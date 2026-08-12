Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqda
Angliya chempioni Manchester Siti jamoasi yaqinlashib kelayotgan Angliya Superkubogi (Community Shield) bahsi oldidan oʻz safini sezilarli darajada kuchaytirib oldi. Goal.com xabar berishicha, chorshanba kuni oʻtkazilgan mashgʻulotlarga jahon chempionatidan keyingi taʼtilini yakunlagan olti nafar tajribali futbolchi qoʻshildi. Bu oʻzgarishlar bosh murabbiy Enzo Maresca uchun jamoani yangi mavsumga tayyorlash jarayonida muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub bazasidagi mashgʻulotlarda qatnashgan yulduzlar qatorida norvegiyalik hujumchi Erling Xoland va belgiyalik qanot futbolchisi Jeremy Doku ham bor. Ularning qaytishi jamoaning hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda. Shuningdek, ingliz futbolchilaridan Elliot Anderson, Marc Guehi hamda Nico OʻReynli va fransiyalik plemeyker Rayan Cherki ham umumiy guruh mashgʻulotlariga kirishdi.
Yangi mavsum oldidan raqamlar taqsimotiFutbolchilarning safga qaytishi bilan birga, klub 2026/27 yilgi mavsum uchun jamoaning yangi aʼzolari va asosiy oʻyinchilarining raqamlarini rasman tasdiqladi. Unga koʻra, yangi transfer Elliot Anderson klub afsonasi Jon Stouns egallab kelgan 5-raqamli libosda harakat qiladi. Marc Guehi esa oʻtgan mavsumdagi 15-raqamni oʻzgartirib, 6-raqamni tanladi.
Darvozabonlar chizigʻida ham oʻzgarishlar yuz berdi. James Traffordning Lids Yunaytedga doimiy transferidan soʻng, Gianluigi Donnarumma 25-raqamdan 1-raqamga oʻtdi. Shuningdek, jamoaga kelib qoʻshilgan yana bir darvozabon Geronimo Rulli yangi mavsumda 28-raqam ostida toʻp tepishi maʼlum qilindi.
Rodri atrofidagi vaziyatIjobiy yangiliklar bilan bir qatorda, mashgʻulotlarda eʼtiborni tortgan asosiy yoʻqotishlardan biri bu — Rodri boʻldi. Yozgi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topilgan ispaniyalik yarimhimoyachi chorshanba kungi mashgʻulotlarda ishtirok etmadi. Uning kelajagi borasida jiddiy savollar yuzaga kelgan boʻlib, futbolchiga Kataloniyaning Barselona klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati 30 yoshli yarimhimoyachi uchun 60 million funt sterling miqdoridagi narx belgilagan va bu talabdan qaytish niyatida emas. JChdan soʻng belidan kichik operatsiyani boshdan kechirgan Rodri juma kuni klub ixtiyoriga qaytishi kutilayotgan edi. Biroq uning jamoaga qaytishi yoki transfer masalasini hal qilish uchun qoʻshimcha vaqt olishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti jamoasi yakshanba kuni Kardiff shahrida Arsenal qarshi Angliya Superkubogi uchun maydonga tushadi. Bu uchrashuv Enzo Maresca uchun klub bosh murabbiy sifatidagi ilk rasmiy sinov boʻladi.
…