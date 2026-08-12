Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandi

·56·Dunyo
Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandi
Qisqacha

Olmaota viloyatida yillar davomida oilaviy zo'ravonlikka uchragan homilador ayol erining o'limi bilan bog'liq ish bo'yicha sudda to'liq oqlandi. Sud hay'ati ayol eri tomonidan muntazam kaltaklangani, hatto qo'lida chaqalog'i bilan sovuqda ko'chaga haydalganini va avvalgi homiladorligi vaqtida og'ir jarohatlar olganini inobatga oldi.

Olmaota viloyatida yillar davomida oilaviy zo‘ravonlikdan aziyat chekkan homilador ayol erining o‘limi bilan bog‘liq ish bo‘yicha sudda to‘liq oqlandi. Sud hay’ati ayolning qilmishini qasddan odam o‘ldirish sifatida baholamadi.

Bu haqda qozog‘istonlik huquq himoyachisi Dina Tansari ijtimoiy tarmoqlarda ma’lum qildi.

Sudda ma’lum bo‘lishicha, ayol turmush o‘rtog‘i tomonidan uzoq vaqt davomida muntazam kaltaklangan. Hatto ayrim holatlarda eri uni qo‘lida chaqalog‘i bilan qishning sovuq kunlarida ko‘chaga haydab yuborgan. Avvalgi homiladorligi vaqtida ham erkak ayolga og‘ir jarohatlar yetkazgani aniqlangan.

Fojiali voqeadan oldin esa ayol erining xiyonatidan xabar topgan. Bundan g‘azablangan er yana xotiniga qo‘l ko‘targan. Vaziyat keskinlashib ketgach, ayol o‘z hayoti va qornidagi farzandini himoya qilish maqsadida eriga pichoq bilan zarba bergan. Oqibatda erkak vafot etgan.

Ayol o‘sha paytda homilador bo‘lib, uning tug‘ruq sanasi 15 avgustga belgilangan edi.

Sud hay’ati ishdagi barcha holatlarni, jumladan, ayolning yillar davomida zo‘ravonlikka duch kelgani hamda fojia vaqtida o‘zini va homilasini himoya qilishga uringanini inobatga oldi.

Yakunda sud hay’ati ayolni jinoyatda aybdor deb topish uchun asoslar yetarli emas, degan xulosaga keldi va uni to‘liq oqladi.

Almaty RegionDina Tansari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges rasman turmush qurdi (video)Bugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi