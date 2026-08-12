Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatli
Shahnoza Haydarova yoshlar va o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida -69 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritdi. U dast ko‘tarish bahslarida 95 kg, 97 kg va 99 kgni muvaffaqiyatli ko‘tardi. 99 kg natija uning vazn toifasidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
Yoshlar va o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi navbatdagi oltin medalni qo‘lga kiritdi. -69 kg vazn toifasida ishtirok etgan Shahnoza Haydarova dast ko‘tarish bahslarida barcha raqiblarini ortda qoldirdi.
Eng e’tiborlisi, o‘zbekistonlik sportchi uchta urinishning barchasini muvaffaqiyatli bajardi va har safar natijasini yaxshilab bordi.
95 kgdan boshladi, 99 kg bilan chempionlikni mustahkamladi
Shahnoza Haydarova dast ko‘tarish bahslarini 95 kg og‘irlikdan boshladi va birinchi urinishni muvaffaqiyatli yakunladi.
Keyingi chiqishida u 97 kgni ko‘tardi.
Uchinchi urinishda esa shtanga og‘irligi 99 kgga yetkazildi. Haydarova bu vaznni ham ishonchli ko‘tarib, raqiblariga imkoniyat qoldirmadi.
Shu tariqa uning urinishlari quyidagicha yakunlandi:
birinchi urinish — 95 kg;
ikkinchi urinish — 97 kg;
uchinchi urinish — 99 kg.
Barcha urinishlarning muvaffaqiyatli bajarilishi Haydarovaning musobaqaga yuqori darajada tayyorlanganini ko‘rsatdi.
Raqiblar ortda qoldi
-69 kg vazn toifasidagi dast ko‘tarish bahslarida Shahnoza Haydarovaning 99 kglik natijasi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
Natijada o‘zbekistonlik sportchi yoshlar o‘rtasida Osiyo chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘ldi.
Bu natija nafaqat shaxsiy g‘alaba, balki O‘zbekiston og‘ir atletikasi uchun ham navbatdagi muhim yutuq bo‘ldi.
Uchala urinishda ham xato qilmadi
Og‘ir atletikada faqat kuchning o‘zi yetarli emas. Sportchi har bir urinishda texnikani to‘g‘ri bajarishi, og‘irlikni aniq hisoblashi va bosim ostida xatoga yo‘l qo‘ymasligi kerak.
Haydarovaning 95, 97 va 99 kglik barcha urinishlarni muvaffaqiyatli bajarishi uning nafaqat jismoniy, balki psixologik jihatdan ham barqaror ekanini ko‘rsatdi.
Ayniqsa, hal qiluvchi uchinchi urinishda natijani yana ikki kilogrammga oshirib, 99 kgni ko‘targani chempionlikka munosib nuqta bo‘ldi.
O‘zbekiston og‘ir atletikasi uchun yana bir umidli nom
Yoshlar o‘rtasida qit’a chempioni bo‘lish sportchining keyingi faoliyati uchun muhim bosqich hisoblanadi.
Agar Shahnoza Haydarova shu sur’atda rivojlanishda davom etsa, kelajakda kattalar o‘rtasidagi yirik xalqaro musobaqalarda ham O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilishi mumkin.
Hozircha esa bir narsa aniq: -69 kg vazn toifasida dast ko‘tarish bo‘yicha Osiyoning eng kuchli yosh sportchisi — Shahnoza Haydarova.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…