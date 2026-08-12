Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladi

·0·Sport
Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladi

Milanning Inter klubi qanot chizigʻini kuchaytirish borasidagi ilk transferini rasman yakunladi. Tottenxem klubida toʻp surgan ingliz harakatdagi futbolchi Djed Spence endilikda faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, ikki kun davom etgan shiddatli muzokaralardan soʻng tomonlar barcha shartlar boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer bosh murabbiy qanot chizigʻi uchun talab qilgan ilk yirik kuchaytirish hisoblanadi. Chorshanba kuni tushdan keyin muzokaralar yakunlanib, futbolchi Italiya grandiga doimiy asosda koʻchib oʻtishi maʼlum boʻldi. Djed Spence yangi jamoasi bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq yillik shartnomaga imzo chekishga shay turibdi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlar

Transfer oynasining boshida, futbolchi Angliya terma jamoasi safida jahon chempionatida porlagan paytda, Tottenxem uning narxini 45 million yevro etib belgilagandi. Biroq soʻnggi kunlardagi qizgʻin muloqotlar natijasida ingliz klubi bu qiymatni 10 million yevrodan koʻproqqa kamaytirishga rozi boʻldi.

Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, klublar oʻrtasidagi qatʼiy transfer summasi 31,5 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, turli xil bonuslar evaziga bu summa 34-35 million yevrogacha yetishi mumkin. Inter futbolchining oʻzi bilan esa ancha oldin kelishuvga erishgan boʻlib, uning yillik qatʼiy maoshi 3 million yevrodan oshmasligi belgilangan.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va kelajakdagi rejalar

Djed Spencening kelishi va murabbiy Andy Dioufni oʻng qanotga moslashtirgani jamoadagi raqobatni keskin oshiradi. Ushbu oʻzgarishlar fonida braziliyalik Luis Henrique bilan bogʻliq vaziyat yanada eʼtibor markaziga tushdi.

Hozirda Romadan Luis Henrique boʻyicha rasmiy taklif kelib tushgan, biroq Inter rahbariyati hozircha sotuvni maʼqullagani yoʻq. Shunga qaramay, oʻz pozitsiyasida uchinchi raqamli tanlovga aylanib qolish xavfi futbolchini qishki yoki yozgi transfer oynasida milanliklar safini tark etishiga sabab boʻlishi mumkin.

InterTottenxemDjed SpenceTransferA seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi