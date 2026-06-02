Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘iniga yetib keldi
Futbol olamining tirik afsonasi, Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu yana bir bor diqqat markazida. Tajribali hujumchi okean ortida start oladigan JCH-2026 musobaqasi oldidan o‘z mamlakati bosh jamoasi ixtiyoriga yetib borganini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali muxlislarga ma’lum qildi.
Kanada, AQSH va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiluvchi dunyo birinchiligiga jiddiy shaylik ko‘rayotgan Ronaldu milliy jamoa libosidagi yangi suratini joylab, uning ostiga hayajonli tarzda: «Missiya — mundial boshlandi!» deya izoh qoldirdi.
Ayni paytda 41 yoshni qarshilagan bo‘lsa-da, hamon a’lo darajadagi sport formasida bo‘lgan mashhur forvard Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines tomonidan JCH-2026 uchun tuzilgan yakuniy qaydnomadan munosib ravishda joy oldi. E’tiborli jihati shundaki, ushbu musobaqa portugaliyalik yulduz faoliyatidagi ketma-ket oltinchi jahon chempionati sifatida tarixga kiradi va bu futbol olamida misli ko‘rilmagan mutlaq rekorddir.
Tarixiy ko‘rsatkich: Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoalar miqyosida dunyo bo‘yicha eng ko‘p gol urgan afsonaviy to‘purar hisoblanadi. U portugallar libosida shu kungacha jami 226 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini naqd 143 marotaba aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘lgan.
Bo‘lajak dunyo birinchiligi yurtimiz muxlislari uchun ham ikki karra qiziqarli va hayajonli kechishi aniq. Sababi, Roberto Martines shogirdlari musobaqaning «K» guruhida pley-off yo‘llanmasi uchun Kongo DR, Kolumbiya hamda tarixda ilk bor mundialga yo‘l olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Demak, ertaga hamyurtlarimizning afsonaviy Ronalduga qarshi qanday to‘p surishini o‘z ko‘zimiz bilan ko‘rish baxtiga muyassar bo‘lamiz!
…