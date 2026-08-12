Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?
MMA afsonasi Alistar Overim Riko Verxuvenga boks qoidalari bo'yicha jang o'tkazishni taklif qildi. Overim bu to'qnashuvni 2027 yilda Amsterdamdagi arenada o'tkazib, Niderlandiyaning birinchi raqamli sportchisini aniqlamoqchi. Riko Verxuven 23 may kuni Misrda superog'ir vazn toifasida jahon chempioni Aleksandr Usikka qarshi jang qilib, 11-raundda texnik nokaut bilan mag'lub bo'lgandi.
Jangovar sport turlari olamida navbatdagi grandioz va shov-shuvli to‘qnashuv pishib yetilmoqda. Aralash yakkakurashlar (MMA) afsonasi Alistar Overim Kikboksing bo‘yicha Glory sobiq chempioni Riko Verxuvenni boks qoidalari bo‘yicha jang o‘tkazishga taklif qildi.
Ikkala niderlandiyalik sportchi o‘rtasidagi azaliy murosasizlik endi ring maydonida uzil-kesil hal bo‘lishi mumkin.
«MMAda u menga qarshi chiqmasdi — shuning uchun boksni taklif qilaman»
Alistar Overim o‘zining so‘nggi bayonotida Riko Verxuvenga boks qoidalari asosida kuch sinashishni taklif qilishi sabablarini va Amsterdamda katta jang tashkil etish rejasini oshkor qildi:
«Boksda Rikoning imkoniyatlari balandroq, buni tan olaman. Shu sababli biz unga aynan boks qoidalari bo‘yicha jang taklif qilyapmiz. Nega deysizmi? Chunki MMA qoidalari bo‘yicha bahsda Verxuven menga qarshi oktagonga chiqishga hech qachon yuragi dov demasdi... Uni Amsterdamda ko‘rishga umid qilamiz.
Riko, mendan qochma! Muxlislar, butun Niderlandiya va men ham aynan shu to‘qnashuvni xohlaymiz. Oramizda hali hisob-kitob qilinmagan masalalar bor. Kel, bir umrga hammasiga nuqta qo‘yib, Niderlandiyada kim birinchi raqamli sportchi ekanini aniqlaymiz. Buni 2027 yilda Amsterdamdagi arenada amalga oshiraylik!» — dedi Overim.
Usikka qarshi superjang va Verxuvenning boksdagi qadami
Eslatib o‘tamiz, Riko Verxuven shu yilning 23 may kuni Misrda superog‘ir vazn toifasida jahon chempioni Aleksandr Usikka qarshi shov-shuvli ringga ko‘tarilib, professional boksdagi eng murakkab sinovni boshdan kechirgan edi. O‘sha dramatik kechgan bahsning 11-raundida Usik kuchli zarbalar seriyasi bilan Verxuvenni texnik nokautga uchratgandi.
Shunga qaramay, Verxuven ringda ko‘rsatgan matonati bilan boks olami e’tiborini tortdi va endilikda Overim bilan bo‘ladigan to‘qnashuv 2027 yilning eng yirik va daromadli sport voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…