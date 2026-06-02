Yan Diomande Liverpul va Bavariya oʻrniga PSJni tanlashi mumkin
Liverpul va Bavariya jamoalari Yan Diomande transferi borasidagi poygada magʻlub boʻlishi mumkin. Foot Mercato nashrining xabar berishicha, RB Leipzig hujumchisi ayni damda Pari Sen-Jermen safiga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Kot-d'Ivuarlik iqtidor egasi yozgi transfer oynasida Parij klubiga oʻtishga yashil chiroq yoqqani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu signal Fransiya chempionini Bundesliga yulduzi uchun kurashni jadallashtirishga undadi. Maʼlumotlarga koʻra, har ikki klub rasmiylari transfer shartlarini muhokama qilish uchun bir necha bor uchrashgan. Biroq, asosiy muammo narx masalasida boʻlib turibdi: PSJ 2030-yilgacha shartnomasi bor futbolchi uchun soʻralayotgan 100 million yevroni toʻlashga hozircha tayyor emas.
RB Leipzig rahbariyati esa oʻz yulduzini arzon sotmoqchi emas. Klub direktori Oliver Mintzlaff yanvar oyida bergan intervyusida futbolchini atigi bir mavsumdan keyin qoʻyib yubormasliklarini, hatto 80-90 million yevrolik takliflar ham buni oʻzgartira olmasligini taʼkidlagan edi. Yan Diomande ham may oyida bergan intervyusida Leypsigda baxtli ekanini aytib oʻtgan.
RB Leipzig jamoasining Bundesligada uchinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgani transfer ehtimolini biroz kamaytiradi. Agar klub nufuzli musobaqadan qolib ketganida, moliyaviy bosim ostida futbolchini sotishga majbur boʻlishi mumkin edi. Endilikda barchasi PSJning qatʼiy taklifiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Shuningdek, PSJning Yan Diomandega boʻlgan qiziqishi vinger Bradley Barcola kelajagi bilan ham bogʻliq. Agar Barcola jamoani tark etadigan boʻlsa, parijliklar Diomande uchun 100 million yevro tikishga tayyor boʻlishadi. Qizigʻi shundaki, Bavariya ham aynan Barcola vaziyatini yaqindan kuzatib bormoqda.
…