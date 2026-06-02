Tchouameni Real Madrid kiyinish xonasidagi mojarolar haqida gapirdi

·74·Sport
Tchouameni Real Madrid kiyinish xonasidagi mojarolar haqida gapirdi

Real Madrid yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni soʻnggi paytlarda jamoa ichidagi kelishmovchiliklar haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi va jiddiy ayblovlarni rad etdi. Fransiya terma jamoasi yigʻinida oʻtkazilgan matbuot anjumanida futbolchi matbuotda juda koʻp asossiz maʼlumotlar tarqalganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

May oyi boshida Real Madrid mashgʻulotlari vaqtida Tchouameni va Fede Valverde oʻrtasida keskin nizo kelib chiqqan edi. Vaziyat shunchalik jiddiylashgan ediki, Valverde boshidan jarohat olib shifoxonaga yuborilgan. Klub rasmiy bayonotida urugvaylik futbolchi ehtiyotsizlik oqibatida stolga urilib ketgani aytilgan boʻlsa-da, OAVda buni mushtlashuv natijasi deb talqin qilishgan edi.

Tchouameni kiyinish xonasidagi janjal haqidagi xabarlarni rad etib: "Men goʻyoki uni urganim haqida oʻqidim. Bu mutlaqo yolgʻon. Real Madrid kabi klubda har bir voqea katta shov-shuvga sabab boʻladi, lekin matbuotda juda koʻp bemaʼni gaplar paydo boʻldi. Eng muhimi, klub nima boʻlganini biladi", — deya tushuntirish berdi.

Maʼlumotlarga koʻra, klub ushbu tartibbuzarlik uchun har ikki futbolchini 500 000 yevrodan jarimaga tortgan. Shunga qaramay, 26 yoshli yarim himoyachi Valverde bilan oʻrtasida hech qanday adovat yoʻqligini va ularning maqsadi Real Madrid bilan yangi sovrinlarni qoʻlga kiritish ekanini maʼlum qildi.

Avvalroq, jamoadagi muhitni saqlab qolish uchun yozgi transfer oynasida ushbu futbolchilardan biri klubni tark etishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq Tchouameni bu gap-soʻzlarga nuqta qoʻyib, Fede bilan munosabatlari joyida ekanini va bor eʼtiborini boʻlajak musobaqalarga qaratganini taʼkidladi.

Real MadridAurelien TchouameniFede ValverdeLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi