Google Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdi

·63·Texno
Google Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdi
Qisqacha

Google Made by Google 2026 tadbirida Pixel 11 turkumidagi smartfonlar, Pixel Watch 5 aqlli soati va AirTag raqobatchisi bo'lgan yangi aksessuarni taqdim etdi. Qurilmalarga Gemini asosidagi funksiyalar integratsiya qilinib, Live Transcribe xizmati ASL ko'magi, Rambler ovozli kiritish funksiyasi va kamera interfeysidan ishlaydigan Circle to Search imkoniyati bilan kengaytirildi.

Google kompaniyasi oʻzining navbatdagi anʼanaviy Made by Google 2026 taqdimotini oʻtkazib, unda yangi Pixel 11 turkumidagi qurilmalar, Pixel Watch 5 aqlli soati hamda Apple kompaniyasining AirTag qurilmasiga raqobatchi boʻlgan yangi aksessuarni keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur tadbir nafaqat apparat taʼminoti, balki kundalik foydalanishni tubdan oʻzgartiruvchi sunʼiy intellekt imkoniyatlariga boy boʻlgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz qurilmalariga sunʼiy intellektga asoslangan Gemini funksiyalarini chuqur integratsiya qilishga alohida eʼtibor qaratdi. Jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun moʻljallangan muhim yangiliklardan biri — Live Transcribe xizmatining Amerika imo-ishora tili (ASL) koʻmagi bilan kengaytirilgani boʻldi. Endilikda foydalanuvchilar Pixel kamerasi yordamida imo-ishoralarni matnga oʻgirish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Sunʼiy intellekt va ovozli boshqaruvdagi oʻzgarishlar

Tadbirda taqdim etilgan yana bir qiziqarli yangilik — bu Rambler deb nomlangan yangi ovozli kiritish funksiyasidir. U insonlarning odatiy, toʻgʻridan-toʻgʻri va erkin soʻzlashuv tarzini yaxshiroq tushunishga moʻljallangan. Dastur ortiqcha soʻzlar, tugallanmagan jumlalar va tuzilmagan nutqni ham osonlikcha tahlil qilib, foydalanuvchi nima demoqchi ekanini aniqlay oladi.

Shuningdek, mashhur Circle to Search funksiyasi endi bevosita Pixel kamerasi interfeysidan ishga tushiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga kamera ilovasidan chiqmagan holda atrofdagi obyektrlarni aniqlash, uzoqdagi narsalarni qidirish, matnlarni tarjima qilish yoki koʻrib turgan narsalari haqida savollar berish imkonini beradi.

Pixel 11 va Pro modellarining narxi hamda dizayni

Asosiy Pixel 11 modeli avvalgiga nisbatan yupqaroq va butunlay shisha yuzadan iborat yangi kamera paneli bilan jihozlandi. Google maʼlumotiga koʻra, yangi dizayn avvalgi avlodnikidan 40 foizdan ziyodroq yupqaroq ishlangan. Shuningdek, kompaniya boshlangʻich xotira hajmini ikki baravarga oshirib, uni 256 GB qilib belgiladi.

Yangilangan 128 GB variantining yoʻq qilinishi va operativ xotira yetishmovchiligi fonida Pixel 11 modelining boshlangʻich narxi 899 dollarni tashkil etib, oldingi avlodga nisbatan 100 dollarga oshdi. Ushbu qurilma Frost, Hibiscus, Pistachio va Obsidian kabi ranglarda sotuvga chiqariladi.

Pro seriyasidagi chidamlilik va narx siyosati

Google Pro modellarining mustahkamligiga ham alohida urgʻu berdi. Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL modellari tushib ketishga qarshi yaxshilangan chidamlilik hamda Pixel 10 Pro modellariga nisbatan ikki baravar ortiq tirnalishga chidamli yangi ekran qoplamasiga ega boʻldi.

Kuchaytirilgan imkoniyatlarga ega boʻlgan Pixel 11 Pro smartfonining boshlangʻich narxi 1099 dollardan boshlanadi, oldingi versiya esa 999 dollardan sotila boshlagan edi. Mazkur narx siyosati va texnik yangiliklar kompaniyaning flagmanlar bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi kutilmoqda.

GooglePixel 11GeminiSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdiMinisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdiBugun, 00:55Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi