Boyqoʻngʻirda Oy bazasining aniq nusxasini qurish taklif qilindi

·49·Texno
Boyqoʻngʻirda Oy bazasining aniq nusxasini qurish taklif qilindi

Boyqoʻngʻir shahri maʼmuriyati rahbari Konstantin Busigin shaharda Oy posyolkasining aniq nusxasini yaratish va u yerga yosh mutaxassislarni joylashtirish gʻoyasini ilgari surdi. Ushbu loyiha koinotni oʻzlashtirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida Yer yuzida oʻziga xos "Oy kommunasi"ni tashkil etish koʻzda tutilgan. Bu yerda yosh mutaxassislar izolyatsiya qilingan sharoitda tajriba oʻtkazishlari va koinotdagi hayot tarzini oʻrganishlari mumkin boʻladi. Busiginning soʻzlariga koʻra, bunday majmua koinot sohasiga yangi turtki beradi.

Shuningdek, ushbu tashabbus Boyqoʻngʻirga kelayotgan sayyohlar oqimini oʻn barobar oshirishi taxmin qilinmoqda. Hozirda loyiha chizmalar va dastlabki rejalar koʻrinishida mavjud boʻlib, u kosmik turizmni rivojlantirishning muhim qismi sifatida koʻrilmoqda.

Shahar rahbari kosmik turizmni, jumladan, Roskosmos korxonalari boʻylab ekskursiyalarni rivojlantirish zarurligini taʼkidladi. Bu nafaqat sayyohlarni jalb qilish, balki soha uchun yosh kadrlarni tayyorlashda ham katta yordam berishi mumkin.

Maʼmuriyat Boyqoʻngʻirda kosmik turizmni real voqelikka aylantirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solganini maʼlum qildi. Kelajakda ushbu "Oy shaharchasi" ilm-fan va turizmning oʻzaro tutashgan markaziga aylanishi kutilmoqda.

BoyqoʻngʻirOy BazasiKosmik TurizmRoskosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin