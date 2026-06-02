Blue Origin portlashi: New Glenn maydonini tiklash ikki yilga choʻzilishi mumkin

·79·Texno
Blue Origin portlashi: New Glenn maydonini tiklash ikki yilga choʻzilishi mumkin

Kanaveral burnidagi New Glenn ogʻir raketasi portlashidan soʻng, start maydonchasini qayta tiklash ishlari taxminan ikki yil vaqtni olishi mumkin. Bunday prognozni NASA rahbari Jared Isaacman Vashingtonda boʻlib oʻtgan CNBC CEO Council Summit forumida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, barcha taʻmirlash ishlarini 2028-yilga qadar yakunlash mutlaqo real vazifa boʻlib koʻrinmoqda. Isaacman NASA tajribasiga tayanib, shikastlangan start infratuzilmasini tiklash, hatto ish surʻatlari yuqori boʻlgan taqdirda ham, sezilarli vaqt talab qilishini taʻkidladi.

Agentlik rahbari bunday obʻektlar oʻta murakkab konstruksiyaga ega ekanligini, shu sababli ularni taʻmirlash va qayta sertifikatsiyadan oʻtkazish jarayonini tezlashtirib boʻlmasligini qayd etdi. Avvalroq Florida shtatidagi poligonida New Glenn raketasini parvoz oldi sinovlaridan oʻtkazish vaqtida jiddiy koʻngilsizlik yuz bergan edi.

NASA administratori Jared Isaacman voqea joyiga yetib borib, vayronagarchilik koʻlamini vertolyot yordamida koʻzdan kechirdi. Blue Origin asoschisi Jeff Bezos hozircha avariyaning aniq sabablari aniqlanmaganini maʻlum qildi.

Kompaniya vakillari hodisa yuz berganini tasdiqladi va portlash oqibatida xodimlardan hech kim jabrlanmaganini alohida qayd etdi. Ushbu hodisa Blue Origin kompaniyasining kosmik rejalarini bir necha yilga ortga surib yuborishi kutilmoqda.

Blue OriginNew GlennNASAKosmosJeff Bezos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqdaBugun, 13:27Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdiBugun, 13:26Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqdaBugun, 13:24Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin