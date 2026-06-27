Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadi

·25·Sport
Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadi

Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann Ekvadorga qarshi kechgan omadsiz oʻyindan soʻng oʻzining yosh yulduzlari Jamal Musiala va Florian Virtsni himoya qilib chiqdi. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi mazkur magʻlubiyatdan keyin mutaxassis jamoaning kreativ yetakchilari hali oʻz soʻzini aytishiga ishonchi komilligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musiala va Wirtz turnir boshlanishidan avval nemis muxlislarining asosiy umidi sifatida koʻrilayotgan edi, biroq hozircha ular kutilgan darajada yorqin oʻyin koʻrsata olishmayapti. Ekvadorga qarshi bahsda raqibning jismoniy ustunligi va qattiq himoyasi tufayli bu ikki futbolchi oʻzining asosiy quroli — driblinglarini namoyish etishda qiyinchilikka duch keldi. Shunga qaramay, Nagelsmann dushanba kuni boʻlib oʻtadigan 1/16 final bosqichi oldidan tarkibda keskin oʻzgarishlar qilmoqchi emas.

Murabbiyning yosh yulduzlarga munosabati

Nagelsmann Bayer Leverkusen yulduzi Florian Virtsning maydondagi harakatlarini yuqori baholadi. Murabbiyning fikricha, futbolchiga faqatgina omad yetishmayapti. "Flo juda faol harakat qildi va borini berdi. U jarima maydonchasi ichida bir nechta ajoyib driblinglarni amalga oshirdi, faqat yakuniy zarbada omad kelmadi. Uning gollari hali oldinda", — deya taʼkidladi murabbiy.

Jamal Musiala borasida esa Nagelsmann biroz sabrliroq boʻlish kerakligini eslatib oʻtdi. Bavariya hujumchisi uzoq vaqt jarohat sababli safdan chiqqani uning sport formasiga taʼsir oʻtkazmay qolmagan. Murabbiyning aytishicha, Musialaning salohiyati barchaga maʼlum va faqatgina uning ichki kuchini qayta uygʻotish talab etiladi. Nagelsmann dushanba kungi oʻyinda aynan shu juftlik oʻyin taqdirini hal qilishiga ishonmoqda.

Ijobiy oʻzgarishlar va kelgusi rejalar

Ekvador bilan oʻyindagi kam sonli ijobiy holatlardan biri Leroy Sane tomonidan kiritilgan gol boʻldi. Uzoq davom etgan golsiz seriyasiga chek qoʻygan vingerning muvaffaqiyati jamoadagi bosimni biroz kamaytirishi kutilmoqda. Nagelsmann Sanening oʻyinidan mamnunligini va u hatto dubl qayd etishga yaqin kelganini qayd etdi.

Germaniya terma jamoasi shtabi magʻlubiyatdan toʻgʻri xulosa chiqargan holda, oʻzining hujumkor uslubidan voz kechmaslikka qaror qilgan. Mutaxassislar fikricha, Musiala va Wirtz kabi texnik ijrochilarning oʻyini ochilishi Germaniyaning pley-off bosqichidagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Hozirda butun eʼtibor futbolchilarni ruhan tayyorlashga qaratilgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Germaniya terma jamoasi dushanba kungi hal qiluvchi bahsga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Nagelsmann tarkibda katta oʻzgarishlar qilish oʻrniga, mavjud futbolchilarning oʻzaro bogʻliqligini kuchaytirishga urgʻu bermoqda. Bu esa jamoa ichidagi barqarorlikni saqlab qolish uchun muhim qadam hisoblanadi.

GermaniyaJulian NagelsmannJamal MusialaFlorian WirtzJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiBugun, 12:53JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?Bugun, 12:19Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiArgentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiBugun, 12:16JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi