Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadi
Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann Ekvadorga qarshi kechgan omadsiz oʻyindan soʻng oʻzining yosh yulduzlari Jamal Musiala va Florian Virtsni himoya qilib chiqdi. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi mazkur magʻlubiyatdan keyin mutaxassis jamoaning kreativ yetakchilari hali oʻz soʻzini aytishiga ishonchi komilligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musiala va Wirtz turnir boshlanishidan avval nemis muxlislarining asosiy umidi sifatida koʻrilayotgan edi, biroq hozircha ular kutilgan darajada yorqin oʻyin koʻrsata olishmayapti. Ekvadorga qarshi bahsda raqibning jismoniy ustunligi va qattiq himoyasi tufayli bu ikki futbolchi oʻzining asosiy quroli — driblinglarini namoyish etishda qiyinchilikka duch keldi. Shunga qaramay, Nagelsmann dushanba kuni boʻlib oʻtadigan 1/16 final bosqichi oldidan tarkibda keskin oʻzgarishlar qilmoqchi emas.
Murabbiyning yosh yulduzlarga munosabatiNagelsmann Bayer Leverkusen yulduzi Florian Virtsning maydondagi harakatlarini yuqori baholadi. Murabbiyning fikricha, futbolchiga faqatgina omad yetishmayapti. "Flo juda faol harakat qildi va borini berdi. U jarima maydonchasi ichida bir nechta ajoyib driblinglarni amalga oshirdi, faqat yakuniy zarbada omad kelmadi. Uning gollari hali oldinda", — deya taʼkidladi murabbiy.
Jamal Musiala borasida esa Nagelsmann biroz sabrliroq boʻlish kerakligini eslatib oʻtdi. Bavariya hujumchisi uzoq vaqt jarohat sababli safdan chiqqani uning sport formasiga taʼsir oʻtkazmay qolmagan. Murabbiyning aytishicha, Musialaning salohiyati barchaga maʼlum va faqatgina uning ichki kuchini qayta uygʻotish talab etiladi. Nagelsmann dushanba kungi oʻyinda aynan shu juftlik oʻyin taqdirini hal qilishiga ishonmoqda.
Ijobiy oʻzgarishlar va kelgusi rejalarEkvador bilan oʻyindagi kam sonli ijobiy holatlardan biri Leroy Sane tomonidan kiritilgan gol boʻldi. Uzoq davom etgan golsiz seriyasiga chek qoʻygan vingerning muvaffaqiyati jamoadagi bosimni biroz kamaytirishi kutilmoqda. Nagelsmann Sanening oʻyinidan mamnunligini va u hatto dubl qayd etishga yaqin kelganini qayd etdi.
Germaniya terma jamoasi shtabi magʻlubiyatdan toʻgʻri xulosa chiqargan holda, oʻzining hujumkor uslubidan voz kechmaslikka qaror qilgan. Mutaxassislar fikricha, Musiala va Wirtz kabi texnik ijrochilarning oʻyini ochilishi Germaniyaning pley-off bosqichidagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Hozirda butun eʼtibor futbolchilarni ruhan tayyorlashga qaratilgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Germaniya terma jamoasi dushanba kungi hal qiluvchi bahsga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Nagelsmann tarkibda katta oʻzgarishlar qilish oʻrniga, mavjud futbolchilarning oʻzaro bogʻliqligini kuchaytirishga urgʻu bermoqda. Bu esa jamoa ichidagi barqarorlikni saqlab qolish uchun muhim qadam hisoblanadi.
…