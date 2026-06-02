O‘zbekiston terma jamoasi Kanadaga qarshi bahsda mag‘lubiyatga uchradi

·575·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi Kanadaga qarshi bahsda mag‘lubiyatga uchradi

Tarixda ilk bor start oladigan Jahon chempionati final bosqichiga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi okean ortida o‘zining dastlabki sinov-nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz Shimoliy Amerikaning kuchli vakili — Kanada terma jamoasiga qarshi maydonga tushishdi.

Shiddatli va kurashlarga boy o‘tgan mazkur bahsda hamyurtlarimiz raqibga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yishdi. Birinchi bo‘limda har ikki jamoa tarkibida keskinlik kuzatilgan bo‘lsa-da, hisob ochilmadi. Ikkinchi bo‘limda esa mezbonlar vaziyatlardan unumli foydalanishdi — o‘yinning 58-daqiqasida Jonatan Osorio kanadaliklarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, uchrashuvga qo‘shib berilgan daqiqalarda (90+1') Jayden Nelson oradagi farqni ikkitaga oshirib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Qayd etish lozimki, uchrashuv davomida vakillarimiz hisobni tenglashtirish va raqib darvozasini ishg‘ol etish uchun bir nechta o‘ta xavfli vaziyatlar yaratishdi, biroq yakuniy zarbada aniqlik yetishmadi.

Quyida ushbu qiziqarli nazorat bahsining batafsil bayonnomasi va jamoalarning to‘liq tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin:

O‘rtoqlik uchrashuvi

Kanada — O‘zbekiston 2:0

  • Gollar: Jonatan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.

  • Kanada: Maksim Krepau (Dayne St. Klair, 46), Alistair Jonston (Tani Oluvaseyi, 46), Stefen Eustakuio (Jonatan Osorio, 46), Ismayel Kone (Nathan Saliba, 46), Sayl Larin (Ralf Priso, 46), Jonatan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Kornelius (Alfiye Jones, 70), Moise Bombito (Luk De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mateu Choiniyere, 46), Richi Lareya (Niko Sigur, 31).

  • O‘zbekiston: Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Farruh Sayfiyev (Igor Sergeyev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Hamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston O‘runov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullayev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullayev (Jahongir O‘rozov, 70), Aziz G‘aniyev (Abbosbek Fayzullayev, 22).

  • Ogohlantirishlar: Azizjon G‘aniyev (2), Farruh Sayfiyev (9) — Liam Millar (40), Derek Kornelius (43).

Kelgusi rejalar: Garchi ilk nazorat uchrashuvida mag‘lubiyat kuzatilgan bo‘lsa-da, bu kabi kuchli raqiblar bilan o‘yinlar murabbiylar shtabiga kamchiliklar ustida ishlash va tarkibni mundialga yanada chidamli tarzda shakllantirish uchun juda muhim xulosalarni beradi. Terma jamoamiz navbatdagi jiddiy imtihonni joriy yilning 8 iyun kuni dunyo grandlaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Vakillarimizga bo‘lajak uchrashuvda chiroyli o‘yin va zafarlar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi