Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqda

·0·Sport
Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqda

Angliya chempioni Manchester Siti jamoasi yaqinlashib kelayotgan Angliya Superkubogi (Community Shield) bahsi oldidan oʻz safini sezilarli darajada kuchaytirib oldi. Goal.com xabar berishicha, chorshanba kuni oʻtkazilgan mashgʻulotlarga jahon chempionatidan keyingi taʼtilini yakunlagan olti nafar tajribali futbolchi qoʻshildi. Bu oʻzgarishlar bosh murabbiy Enzo Maresca uchun jamoani yangi mavsumga tayyorlash jarayonida muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub bazasidagi mashgʻulotlarda qatnashgan yulduzlar qatorida norvegiyalik hujumchi Erling Xoland va belgiyalik qanot futbolchisi Jeremy Doku ham bor. Ularning qaytishi jamoaning hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda. Shuningdek, ingliz futbolchilaridan Elliot Anderson, Marc Guehi hamda Nico OʻReynli va fransiyalik plemeyker Rayan Cherki ham umumiy guruh mashgʻulotlariga kirishdi.

Yangi mavsum oldidan raqamlar taqsimoti

Futbolchilarning safga qaytishi bilan birga, klub 2026/27 yilgi mavsum uchun jamoaning yangi aʼzolari va asosiy oʻyinchilarining raqamlarini rasman tasdiqladi. Unga koʻra, yangi transfer Elliot Anderson klub afsonasi Jon Stouns egallab kelgan 5-raqamli libosda harakat qiladi. Marc Guehi esa oʻtgan mavsumdagi 15-raqamni oʻzgartirib, 6-raqamni tanladi.

Darvozabonlar chizigʻida ham oʻzgarishlar yuz berdi. James Traffordning Lids Yunaytedga doimiy transferidan soʻng, Gianluigi Donnarumma 25-raqamdan 1-raqamga oʻtdi. Shuningdek, jamoaga kelib qoʻshilgan yana bir darvozabon Geronimo Rulli yangi mavsumda 28-raqam ostida toʻp tepishi maʼlum qilindi.

Rodri atrofidagi vaziyat

Ijobiy yangiliklar bilan bir qatorda, mashgʻulotlarda eʼtiborni tortgan asosiy yoʻqotishlardan biri bu — Rodri boʻldi. Yozgi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topilgan ispaniyalik yarimhimoyachi chorshanba kungi mashgʻulotlarda ishtirok etmadi. Uning kelajagi borasida jiddiy savollar yuzaga kelgan boʻlib, futbolchiga Kataloniyaning Barselona klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati 30 yoshli yarimhimoyachi uchun 60 million funt sterling miqdoridagi narx belgilagan va bu talabdan qaytish niyatida emas. JChdan soʻng belidan kichik operatsiyani boshdan kechirgan Rodri juma kuni klub ixtiyoriga qaytishi kutilayotgan edi. Biroq uning jamoaga qaytishi yoki transfer masalasini hal qilish uchun qoʻshimcha vaqt olishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti jamoasi yakshanba kuni Kardiff shahrida Arsenal qarshi Angliya Superkubogi uchun maydonga tushadi. Bu uchrashuv Enzo Maresca uchun klub bosh murabbiy sifatidagi ilk rasmiy sinov boʻladi.

Manchester SitiErling XolandRodriArsenalAngliya Superkubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14Djed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildiDjed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildiBugun, 18:13Flikning keskin qarori: U 6 nafar futbolchini mashg‘ulotlardan ajratdiFlikning keskin qarori: U 6 nafar futbolchini mashg‘ulotlardan ajratdiBugun, 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi