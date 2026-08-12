Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?

·30·Sport
Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?
Qisqacha

MMA afsonasi Alistar Overim Riko Verxuvenga boks qoidalari bo'yicha jang o'tkazishni taklif qildi. Overim bu to'qnashuvni 2027 yilda Amsterdamdagi arenada o'tkazib, Niderlandiyaning birinchi raqamli sportchisini aniqlamoqchi. Riko Verxuven 23 may kuni Misrda superog'ir vazn toifasida jahon chempioni Aleksandr Usikka qarshi jang qilib, 11-raundda texnik nokaut bilan mag'lub bo'lgandi.

Jangovar sport turlari olamida navbatdagi grandioz va shov-shuvli to‘qnashuv pishib yetilmoqda. Aralash yakkakurashlar (MMA) afsonasi Alistar Overim Kikboksing bo‘yicha Glory sobiq chempioni Riko Verxuvenni boks qoidalari bo‘yicha jang o‘tkazishga taklif qildi.

Ikkala niderlandiyalik sportchi o‘rtasidagi azaliy murosasizlik endi ring maydonida uzil-kesil hal bo‘lishi mumkin.

«MMAda u menga qarshi chiqmasdi — shuning uchun boksni taklif qilaman»

Alistar Overim o‘zining so‘nggi bayonotida Riko Verxuvenga boks qoidalari asosida kuch sinashishni taklif qilishi sabablarini va Amsterdamda katta jang tashkil etish rejasini oshkor qildi:

«Boksda Rikoning imkoniyatlari balandroq, buni tan olaman. Shu sababli biz unga aynan boks qoidalari bo‘yicha jang taklif qilyapmiz. Nega deysizmi? Chunki MMA qoidalari bo‘yicha bahsda Verxuven menga qarshi oktagonga chiqishga hech qachon yuragi dov demasdi... Uni Amsterdamda ko‘rishga umid qilamiz.

Riko, mendan qochma! Muxlislar, butun Niderlandiya va men ham aynan shu to‘qnashuvni xohlaymiz. Oramizda hali hisob-kitob qilinmagan masalalar bor. Kel, bir umrga hammasiga nuqta qo‘yib, Niderlandiyada kim birinchi raqamli sportchi ekanini aniqlaymiz. Buni 2027 yilda Amsterdamdagi arenada amalga oshiraylik!» — dedi Overim.

Usikka qarshi superjang va Verxuvenning boksdagi qadami

Eslatib o‘tamiz, Riko Verxuven shu yilning 23 may kuni Misrda superog‘ir vazn toifasida jahon chempioni Aleksandr Usikka qarshi shov-shuvli ringga ko‘tarilib, professional boksdagi eng murakkab sinovni boshdan kechirgan edi. O‘sha dramatik kechgan bahsning 11-raundida Usik kuchli zarbalar seriyasi bilan Verxuvenni texnik nokautga uchratgandi.

Shunga qaramay, Verxuven ringda ko‘rsatgan matonati bilan boks olami e’tiborini tortdi va endilikda Overim bilan bo‘ladigan to‘qnashuv 2027 yilning eng yirik va daromadli sport voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Alistair OvereemRico VerhoevenOleksandr UsykAmsterdamNetherlands
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi