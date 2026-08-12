Google Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildi
Google Pixel 11 gadjetlari taqdimoti doirasida NFC orqali qurilmalarni bir-biriga tekkizib kontaktlar, suratlar va videolarni almashish imkonini beruvchi yangi Quick Share rejimini e'lon qildi. Foydalanuvchilar Share Sheet menyusidan kerakli kontentni tanlab, qurilmalar o'rtasida tezkor va ikki tomonlama ma'lumot uzatishi mumkin.
Google kompaniyasi Pixel 11 gadjetlari taqdimoti doirasida Android qurilmalari oʻrtasida maʼlumot almashish jarayonini tubdan oʻsishini taʼminlovchi yangi funksiyani eʼlon qildi. Apple ekotizimidagi AirDrop va NameDrop imkoniyatlariga raqobatbardosh boʻlgan ushbu yangilanish foydalanuvchilarga shunchaki qurilmalarni bir-biriga yaqinlashtirish orqali kontaktlar, suratlar hamda videolarni tezkor ulashish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan Quick Share funksiyasi ikki tomonlama tezkor maʼlumot almashinuvini taʼminlaydi. Bunda foydalanuvchilar oʻz telefonlaridagi Share Sheet menyusi orqali kerakli kontentni tanlab, qurilmalarni oʻzaro tekkizish orqali uzatishni amalga oshirishlari mumkin boʻladi.
Funksiyaning ishlash prinsipi va imkoniyatlariMazkur texnologiya oʻzining ishlash mexanizmi boʻyicha Apple kompaniyasining iOS 17 operatsion tizimida taqdim etilgan NameDrop xususiyatini eslatib yuboradi. NFC texnologiyasiga tayanuvchi ushbu yangilik Android foydalanuvchilariga kundalik raqamli muloqotni yanada soddalashtirish va qogʻozbozliksiz kontakt almashish qulayligini taqdim etadi.
Google kompaniyasining taʼkidlashicha, yangi funksiya xavfsizlik va tezkorlikni birdek taʼminlaydi. Qurilmalar orasidagi masofa minimal darajada boʻlishi talab etilishi maʼlumotlarning xavfsiz uzatilishiga kafolat beradi hamda tasodifiy ulanishlarning oldini oladi.
Qaysi qurilmalarda ishlaydiQuick Share funksiyasining mazkur yangi rejimi joriy haftadan boshlab Pixel 6 va undan keyingi avlod smartfonlari uchun tarqatila boshlandi. Shuningdek, yaqin vaqt ichida Samsung Galaxy turkumidagi ilgʻor gadjetlar, xususan, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 hamda Flip8 modellarida ham foydalanishga topshirilishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, mazkur yangilanish Android foydalanuvchilari uchun fayl almashish tajribasini yangi bosqichga olib chiqadi. Google rejalashtirganidek, yil oxirigacha yana koʻplab boshqa brend smartfonlari ham ushbu funksiyani qoʻllab-quvvatlay boshlaydi va bu ekotizimlararo raqobatni yanada kuchaytiradi.
…