyida ushbu qiziqarli nazorat bahsining batafsil bayonnomasi va jamoalarning to‘liq tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin:
O‘rtoqlik uchrashuvi
Kanada — O‘zbekiston 2:0
Gollar: Jonatan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.
Kanada: Maksim Krepau (Dayne St. Klair, 46), Alistair Jonston (Tani Oluvaseyi, 46), Stefen Eustakuio (Jonatan Osorio, 46), Ismayel Kone (Nathan Saliba, 46), Sayl Larin (Ralf Priso, 46), Jonatan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Kornelius (Alfiye Jones, 70), Moise Bombito (Luk De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mateu Choiniyere, 46), Richi Lareya (Niko Sigur, 31).
O‘zbekiston: Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Farruh Sayfiyev (Igor Sergeyev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Hamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston O‘runov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullayev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullayev (Jahongir O‘rozov, 70), Aziz G‘aniyev (Abbosbek Fayzullayev, 22).
Ogohlantirishlar: Azizjon G‘aniyev (2), Farruh Sayfiyev (9) — Liam Millar (40), Derek Kornelius (43).
Kelgusi rejalar: Garchi ilk nazorat uchrashuvida mag‘lubiyat kuzatilgan bo‘lsa-da, bu kabi kuchli raqiblar bilan o‘yinlar murabbiylar shtabiga kamchiliklar ustida ishlash va tarkibni mundialga yanada chidamli tarzda shakllantirish uchun juda muhim xulosalarni beradi. Terma jamoamiz navbatdagi jiddiy imtihonni joriy yilning 8 iyun kuni dunyo grandlaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Vakillarimizga bo‘lajak uchrashuvda chiroyli o‘yin va zafarlar tilab qolamiz!
…