Xitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdi

·43·Texno
Xitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdi
Qisqacha

Xitoyning C919 yo'lovchi samolyoti Pekinning «Shoudu» aeroportidan Mo'g'ulistonning Ulan-Bator shahridagi yangi aeroportga parvoz qilib, ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdi. Mo'g'ulistonda samolyotni tantanali kutib olish marosimi o'tkazilib, u suv saluti va maxsus raqs tomoshasi bilan qarshi olindi. Pekin va Ulan-Bator o'rtasidagi CA723/CA724 raqamli reyslarni kundalik asosda amalga oshirish rejalashtirilgan.

Airbus va Boeing kompaniyalariga raqobat tug‘dirishi kutilayotgan Xitoyning C919 yo‘lovchi samolyoti o‘zining ilk xalqaro tijoriy reysini muvaffaqiyatli bajarib, yangi bosqichga ko‘tarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur layner Pekinning «Shoudu» aeroportidan havoga ko‘tarilib, Mo‘g‘ulistonning Ulan-Bator shahridagi yangi aeroportga kelib qo‘ndi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mo‘g‘ulistonda ushbu tarixiy voqea munosabati bilan tantanali kutib olish marosimi tashkil etildi. Xususan, havo kemasi anʼanaviy suv saluti bilan kutib olingan bo‘lsa, samolyotdan tushgan yo‘lovchilarga milliy libosdagi xodimlar peshvoz chiqib, maxsus raqs tomoshasini namoyish etishdi.

Pekin va Ulan-Bator o‘rtasidagi CA723/CA724 raqamli reyslar endilikda kundalik asosda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu COMAC tomonidan ishlab chiqarilgan layner uchun tijoriy foydalanish boshlanganidan buyon ilk xalqaro yo‘nalish bo‘lib tarixga kirdi.

Ichki bozordan xalqaro maydonga

Mazkur parvozga qadar C919 asosan Xitoy ichki yo‘nalishlarida parvozlarni amalga oshirib kelgan edi. Ichki reyslar davomida samolyot o‘zining texnik tavsiflari, yuqori darajadagi qulayligi hamda xavfsizlik talablariga to‘la javob berishi evaziga ijobiy eʼtirofga sazovor bo‘lishga ulgurgan edi.

Xitoy va Mo‘g‘uliston o‘rtasidagi ushbu ilk qatnov, shuningdek, laynerning fuqarolik aviatsiyasidan foydalanish bo‘yicha ikki tomonlama standart talablariga qatʼiy rioya qilishini amalda tasdiqladi. Shu tariqa, C919 rasman muntazam xalqaro qatnovlarni yo‘lga qo‘yish bosqichiga o‘tdi.

Eslatib o‘tamiz, C919 o‘z geografiyasini bosqichma-bosqich kengaytirib kelmoqda. Jumladan, 2024-yilning fevral oyida samolyot Singapur aviaskalonida qatnashish uchun ilk bor xorijga parvoz qilgan edi, biroq u tijoriy emas, balki namoyish etish xususiyatiga ega safar bo‘lgan.

Muvaffaqiyatli ko‘rsatkichlar

2024-yilning dekabr oyiga kelib, ushbu rusumdagi laynerlar ichki yo‘nalishlarda jami bir milliondan ortiq yo‘lovchini manziliga yetkazdi. O‘shanda Xitoyning uchta yirik aviakompaniyasi parkida jami 14 ta shunday bort mavjud edi.

Shuningdek, 2025-yilning dekabr oyida C919 tog‘li hududda joylashgan Lanchjou baland tog‘ aeroportiga ham parvozlarni o‘zlashtirdi. Bugungi kunga kelib esa xalqaro tijoriy yo‘nalishlarning ochilishi Xitoy fuqarolik aviatsiyasi sanoati uchun muhim qadam bo‘ldi.

C919Xitoy aviatsiyasiCOMACPekinUlan-Bator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdiMinisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdiBugun, 00:55Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi