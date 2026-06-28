Shotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzod
Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi terma jamoaning Jaxon chempionati-2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng boʻshab qolgan bosh murabbiy lavozimiga munosib nomzod qidirmoqda. Jamoani uzoq vaqt boshqargan Steve Clarke isteʼfoga chiqqach, uning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan mutaxassislar roʻyxatida Tottenxem va Nottingem Forest klublarining sobiq ustozi Ange Postecoglou yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TalkSPORT nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda UEFA texnik kuzatuvchisi sifatida faoliyat yuritayotgan avstraliyalik mutaxassis Shotlandiya futbol rahbariyati uchun ustuvor variant hisoblanadi. Postecoglou Shotlandiya futboli bilan yaxshi tanish, u oʻz vaqtida Glazgoning Seltik klubi bilan katta muvaffaqiyatlarga erishgan va mahalliy muxlislar hurmatini qozongan.
Raqobat va boshqa nomzodlarGarchi Ange Postecoglou asosiy favorit sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, u bu yoʻlda jiddiy raqobatga duch kelishi aniq. Boʻsh qolgan oʻrin uchun Everton ustozi David Moyes, shuningdek, Steven Naismith va Reynjers sobiq yarim himoyachisi Barry Ferguson kabi nomzodlar ham koʻrib chiqilmoqda. Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi qaror qabul qilishga shoshilmoqchi emas va Millatlar ligasi sentyabr oyida boshlangunga qadar yakuniy toʻxtamga kelishni rejalashtirgan.
Steve Clarke boshchiligidagi Shotlandiya terma jamoasining jahon birinchiligidagi yurishi Braziliyadan qabul qilingan 3:0 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlandi. Guruhda uch ochko bilan uchinchi oʻrinni egallaganiga qaramay, boshqa guruhlardagi natijalar shotlandlarning pley-offga chiqish imkoniyatini yoʻqqa chiqardi. Bu esa 2019-yildan beri jamoani boshqarib kelayotgan murabbiyning ketishiga sabab boʻldi.
Clarke xayrlashuv chogʻida oʻz futbolchilariga minnatdorchilik bildirib, ularni boshqarish katta sharaf boʻlganini taʼkidladi. Uning qoʻl ostida Shotlandiya terma jamoasi sezilarli oʻsishga erishdi. Xususan, jamoa 23 yillik tanaffusdan soʻng Yevro-2020 va Yevro-2024 turnirlarida ishtirok etdi, shuningdek, Jaxon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.
Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi ijrochi direktori Ian Maxwell murabbiyning mehnatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Clarke jamoani toʻrtinchi savat darajasidagi autsayderdan yirik turnirlarning doimiy ishtirokchisiga aylantira oldi. Endilikda yangi murabbiy oldiga ushbu natijalarni yanada yaxshilash va xalqaro maydonda barqarorlikni taʼminlash vazifasi qoʻyiladi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Ange Postecoglou uchun bu taklif katta futbolga qaytish uchun ajoyib imkoniyat boʻlishi mumkin. Uning hujumkor futbol uslubi va Britaniya futbolidagi tajribasi Shotlandiya terma jamoasining yangi strategiyasiga mos kelishi kutilmoqda.
…