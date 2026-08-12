Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldi
Ijtimoiy tarmoqlarda ichimlik solingan idish ichida tirik qurbaqa aks etgan video keng tarqaldi. G‘alati holat foydalanuvchilar orasida sanitariya talablari va hayvonga munosabat yuzasidan qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videoning aniq qayerda olingani hamda undagi voqea haqiqiy yoki sahnalashtirilgani mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Shu bois Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik ommalashgani haqida xulosa qilishga hozircha erta.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan g‘alati video internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Kadrlarda ichimlik solingan idish ichida tirik qurbaqa borligi aks etgan.
Ushbu g‘ayrioddiy holat ko‘plab foydalanuvchilarni hayratga solib, ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ayrimlar bunday ichimlikning sanitariya talablariga qanchalik javob berishi va hayvonga munosabat masalasini ko‘targan.
Shu bilan birga, videoning aniq qayerda tasvirga olingani, undagi holat haqiqiy voqeami yoki maxsus sahnalashtirilganmi — hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan.
Shu sababli mazkur videodan kelib chiqib, Xitoyda tirik qurbaqa solingan ichimlik ommaviy urfga aylandi, degan xulosaga kelishga hozircha erta.
Ayni paytda rolikning ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalayotgani odamlarning ushbu g‘alati holatga bo‘lgan qiziqishi yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
…