NASA rahbari oʻzga sayyoraliklar va halokatga uchragan kemalar haqida bayonot berdi
NASA rahbari Jared Isaacman Amerika kosmik agentligi ixtiyorida halokatga uchragan oʻzga sayyoraliklar kemalari yoki ularning jasadlari haqida hech qanday hujjatlashtirilgan maʼlumotlar yoʻqligini maʼlum qildi. U Vashingtonda boʻlib oʻtgan CNBC CEO Council Summit forumida insoniyatning oʻzga sayyoralik sivilizatsiyalar bilan ehtimoliy aloqalari haqidagi savollarga javob berar ekan, ushbu mavzuga nuqta qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Isaacmanning soʻzlariga koʻra, NASA AQSh hukumati tomonidan yashirilayotgan NUJ (nomaʼlum uchuvchi jism) halokatlari haqidagi mashhur nazariyalarni tasdiqlovchi dalillarga ega emas. Shu bilan birga, u tabiatini hozircha aniqlash imkoni boʻlmagan obektlar — nomaʼlum havo hodisalari (UAP) haqida materiallar mavjudligini taʼkidladi.
AQSh Prezidenti Donald Trump butun hukumat boʻylab ushbu tashabbusni ilgari surmoqda. U barcha tegishli fayllarni toʻplashni va odamlar oʻzlari xulosa chiqarishlari uchun ularni ochiqlashni buyurgan. Isaacman bu tashabbusni ajoyib deb hisoblashini, biroq shaxsan oʻzida oʻzga sayyoraliklar tanasi haqida maʼlumot yoʻqligini qayd etdi.
NUJ va oʻzga sayyoraliklar hayoti mavzusi fevral oyida Donald Trumpning bayonotidan soʻng yana diqqat markaziga tushdi. Oʻshanda u hukumatning ushbu mavzuga oid maxfiy hujjatlarini eʼlon qilishni boshlashga vaʼda bergan edi. Buning uchun Mudofaa vaziri Pete Hegseth va tegishli idoralarga topshiriqlar berilgan.
Arxivlarning ochilishi jamoatchilikka oʻn yillar davomida turli nazariyalarga sabab boʻlgan maxfiy maʼlumotlar bilan tanishish imkonini berishi kutilmoqda. Hozircha NASA faqat qayd etilgan nomaʼlum hodisalar haqidagi fayllarni ochiq foydalanishga taqdim etish bilan cheklanmoqda.
…