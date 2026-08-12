Google Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildi

·42·Texno
Google Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildi
Qisqacha

Google Pixel 11 gadjetlari taqdimoti doirasida NFC orqali qurilmalarni bir-biriga tekkizib kontaktlar, suratlar va videolarni almashish imkonini beruvchi yangi Quick Share rejimini e'lon qildi. Foydalanuvchilar Share Sheet menyusidan kerakli kontentni tanlab, qurilmalar o'rtasida tezkor va ikki tomonlama ma'lumot uzatishi mumkin.

Google kompaniyasi Pixel 11 gadjetlari taqdimoti doirasida Android qurilmalari oʻrtasida maʼlumot almashish jarayonini tubdan oʻsishini taʼminlovchi yangi funksiyani eʼlon qildi. Apple ekotizimidagi AirDrop va NameDrop imkoniyatlariga raqobatbardosh boʻlgan ushbu yangilanish foydalanuvchilarga shunchaki qurilmalarni bir-biriga yaqinlashtirish orqali kontaktlar, suratlar hamda videolarni tezkor ulashish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Quick Share funksiyasi ikki tomonlama tezkor maʼlumot almashinuvini taʼminlaydi. Bunda foydalanuvchilar oʻz telefonlaridagi Share Sheet menyusi orqali kerakli kontentni tanlab, qurilmalarni oʻzaro tekkizish orqali uzatishni amalga oshirishlari mumkin boʻladi.

Funksiyaning ishlash prinsipi va imkoniyatlari

Mazkur texnologiya oʻzining ishlash mexanizmi boʻyicha Apple kompaniyasining iOS 17 operatsion tizimida taqdim etilgan NameDrop xususiyatini eslatib yuboradi. NFC texnologiyasiga tayanuvchi ushbu yangilik Android foydalanuvchilariga kundalik raqamli muloqotni yanada soddalashtirish va qogʻozbozliksiz kontakt almashish qulayligini taqdim etadi.

Google kompaniyasining taʼkidlashicha, yangi funksiya xavfsizlik va tezkorlikni birdek taʼminlaydi. Qurilmalar orasidagi masofa minimal darajada boʻlishi talab etilishi maʼlumotlarning xavfsiz uzatilishiga kafolat beradi hamda tasodifiy ulanishlarning oldini oladi.

Qaysi qurilmalarda ishlaydi

Quick Share funksiyasining mazkur yangi rejimi joriy haftadan boshlab Pixel 6 va undan keyingi avlod smartfonlari uchun tarqatila boshlandi. Shuningdek, yaqin vaqt ichida Samsung Galaxy turkumidagi ilgʻor gadjetlar, xususan, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 hamda Flip8 modellarida ham foydalanishga topshirilishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, mazkur yangilanish Android foydalanuvchilari uchun fayl almashish tajribasini yangi bosqichga olib chiqadi. Google rejalashtirganidek, yil oxirigacha yana koʻplab boshqa brend smartfonlari ham ushbu funksiyani qoʻllab-quvvatlay boshlaydi va bu ekotizimlararo raqobatni yanada kuchaytiradi.

GoogleQuick ShareAndroidTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi