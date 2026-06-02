Tchouameni Real Madrid kiyinish xonasidagi mojarolar haqida gapirdi
Real Madrid yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni soʻnggi paytlarda jamoa ichidagi kelishmovchiliklar haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi va jiddiy ayblovlarni rad etdi. Fransiya terma jamoasi yigʻinida oʻtkazilgan matbuot anjumanida futbolchi matbuotda juda koʻp asossiz maʼlumotlar tarqalganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
May oyi boshida Real Madrid mashgʻulotlari vaqtida Tchouameni va Fede Valverde oʻrtasida keskin nizo kelib chiqqan edi. Vaziyat shunchalik jiddiylashgan ediki, Valverde boshidan jarohat olib shifoxonaga yuborilgan. Klub rasmiy bayonotida urugvaylik futbolchi ehtiyotsizlik oqibatida stolga urilib ketgani aytilgan boʻlsa-da, OAVda buni mushtlashuv natijasi deb talqin qilishgan edi.
Tchouameni kiyinish xonasidagi janjal haqidagi xabarlarni rad etib: "Men goʻyoki uni urganim haqida oʻqidim. Bu mutlaqo yolgʻon. Real Madrid kabi klubda har bir voqea katta shov-shuvga sabab boʻladi, lekin matbuotda juda koʻp bemaʼni gaplar paydo boʻldi. Eng muhimi, klub nima boʻlganini biladi", — deya tushuntirish berdi.
Maʼlumotlarga koʻra, klub ushbu tartibbuzarlik uchun har ikki futbolchini 500 000 yevrodan jarimaga tortgan. Shunga qaramay, 26 yoshli yarim himoyachi Valverde bilan oʻrtasida hech qanday adovat yoʻqligini va ularning maqsadi Real Madrid bilan yangi sovrinlarni qoʻlga kiritish ekanini maʼlum qildi.
Avvalroq, jamoadagi muhitni saqlab qolish uchun yozgi transfer oynasida ushbu futbolchilardan biri klubni tark etishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq Tchouameni bu gap-soʻzlarga nuqta qoʻyib, Fede bilan munosabatlari joyida ekanini va bor eʼtiborini boʻlajak musobaqalarga qaratganini taʼkidladi.
…