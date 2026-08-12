Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatli

·77·Sport
Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatli
Qisqacha

Shahnoza Haydarova yoshlar va o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida -69 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritdi. U dast ko‘tarish bahslarida 95 kg, 97 kg va 99 kgni muvaffaqiyatli ko‘tardi. 99 kg natija uning vazn toifasidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Yoshlar va o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi navbatdagi oltin medalni qo‘lga kiritdi. -69 kg vazn toifasida ishtirok etgan Shahnoza Haydarova dast ko‘tarish bahslarida barcha raqiblarini ortda qoldirdi.

Eng e’tiborlisi, o‘zbekistonlik sportchi uchta urinishning barchasini muvaffaqiyatli bajardi va har safar natijasini yaxshilab bordi.

95 kgdan boshladi, 99 kg bilan chempionlikni mustahkamladi

Shahnoza Haydarova dast ko‘tarish bahslarini 95 kg og‘irlikdan boshladi va birinchi urinishni muvaffaqiyatli yakunladi.

Keyingi chiqishida u 97 kgni ko‘tardi.

Uchinchi urinishda esa shtanga og‘irligi 99 kgga yetkazildi. Haydarova bu vaznni ham ishonchli ko‘tarib, raqiblariga imkoniyat qoldirmadi.

Shu tariqa uning urinishlari quyidagicha yakunlandi:

  • birinchi urinish — 95 kg;

  • ikkinchi urinish — 97 kg;

  • uchinchi urinish — 99 kg.

Barcha urinishlarning muvaffaqiyatli bajarilishi Haydarovaning musobaqaga yuqori darajada tayyorlanganini ko‘rsatdi.

Raqiblar ortda qoldi

-69 kg vazn toifasidagi dast ko‘tarish bahslarida Shahnoza Haydarovaning 99 kglik natijasi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Natijada o‘zbekistonlik sportchi yoshlar o‘rtasida Osiyo chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘ldi.

Bu natija nafaqat shaxsiy g‘alaba, balki O‘zbekiston og‘ir atletikasi uchun ham navbatdagi muhim yutuq bo‘ldi.

Uchala urinishda ham xato qilmadi

Og‘ir atletikada faqat kuchning o‘zi yetarli emas. Sportchi har bir urinishda texnikani to‘g‘ri bajarishi, og‘irlikni aniq hisoblashi va bosim ostida xatoga yo‘l qo‘ymasligi kerak.

Haydarovaning 95, 97 va 99 kglik barcha urinishlarni muvaffaqiyatli bajarishi uning nafaqat jismoniy, balki psixologik jihatdan ham barqaror ekanini ko‘rsatdi.

Ayniqsa, hal qiluvchi uchinchi urinishda natijani yana ikki kilogrammga oshirib, 99 kgni ko‘targani chempionlikka munosib nuqta bo‘ldi.

O‘zbekiston og‘ir atletikasi uchun yana bir umidli nom

Yoshlar o‘rtasida qit’a chempioni bo‘lish sportchining keyingi faoliyati uchun muhim bosqich hisoblanadi.

Agar Shahnoza Haydarova shu sur’atda rivojlanishda davom etsa, kelajakda kattalar o‘rtasidagi yirik xalqaro musobaqalarda ham O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilishi mumkin.

Hozircha esa bir narsa aniq: -69 kg vazn toifasida dast ko‘tarish bo‘yicha Osiyoning eng kuchli yosh sportchisi — Shahnoza Haydarova.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Shahnoza HaydarovaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi