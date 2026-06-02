Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘iniga yetib keldi

·719·Sport
Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘iniga yetib keldi

Futbol olamining tirik afsonasi, Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu yana bir bor diqqat markazida. Tajribali hujumchi okean ortida start oladigan JCH-2026 musobaqasi oldidan o‘z mamlakati bosh jamoasi ixtiyoriga yetib borganini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali muxlislarga ma’lum qildi.

Kanada, AQSH va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiluvchi dunyo birinchiligiga jiddiy shaylik ko‘rayotgan Ronaldu milliy jamoa libosidagi yangi suratini joylab, uning ostiga hayajonli tarzda: «Missiya — mundial boshlandi!» deya izoh qoldirdi.

Ayni paytda 41 yoshni qarshilagan bo‘lsa-da, hamon a’lo darajadagi sport formasida bo‘lgan mashhur forvard Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines tomonidan JCH-2026 uchun tuzilgan yakuniy qaydnomadan munosib ravishda joy oldi. E’tiborli jihati shundaki, ushbu musobaqa portugaliyalik yulduz faoliyatidagi ketma-ket oltinchi jahon chempionati sifatida tarixga kiradi va bu futbol olamida misli ko‘rilmagan mutlaq rekorddir.

Tarixiy ko‘rsatkich: Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoalar miqyosida dunyo bo‘yicha eng ko‘p gol urgan afsonaviy to‘purar hisoblanadi. U portugallar libosida shu kungacha jami 226 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini naqd 143 marotaba aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘lgan.

Bo‘lajak dunyo birinchiligi yurtimiz muxlislari uchun ham ikki karra qiziqarli va hayajonli kechishi aniq. Sababi, Roberto Martines shogirdlari musobaqaning «K» guruhida pley-off yo‘llanmasi uchun Kongo DR, Kolumbiya hamda tarixda ilk bor mundialga yo‘l olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Demak, ertaga hamyurtlarimizning afsonaviy Ronalduga qarshi qanday to‘p surishini o‘z ko‘zimiz bilan ko‘rish baxtiga muyassar bo‘lamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi