Google Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdi
Google Made by Google 2026 tadbirida Pixel 11 turkumidagi smartfonlar, Pixel Watch 5 aqlli soati va AirTag raqobatchisi bo'lgan yangi aksessuarni taqdim etdi. Qurilmalarga Gemini asosidagi funksiyalar integratsiya qilinib, Live Transcribe xizmati ASL ko'magi, Rambler ovozli kiritish funksiyasi va kamera interfeysidan ishlaydigan Circle to Search imkoniyati bilan kengaytirildi.
Google kompaniyasi oʻzining navbatdagi anʼanaviy Made by Google 2026 taqdimotini oʻtkazib, unda yangi Pixel 11 turkumidagi qurilmalar, Pixel Watch 5 aqlli soati hamda Apple kompaniyasining AirTag qurilmasiga raqobatchi boʻlgan yangi aksessuarni keng jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur tadbir nafaqat apparat taʼminoti, balki kundalik foydalanishni tubdan oʻzgartiruvchi sunʼiy intellekt imkoniyatlariga boy boʻlgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz qurilmalariga sunʼiy intellektga asoslangan Gemini funksiyalarini chuqur integratsiya qilishga alohida eʼtibor qaratdi. Jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun moʻljallangan muhim yangiliklardan biri — Live Transcribe xizmatining Amerika imo-ishora tili (ASL) koʻmagi bilan kengaytirilgani boʻldi. Endilikda foydalanuvchilar Pixel kamerasi yordamida imo-ishoralarni matnga oʻgirish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Sunʼiy intellekt va ovozli boshqaruvdagi oʻzgarishlarTadbirda taqdim etilgan yana bir qiziqarli yangilik — bu Rambler deb nomlangan yangi ovozli kiritish funksiyasidir. U insonlarning odatiy, toʻgʻridan-toʻgʻri va erkin soʻzlashuv tarzini yaxshiroq tushunishga moʻljallangan. Dastur ortiqcha soʻzlar, tugallanmagan jumlalar va tuzilmagan nutqni ham osonlikcha tahlil qilib, foydalanuvchi nima demoqchi ekanini aniqlay oladi.
Shuningdek, mashhur Circle to Search funksiyasi endi bevosita Pixel kamerasi interfeysidan ishga tushiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga kamera ilovasidan chiqmagan holda atrofdagi obyektrlarni aniqlash, uzoqdagi narsalarni qidirish, matnlarni tarjima qilish yoki koʻrib turgan narsalari haqida savollar berish imkonini beradi.
Pixel 11 va Pro modellarining narxi hamda dizayniAsosiy Pixel 11 modeli avvalgiga nisbatan yupqaroq va butunlay shisha yuzadan iborat yangi kamera paneli bilan jihozlandi. Google maʼlumotiga koʻra, yangi dizayn avvalgi avlodnikidan 40 foizdan ziyodroq yupqaroq ishlangan. Shuningdek, kompaniya boshlangʻich xotira hajmini ikki baravarga oshirib, uni 256 GB qilib belgiladi.
Yangilangan 128 GB variantining yoʻq qilinishi va operativ xotira yetishmovchiligi fonida Pixel 11 modelining boshlangʻich narxi 899 dollarni tashkil etib, oldingi avlodga nisbatan 100 dollarga oshdi. Ushbu qurilma Frost, Hibiscus, Pistachio va Obsidian kabi ranglarda sotuvga chiqariladi.
Pro seriyasidagi chidamlilik va narx siyosatiGoogle Pro modellarining mustahkamligiga ham alohida urgʻu berdi. Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL modellari tushib ketishga qarshi yaxshilangan chidamlilik hamda Pixel 10 Pro modellariga nisbatan ikki baravar ortiq tirnalishga chidamli yangi ekran qoplamasiga ega boʻldi.
Kuchaytirilgan imkoniyatlarga ega boʻlgan Pixel 11 Pro smartfonining boshlangʻich narxi 1099 dollardan boshlanadi, oldingi versiya esa 999 dollardan sotila boshlagan edi. Mazkur narx siyosati va texnik yangiliklar kompaniyaning flagmanlar bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi kutilmoqda.
…