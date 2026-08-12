VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqda
VK Videso hamkorlik dasturiga ulanish shartlarini 2026-yil 1-sentabrdan boshlab yengillashtiradi. Yangi talablarga ko'ra, muallif kanalida kamida 1000 nafar obunachi bo'lishi va so'nggi 90 kun ichida videolari jami kamida 500 soat tomosha qilingan bo'lishi kerak. Mualliflar kanalini muntazam rivojlantirishi va faqat original materiallarni e'lon qilishi shart.
Rossiyaning yirik videoxizmatlaridan biri boʻlgan VK Videso platformasi oʻzining hamkorlik dasturiga ulanish shartlarini sezilarli darajada yengillashtirmoqda. Yangi qoidalar ijodkorlar uchun monetizatsiya tizimiga kirish imkoniyatlarini kengaytirib, boshlangʻich mualliflarga qoʻshimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangilangan talablar 2026-yilning 1-sentabridan boshlab toʻliq kuchga kiradi. Shu sanadan eʼtiboran platformada oʻzining original kontentini ulashib kelayotgan mualliflar daromad olish imkoniyatini taqdim etuvchi hamkorlik dasturiga qoʻshilishlari ancha osonlashadi.
Yangi monetizatsiya mezonlariJoriy etilayotgan oʻzgarishlarga koʻra, dasturga ulanish uchun muallif oʻz kanalida kamida 1000 nafar obunachiga ega boʻlishi va soʻnggi 90 kun ichida uning videolari jami 500 soatdan kam boʻlmagan vaqt mobaynida tomosha qilingan boʻlishi talab etiladi. Ushbu koʻrsatkichlar ilgari amal qilgan shartlarga nisbatan ancha qulay hisoblanadi.
Platforma vakillarining taʼkidlashicha, yangilangan mezonlar ayniqsa faoliyatini endigina boshlayotgan ijodkorlar uchun kirish chegarasini pasaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Biroq shartlar yumshatilganiga qaramasdan, asosiy talablar oʻzgarmas qoladi: mualliflar doimiy ravishda oʻz canalini rivojlantirib borishi va faqat original materiallarni eʼlon qilishi shart.
Oʻtish davri va qoʻllab-quvvatlash choralariMazkur yangilik barcha mualliflar uchun birdek oson kechmasligini inobatga olib, platforma rahbariyati maxsus oʻtish davrini taqdim etadi. Unga koʻra, kerakli koʻrsatkichlarga, jumladan, yetarli tomosha vaqtiga hali erishmagan ijodkorlar uchun uch oylik moslashish davri nazarda tutilgan.
Ushbu uch oylik vaqt oraligʻida platforma mualliflarga yangi talablarga koʻnikish imkonini beruvchi minimal kafolatlangan daromad mexanizmini qoʻllashni rejalashtirmoqda. Bu esa boshlangʻich bosqichdagi ijodkorlarga moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish va oʻz auditoriyasini kengaytirish uchun qulay zamin yaratadi.
…