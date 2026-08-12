VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqda

·22·Texno
VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqda
Qisqacha

VK Videso hamkorlik dasturiga ulanish shartlarini 2026-yil 1-sentabrdan boshlab yengillashtiradi. Yangi talablarga ko'ra, muallif kanalida kamida 1000 nafar obunachi bo'lishi va so'nggi 90 kun ichida videolari jami kamida 500 soat tomosha qilingan bo'lishi kerak. Mualliflar kanalini muntazam rivojlantirishi va faqat original materiallarni e'lon qilishi shart.

Rossiyaning yirik videoxizmatlaridan biri boʻlgan VK Videso platformasi oʻzining hamkorlik dasturiga ulanish shartlarini sezilarli darajada yengillashtirmoqda. Yangi qoidalar ijodkorlar uchun monetizatsiya tizimiga kirish imkoniyatlarini kengaytirib, boshlangʻich mualliflarga qoʻshimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangilangan talablar 2026-yilning 1-sentabridan boshlab toʻliq kuchga kiradi. Shu sanadan eʼtiboran platformada oʻzining original kontentini ulashib kelayotgan mualliflar daromad olish imkoniyatini taqdim etuvchi hamkorlik dasturiga qoʻshilishlari ancha osonlashadi.

Yangi monetizatsiya mezonlari

Joriy etilayotgan oʻzgarishlarga koʻra, dasturga ulanish uchun muallif oʻz kanalida kamida 1000 nafar obunachiga ega boʻlishi va soʻnggi 90 kun ichida uning videolari jami 500 soatdan kam boʻlmagan vaqt mobaynida tomosha qilingan boʻlishi talab etiladi. Ushbu koʻrsatkichlar ilgari amal qilgan shartlarga nisbatan ancha qulay hisoblanadi.

Platforma vakillarining taʼkidlashicha, yangilangan mezonlar ayniqsa faoliyatini endigina boshlayotgan ijodkorlar uchun kirish chegarasini pasaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Biroq shartlar yumshatilganiga qaramasdan, asosiy talablar oʻzgarmas qoladi: mualliflar doimiy ravishda oʻz canalini rivojlantirib borishi va faqat original materiallarni eʼlon qilishi shart.

Oʻtish davri va qoʻllab-quvvatlash choralari

Mazkur yangilik barcha mualliflar uchun birdek oson kechmasligini inobatga olib, platforma rahbariyati maxsus oʻtish davrini taqdim etadi. Unga koʻra, kerakli koʻrsatkichlarga, jumladan, yetarli tomosha vaqtiga hali erishmagan ijodkorlar uchun uch oylik moslashish davri nazarda tutilgan.

Ushbu uch oylik vaqt oraligʻida platforma mualliflarga yangi talablarga koʻnikish imkonini beruvchi minimal kafolatlangan daromad mexanizmini qoʻllashni rejalashtirmoqda. Bu esa boshlangʻich bosqichdagi ijodkorlarga moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish va oʻz auditoriyasini kengaytirish uchun qulay zamin yaratadi.

VK VidesoMonetizatsiyaKontentVideoxizmatTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdiGoogle Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdiBugun, 19:26Xitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdiXitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdiBugun, 19:24Google Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildiGoogle Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildiBugun, 19:21Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi