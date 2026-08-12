Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandi
Olmaota viloyatida yillar davomida oilaviy zo'ravonlikka uchragan homilador ayol erining o'limi bilan bog'liq ish bo'yicha sudda to'liq oqlandi. Sud hay'ati ayol eri tomonidan muntazam kaltaklangani, hatto qo'lida chaqalog'i bilan sovuqda ko'chaga haydalganini va avvalgi homiladorligi vaqtida og'ir jarohatlar olganini inobatga oldi.
Olmaota viloyatida yillar davomida oilaviy zo‘ravonlikdan aziyat chekkan homilador ayol erining o‘limi bilan bog‘liq ish bo‘yicha sudda to‘liq oqlandi. Sud hay’ati ayolning qilmishini qasddan odam o‘ldirish sifatida baholamadi.
Bu haqda qozog‘istonlik huquq himoyachisi Dina Tansari ijtimoiy tarmoqlarda ma’lum qildi.
Sudda ma’lum bo‘lishicha, ayol turmush o‘rtog‘i tomonidan uzoq vaqt davomida muntazam kaltaklangan. Hatto ayrim holatlarda eri uni qo‘lida chaqalog‘i bilan qishning sovuq kunlarida ko‘chaga haydab yuborgan. Avvalgi homiladorligi vaqtida ham erkak ayolga og‘ir jarohatlar yetkazgani aniqlangan.
Fojiali voqeadan oldin esa ayol erining xiyonatidan xabar topgan. Bundan g‘azablangan er yana xotiniga qo‘l ko‘targan. Vaziyat keskinlashib ketgach, ayol o‘z hayoti va qornidagi farzandini himoya qilish maqsadida eriga pichoq bilan zarba bergan. Oqibatda erkak vafot etgan.
Ayol o‘sha paytda homilador bo‘lib, uning tug‘ruq sanasi 15 avgustga belgilangan edi.
Sud hay’ati ishdagi barcha holatlarni, jumladan, ayolning yillar davomida zo‘ravonlikka duch kelgani hamda fojia vaqtida o‘zini va homilasini himoya qilishga uringanini inobatga oldi.
Yakunda sud hay’ati ayolni jinoyatda aybdor deb topish uchun asoslar yetarli emas, degan xulosaga keldi va uni to‘liq oqladi.
…