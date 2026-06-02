Blue Origin portlashi: New Glenn maydonini tiklash ikki yilga choʻzilishi mumkin
Kanaveral burnidagi New Glenn ogʻir raketasi portlashidan soʻng, start maydonchasini qayta tiklash ishlari taxminan ikki yil vaqtni olishi mumkin. Bunday prognozni NASA rahbari Jared Isaacman Vashingtonda boʻlib oʻtgan CNBC CEO Council Summit forumida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Uning soʻzlariga koʻra, barcha taʻmirlash ishlarini 2028-yilga qadar yakunlash mutlaqo real vazifa boʻlib koʻrinmoqda. Isaacman NASA tajribasiga tayanib, shikastlangan start infratuzilmasini tiklash, hatto ish surʻatlari yuqori boʻlgan taqdirda ham, sezilarli vaqt talab qilishini taʻkidladi.
Agentlik rahbari bunday obʻektlar oʻta murakkab konstruksiyaga ega ekanligini, shu sababli ularni taʻmirlash va qayta sertifikatsiyadan oʻtkazish jarayonini tezlashtirib boʻlmasligini qayd etdi. Avvalroq Florida shtatidagi poligonida New Glenn raketasini parvoz oldi sinovlaridan oʻtkazish vaqtida jiddiy koʻngilsizlik yuz bergan edi.
NASA administratori Jared Isaacman voqea joyiga yetib borib, vayronagarchilik koʻlamini vertolyot yordamida koʻzdan kechirdi. Blue Origin asoschisi Jeff Bezos hozircha avariyaning aniq sabablari aniqlanmaganini maʻlum qildi.
Kompaniya vakillari hodisa yuz berganini tasdiqladi va portlash oqibatida xodimlardan hech kim jabrlanmaganini alohida qayd etdi. Ushbu hodisa Blue Origin kompaniyasining kosmik rejalarini bir necha yilga ortga surib yuborishi kutilmoqda.
…