Yan Diomande Liverpul va Bavariya oʻrniga PSJni tanlashi mumkin

·54·Sport
Yan Diomande Liverpul va Bavariya oʻrniga PSJni tanlashi mumkin

Liverpul va Bavariya jamoalari Yan Diomande transferi borasidagi poygada magʻlub boʻlishi mumkin. Foot Mercato nashrining xabar berishicha, RB Leipzig hujumchisi ayni damda Pari Sen-Jermen safiga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Kot-d'Ivuarlik iqtidor egasi yozgi transfer oynasida Parij klubiga oʻtishga yashil chiroq yoqqani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu signal Fransiya chempionini Bundesliga yulduzi uchun kurashni jadallashtirishga undadi. Maʼlumotlarga koʻra, har ikki klub rasmiylari transfer shartlarini muhokama qilish uchun bir necha bor uchrashgan. Biroq, asosiy muammo narx masalasida boʻlib turibdi: PSJ 2030-yilgacha shartnomasi bor futbolchi uchun soʻralayotgan 100 million yevroni toʻlashga hozircha tayyor emas.

RB Leipzig rahbariyati esa oʻz yulduzini arzon sotmoqchi emas. Klub direktori Oliver Mintzlaff yanvar oyida bergan intervyusida futbolchini atigi bir mavsumdan keyin qoʻyib yubormasliklarini, hatto 80-90 million yevrolik takliflar ham buni oʻzgartira olmasligini taʼkidlagan edi. Yan Diomande ham may oyida bergan intervyusida Leypsigda baxtli ekanini aytib oʻtgan.

RB Leipzig jamoasining Bundesligada uchinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgani transfer ehtimolini biroz kamaytiradi. Agar klub nufuzli musobaqadan qolib ketganida, moliyaviy bosim ostida futbolchini sotishga majbur boʻlishi mumkin edi. Endilikda barchasi PSJning qatʼiy taklifiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Shuningdek, PSJning Yan Diomandega boʻlgan qiziqishi vinger Bradley Barcola kelajagi bilan ham bogʻliq. Agar Barcola jamoani tark etadigan boʻlsa, parijliklar Diomande uchun 100 million yevro tikishga tayyor boʻlishadi. Qizigʻi shundaki, Bavariya ham aynan Barcola vaziyatini yaqindan kuzatib bormoqda.

Yan DiomandePSJRB LeipzigTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi