NASA rahbari oʻzga sayyoraliklar va halokatga uchragan kemalar haqida bayonot berdi

·210·Texno
NASA rahbari oʻzga sayyoraliklar va halokatga uchragan kemalar haqida bayonot berdi

NASA rahbari Jared Isaacman Amerika kosmik agentligi ixtiyorida halokatga uchragan oʻzga sayyoraliklar kemalari yoki ularning jasadlari haqida hech qanday hujjatlashtirilgan maʼlumotlar yoʻqligini maʼlum qildi. U Vashingtonda boʻlib oʻtgan CNBC CEO Council Summit forumida insoniyatning oʻzga sayyoralik sivilizatsiyalar bilan ehtimoliy aloqalari haqidagi savollarga javob berar ekan, ushbu mavzuga nuqta qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Isaacmanning soʻzlariga koʻra, NASA AQSh hukumati tomonidan yashirilayotgan NUJ (nomaʼlum uchuvchi jism) halokatlari haqidagi mashhur nazariyalarni tasdiqlovchi dalillarga ega emas. Shu bilan birga, u tabiatini hozircha aniqlash imkoni boʻlmagan obektlar — nomaʼlum havo hodisalari (UAP) haqida materiallar mavjudligini taʼkidladi.

AQSh Prezidenti Donald Trump butun hukumat boʻylab ushbu tashabbusni ilgari surmoqda. U barcha tegishli fayllarni toʻplashni va odamlar oʻzlari xulosa chiqarishlari uchun ularni ochiqlashni buyurgan. Isaacman bu tashabbusni ajoyib deb hisoblashini, biroq shaxsan oʻzida oʻzga sayyoraliklar tanasi haqida maʼlumot yoʻqligini qayd etdi.

NUJ va oʻzga sayyoraliklar hayoti mavzusi fevral oyida Donald Trumpning bayonotidan soʻng yana diqqat markaziga tushdi. Oʻshanda u hukumatning ushbu mavzuga oid maxfiy hujjatlarini eʼlon qilishni boshlashga vaʼda bergan edi. Buning uchun Mudofaa vaziri Pete Hegseth va tegishli idoralarga topshiriqlar berilgan.

Arxivlarning ochilishi jamoatchilikka oʻn yillar davomida turli nazariyalarga sabab boʻlgan maxfiy maʼlumotlar bilan tanishish imkonini berishi kutilmoqda. Hozircha NASA faqat qayd etilgan nomaʼlum hodisalar haqidagi fayllarni ochiq foydalanishga taqdim etish bilan cheklanmoqda.

NASAJared IsaacmanDonald TrumpNUJKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin