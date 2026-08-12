Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...

·44·Sport
Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...
Qisqacha

«Katsina Yunayted» klubi himoyachisi 27 yoshli Chinedu Ozor «Niger Tornados»ga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida hushini yo'qotgan va shifokorlar tomonidan vafot etgan deb e'lon qilingan. Uning jasadi morgga olib borilgach, futbolchi qo'lini qimirlatib, hayot alomatlarini ko'rsatgan. Ozor zudlik bilan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va shifokorlar uning ahvolini barqarorlashtirish uchun davolash olib bormoqda.

Futbol maydonlari ba’zida aql va mantiq tarozisiga sig‘maydigan olamshumul voqealarga guvoh bo‘ladi. Nigeriya oliy divizioni ishtirokchisi «Katsina Yunayted» klubi himoyachisi Chinedu Ozor (Chinedu Ozor) bilan sodir bo‘lgan so‘nggi hodisa butun sport jamoatchiligini va tibbiyot xodimlarini hayratda qoldirdi.

Maydondagi fojia va yanglish xulosa

Noxush voqea «Katsina Yunayted» jamoasining mavsumoldi tayyorgarlik doirasida «Niger Tornados» klubiga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida yuz berdi. Bahs davomida 27 yoshli himoyachi Chinedu Ozor kutilmaganda hushini yo‘qotib, maydonga yiqilgan.

Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari futbolchiga shoshilinch yordam ko‘rsatishga urinishgan. Biroq dastlabki tezkor tekshiruvlardan so‘ng, shifokorlar yurak urishi va nafas olish to‘xtaganini qayd etib, Ozorni «vafot etgan» deb e’lon qilishdi.

Morgdagi kutilmagan harakat

Futbolchining vafoti haqidagi xabardan so‘ng, «Katsina Yunayted» klubi rahbariyati rasmiy bayonot berib, marhumning oilasi, yaqinlari va muxlislariga chuqur hamdardlik bildirdi. Marhumning jasadi standart protseduraga muvofiq mahalliy shifoxonaning mortiga (morg) yetkazilgan edi.

Ammo haqiqiy mo‘jiza aynan shu yerda sodir bo‘ldi:

Shifoxona xodimlari va morg xodimlari muzdaxonada tanani ko‘zdan kechirayotgan bir paytda, vafot etdi deb hisoblangan futbolchi to‘satdan qo‘lini qimirlatib, hayot alomatlarini ko‘rsata boshlagan.

Reanimatsiya va hayot uchun kurash

Futbolchining tirik ekani aniqlanishi bilan, u zudlik bilan shifoxonaning reanimatsiya bo‘limiga olib o‘tildi. Hozirda tajribali shifokorlar guruhi Chinedu Ozorning organizmini qayta tiklash, hushiga keltirish va ahvolini barqarorlashtirish uchun kechayu kunduz kurash olib bormoqda.

Ma’lumot uchun, Chinedu Ozor joriy yilning iyul oyida «Katsina Yunayted» klubi safiga kelib qo‘shilgan edi. O‘tgan mavsumda u Nigeriya chempionatida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa himoya chizig‘ida to‘p surgan. Tomonlar va futbol jamoatchiligi hozirda sportchining to‘liq sog‘ayib ketishini intizorlik bilan kutmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Chinedu OzorKatsina UnitedNiger Tornadoes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi