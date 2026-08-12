Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladi
Milanning Inter klubi qanot chizigʻini kuchaytirish borasidagi ilk transferini rasman yakunladi. Tottenxem klubida toʻp surgan ingliz harakatdagi futbolchi Djed Spence endilikda faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, ikki kun davom etgan shiddatli muzokaralardan soʻng tomonlar barcha shartlar boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer bosh murabbiy qanot chizigʻi uchun talab qilgan ilk yirik kuchaytirish hisoblanadi. Chorshanba kuni tushdan keyin muzokaralar yakunlanib, futbolchi Italiya grandiga doimiy asosda koʻchib oʻtishi maʼlum boʻldi. Djed Spence yangi jamoasi bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq yillik shartnomaga imzo chekishga shay turibdi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlarTransfer oynasining boshida, futbolchi Angliya terma jamoasi safida jahon chempionatida porlagan paytda, Tottenxem uning narxini 45 million yevro etib belgilagandi. Biroq soʻnggi kunlardagi qizgʻin muloqotlar natijasida ingliz klubi bu qiymatni 10 million yevrodan koʻproqqa kamaytirishga rozi boʻldi.
Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, klublar oʻrtasidagi qatʼiy transfer summasi 31,5 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, turli xil bonuslar evaziga bu summa 34-35 million yevrogacha yetishi mumkin. Inter futbolchining oʻzi bilan esa ancha oldin kelishuvga erishgan boʻlib, uning yillik qatʼiy maoshi 3 million yevrodan oshmasligi belgilangan.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va kelajakdagi rejalarDjed Spencening kelishi va murabbiy Andy Dioufni oʻng qanotga moslashtirgani jamoadagi raqobatni keskin oshiradi. Ushbu oʻzgarishlar fonida braziliyalik Luis Henrique bilan bogʻliq vaziyat yanada eʼtibor markaziga tushdi.
Hozirda Romadan Luis Henrique boʻyicha rasmiy taklif kelib tushgan, biroq Inter rahbariyati hozircha sotuvni maʼqullagani yoʻq. Shunga qaramay, oʻz pozitsiyasida uchinchi raqamli tanlovga aylanib qolish xavfi futbolchini qishki yoki yozgi transfer oynasida milanliklar safini tark etishiga sabab boʻlishi mumkin.
…