Grayscale yangi HYPE ETF jamgʻarmasini ishga tushirishga tayyorlanmoqda

·45·Iqtisodiyot
Grayscale yangi HYPE ETF jamgʻarmasini ishga tushirishga tayyorlanmoqda

Kripto aktivlarni boshqaruvchi Grayscale kompaniyasi AQSHda Hyperliquid tokeniga bogʻlangan birja savdo fondini (ETF) shu haftadayoq ishga tushirishi kutilmoqda. Bloomberg tahlilchisi James Seyffartning soʻzlariga koʻra, kompaniya tartibga soluvchi organlarga taqdim etilgan hujjatlarga oltinchi marta oʻzgartirish kiritib, jamgʻarma tikeri va komissiya toʻlovlarini belgilagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi ETF HYPG tikeri ostida savdo qilinadi va uning boshqaruv toʻlovi 0,29% ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich may oyi oʻrtalarida ishga tushirilgan 21Shares (0,3%) va Bitwise (0,34%) kabi raqobatchilarning Hyperliquid (HYPE) fondlaridan koʻra arzonroqdir. Hozirgacha ushbu raqobatchi fondlar investorlardan qariyb 140 million dollar miqdorida sof investitsiya jalb qilishga ulgurdi.

Hyperliquid platformasi soʻnggi oylarda kripto treyderlar orasida eng ommabop savdo maydonlaridan biriga aylandi. Blokcheyn maʼlumotlariga koʻra, platformaning oylik savdo hajmi muntazam ravishda 170 milliard dollardan oshib bormoqda. Grayscale ham oʻz raqobatchilari kabi HYPE tokenlarini steyking qilish orqali qoʻshimcha daromad olish imkoniyatini taklif etib, koʻproq investorlarni jalb qilishni koʻzlamoqda.

Yangi ETF fondlarining muvaffaqiyati fonida HYPE narxi dushanba kuni 75,3 dollarlik rekord darajaga yetdi. Natijada uning bozor kapitalizatsiyasi 16,7 milliard dollarga yetib, u eng yirik kriptovalyutalar oʻntaligiga kirdi. Bu holat Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH) ETF jamgʻarmalaridan mablagʻlar chiqib ketayotgan bir paytda yuz bermoqda.

GrayscaleHyperliquidHYPEETFKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda