Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...
«Katsina Yunayted» klubi himoyachisi 27 yoshli Chinedu Ozor «Niger Tornados»ga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida hushini yo'qotgan va shifokorlar tomonidan vafot etgan deb e'lon qilingan. Uning jasadi morgga olib borilgach, futbolchi qo'lini qimirlatib, hayot alomatlarini ko'rsatgan. Ozor zudlik bilan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va shifokorlar uning ahvolini barqarorlashtirish uchun davolash olib bormoqda.
Futbol maydonlari ba’zida aql va mantiq tarozisiga sig‘maydigan olamshumul voqealarga guvoh bo‘ladi. Nigeriya oliy divizioni ishtirokchisi «Katsina Yunayted» klubi himoyachisi Chinedu Ozor (Chinedu Ozor) bilan sodir bo‘lgan so‘nggi hodisa butun sport jamoatchiligini va tibbiyot xodimlarini hayratda qoldirdi.
Maydondagi fojia va yanglish xulosa
Noxush voqea «Katsina Yunayted» jamoasining mavsumoldi tayyorgarlik doirasida «Niger Tornados» klubiga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida yuz berdi. Bahs davomida 27 yoshli himoyachi Chinedu Ozor kutilmaganda hushini yo‘qotib, maydonga yiqilgan.
Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari futbolchiga shoshilinch yordam ko‘rsatishga urinishgan. Biroq dastlabki tezkor tekshiruvlardan so‘ng, shifokorlar yurak urishi va nafas olish to‘xtaganini qayd etib, Ozorni «vafot etgan» deb e’lon qilishdi.
Morgdagi kutilmagan harakat
Futbolchining vafoti haqidagi xabardan so‘ng, «Katsina Yunayted» klubi rahbariyati rasmiy bayonot berib, marhumning oilasi, yaqinlari va muxlislariga chuqur hamdardlik bildirdi. Marhumning jasadi standart protseduraga muvofiq mahalliy shifoxonaning mortiga (morg) yetkazilgan edi.
Ammo haqiqiy mo‘jiza aynan shu yerda sodir bo‘ldi:
Shifoxona xodimlari va morg xodimlari muzdaxonada tanani ko‘zdan kechirayotgan bir paytda, vafot etdi deb hisoblangan futbolchi to‘satdan qo‘lini qimirlatib, hayot alomatlarini ko‘rsata boshlagan.
Reanimatsiya va hayot uchun kurash
Futbolchining tirik ekani aniqlanishi bilan, u zudlik bilan shifoxonaning reanimatsiya bo‘limiga olib o‘tildi. Hozirda tajribali shifokorlar guruhi Chinedu Ozorning organizmini qayta tiklash, hushiga keltirish va ahvolini barqarorlashtirish uchun kechayu kunduz kurash olib bormoqda.
Ma’lumot uchun, Chinedu Ozor joriy yilning iyul oyida «Katsina Yunayted» klubi safiga kelib qo‘shilgan edi. O‘tgan mavsumda u Nigeriya chempionatida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa himoya chizig‘ida to‘p surgan. Tomonlar va futbol jamoatchiligi hozirda sportchining to‘liq sog‘ayib ketishini intizorlik bilan kutmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…