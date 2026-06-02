Gana terma jamoasi jahon chempionati uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

·135·Sport
Gana terma jamoasi jahon chempionati uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi yaqinlashgani sari, ishtirokchi terma jamoalarning jangovar tarkiblari ketin-ketidan oshkor qilinmoqda. Kuni kecha Gana milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlush Keyrush ham mundialda mamlakat sharafini himoya qiladigan futbolchilarning yakuniy ro‘yxatini keng jamoatchilikka taqdim etdi.

«Qora yulduzlar» bu galgi dunyo birinchiligiga Yevropaning top-ligalarida to‘p surayotgan eng mahoratli va tezkor yulduzlarini jamlagan holda, ancha jiddiy tarkib bilan yo‘l olmoqda.

Bo‘lajak mundialda Gana sharafini himoya qiluvchi futbolchilarning to‘liq qaydnomasi bilan tanishing:

Darvozabonlar

Posbonlar chizig‘ida ham mahalliy, ham Yevropa jamoalarida barqaror harakat qilayotgan ishonchli darvozabonlar tanlab olingan:

  • Benjamin Asare («Xarts of Ouk»)

  • Lourens Ati-Zigi («Sankt-Gallen»)

  • Jozef Anang («Sent-Patriks Atletik»)

Himoyachilar

Mudofaa chizig‘idan asosan Fransiya va Ispaniya oliy ligalarida toblangan, jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan himoya vakillari joy olgan:

  • Baba Abdul-Raxmon (PAOK)

  • Gideon Mensa («Oser»)

  • Marven Senaya («Oser»)

  • Alidu Seydu («Renn»)

  • Abdul Mo‘min («Rayo Valekano»)

  • Jerom Opoku («Istanbul Bashakshehir»)

  • Jonas Ajeti («Volfsburg»)

  • Kojo Pepra Oppong («Nitssa»)

Yarimhimoyachilar

Jamoaning markaziy o‘zagi ancha tajribali va kreativ ko‘rinish olgan. Bu yerda Tomas Parti va Abdul Fatavu kabi nomdor o‘yinchilar asosiy rolni bajarishi kutilmoqda:

  • Elisha Ovusu («Oser»)

  • Tomas Parti («Vilyarreal»)

  • Kvasi Sibo («Oviyedo»)

  • Ogustin Boake («Sent-Etiyen»)

  • Kaleb Yirenki («Norshelland»)

  • Abdul Fatavu Issaku («Lester»)

  • Kamal Suleymana («Atalanta»)

Hujumchilar

Gananing hujum chizig‘i har qanday raqib mudofaasini vahimaga sola oladi. Boisi, hujumda APL va La Ligada to‘purarlik mahoratini namoyish etayotgan tezkor forvardlar yig‘ilgan:

  • Kristofer Bonsu Baa («Al Qodisiya»)

  • Ernest Nuama («Lion»)

  • Antuan Semenio («Manchester Siti»)

  • Brendon Tomas-Asante («Koventri»)

  • Prins Kvabena Adu («Viktoriya Plzen»)

  • Inyaki Uilyams («Atletik»)

  • Jordan Ayyu («Lester»)

Guruhdagi vaziyat: Eslatib o‘tamiz, Karlush Keyrush shogirdlari bo‘lajak jahon chempionatining guruh bosqichida oson bo‘lmagan kvartetdan joy olishgan. Afrika vakillari pley-off yo‘llanmasi uchun ambitsiyalarga boy Panama, dunyo grandlaridan biri Angliya hamda tajribali Xorvatiya terma jamoalariga qarshi shiddatli bahslarda maydonga tushishadi. Bo‘lajak uchrashuvlarda «qora yulduzlar»ga chiroyli o‘yinlar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi