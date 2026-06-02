Grayscale yangi HYPE ETF jamgʻarmasini ishga tushirishga tayyorlanmoqda
Kripto aktivlarni boshqaruvchi Grayscale kompaniyasi AQSHda Hyperliquid tokeniga bogʻlangan birja savdo fondini (ETF) shu haftadayoq ishga tushirishi kutilmoqda. Bloomberg tahlilchisi James Seyffartning soʻzlariga koʻra, kompaniya tartibga soluvchi organlarga taqdim etilgan hujjatlarga oltinchi marta oʻzgartirish kiritib, jamgʻarma tikeri va komissiya toʻlovlarini belgilagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi ETF HYPG tikeri ostida savdo qilinadi va uning boshqaruv toʻlovi 0,29% ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich may oyi oʻrtalarida ishga tushirilgan 21Shares (0,3%) va Bitwise (0,34%) kabi raqobatchilarning Hyperliquid (HYPE) fondlaridan koʻra arzonroqdir. Hozirgacha ushbu raqobatchi fondlar investorlardan qariyb 140 million dollar miqdorida sof investitsiya jalb qilishga ulgurdi.
Hyperliquid platformasi soʻnggi oylarda kripto treyderlar orasida eng ommabop savdo maydonlaridan biriga aylandi. Blokcheyn maʼlumotlariga koʻra, platformaning oylik savdo hajmi muntazam ravishda 170 milliard dollardan oshib bormoqda. Grayscale ham oʻz raqobatchilari kabi HYPE tokenlarini steyking qilish orqali qoʻshimcha daromad olish imkoniyatini taklif etib, koʻproq investorlarni jalb qilishni koʻzlamoqda.
Yangi ETF fondlarining muvaffaqiyati fonida HYPE narxi dushanba kuni 75,3 dollarlik rekord darajaga yetdi. Natijada uning bozor kapitalizatsiyasi 16,7 milliard dollarga yetib, u eng yirik kriptovalyutalar oʻntaligiga kirdi. Bu holat Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH) ETF jamgʻarmalaridan mablagʻlar chiqib ketayotgan bir paytda yuz bermoqda.
…