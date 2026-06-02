Boyqoʻngʻirda Oy bazasining aniq nusxasini qurish taklif qilindi
Boyqoʻngʻir shahri maʼmuriyati rahbari Konstantin Busigin shaharda Oy posyolkasining aniq nusxasini yaratish va u yerga yosh mutaxassislarni joylashtirish gʻoyasini ilgari surdi. Ushbu loyiha koinotni oʻzlashtirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida Yer yuzida oʻziga xos "Oy kommunasi"ni tashkil etish koʻzda tutilgan. Bu yerda yosh mutaxassislar izolyatsiya qilingan sharoitda tajriba oʻtkazishlari va koinotdagi hayot tarzini oʻrganishlari mumkin boʻladi. Busiginning soʻzlariga koʻra, bunday majmua koinot sohasiga yangi turtki beradi.
Shuningdek, ushbu tashabbus Boyqoʻngʻirga kelayotgan sayyohlar oqimini oʻn barobar oshirishi taxmin qilinmoqda. Hozirda loyiha chizmalar va dastlabki rejalar koʻrinishida mavjud boʻlib, u kosmik turizmni rivojlantirishning muhim qismi sifatida koʻrilmoqda.
Shahar rahbari kosmik turizmni, jumladan, Roskosmos korxonalari boʻylab ekskursiyalarni rivojlantirish zarurligini taʼkidladi. Bu nafaqat sayyohlarni jalb qilish, balki soha uchun yosh kadrlarni tayyorlashda ham katta yordam berishi mumkin.
Maʼmuriyat Boyqoʻngʻirda kosmik turizmni real voqelikka aylantirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solganini maʼlum qildi. Kelajakda ushbu "Oy shaharchasi" ilm-fan va turizmning oʻzaro tutashgan markaziga aylanishi kutilmoqda.
…