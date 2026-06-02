Gana terma jamoasi jahon chempionati uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi yaqinlashgani sari, ishtirokchi terma jamoalarning jangovar tarkiblari ketin-ketidan oshkor qilinmoqda. Kuni kecha Gana milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlush Keyrush ham mundialda mamlakat sharafini himoya qiladigan futbolchilarning yakuniy ro‘yxatini keng jamoatchilikka taqdim etdi.
«Qora yulduzlar» bu galgi dunyo birinchiligiga Yevropaning top-ligalarida to‘p surayotgan eng mahoratli va tezkor yulduzlarini jamlagan holda, ancha jiddiy tarkib bilan yo‘l olmoqda.
Bo‘lajak mundialda Gana sharafini himoya qiluvchi futbolchilarning to‘liq qaydnomasi bilan tanishing:
Darvozabonlar
Posbonlar chizig‘ida ham mahalliy, ham Yevropa jamoalarida barqaror harakat qilayotgan ishonchli darvozabonlar tanlab olingan:
Benjamin Asare («Xarts of Ouk»)
Lourens Ati-Zigi («Sankt-Gallen»)
Jozef Anang («Sent-Patriks Atletik»)
Himoyachilar
Mudofaa chizig‘idan asosan Fransiya va Ispaniya oliy ligalarida toblangan, jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan himoya vakillari joy olgan:
Baba Abdul-Raxmon (PAOK)
Gideon Mensa («Oser»)
Marven Senaya («Oser»)
Alidu Seydu («Renn»)
Abdul Mo‘min («Rayo Valekano»)
Jerom Opoku («Istanbul Bashakshehir»)
Jonas Ajeti («Volfsburg»)
Kojo Pepra Oppong («Nitssa»)
Yarimhimoyachilar
Jamoaning markaziy o‘zagi ancha tajribali va kreativ ko‘rinish olgan. Bu yerda Tomas Parti va Abdul Fatavu kabi nomdor o‘yinchilar asosiy rolni bajarishi kutilmoqda:
Elisha Ovusu («Oser»)
Tomas Parti («Vilyarreal»)
Kvasi Sibo («Oviyedo»)
Ogustin Boake («Sent-Etiyen»)
Kaleb Yirenki («Norshelland»)
Abdul Fatavu Issaku («Lester»)
Kamal Suleymana («Atalanta»)
Hujumchilar
Gananing hujum chizig‘i har qanday raqib mudofaasini vahimaga sola oladi. Boisi, hujumda APL va La Ligada to‘purarlik mahoratini namoyish etayotgan tezkor forvardlar yig‘ilgan:
Kristofer Bonsu Baa («Al Qodisiya»)
Ernest Nuama («Lion»)
Antuan Semenio («Manchester Siti»)
Brendon Tomas-Asante («Koventri»)
Prins Kvabena Adu («Viktoriya Plzen»)
Inyaki Uilyams («Atletik»)
Jordan Ayyu («Lester»)
Guruhdagi vaziyat: Eslatib o‘tamiz, Karlush Keyrush shogirdlari bo‘lajak jahon chempionatining guruh bosqichida oson bo‘lmagan kvartetdan joy olishgan. Afrika vakillari pley-off yo‘llanmasi uchun ambitsiyalarga boy Panama, dunyo grandlaridan biri Angliya hamda tajribali Xorvatiya terma jamoalariga qarshi shiddatli bahslarda maydonga tushishadi. Bo‘lajak uchrashuvlarda «qora yulduzlar»ga chiroyli o‘yinlar tilab qolamiz!
…