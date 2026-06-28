Shotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzod

·25·Sport
Shotlandiya terma jamoasida yangi davr: Ange Postecoglou bosh murabbiylikka asosiy nomzod

Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi terma jamoaning Jaxon chempionati-2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng boʻshab qolgan bosh murabbiy lavozimiga munosib nomzod qidirmoqda. Jamoani uzoq vaqt boshqargan Steve Clarke isteʼfoga chiqqach, uning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan mutaxassislar roʻyxatida Tottenxem va Nottingem Forest klublarining sobiq ustozi Ange Postecoglou yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TalkSPORT nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda UEFA texnik kuzatuvchisi sifatida faoliyat yuritayotgan avstraliyalik mutaxassis Shotlandiya futbol rahbariyati uchun ustuvor variant hisoblanadi. Postecoglou Shotlandiya futboli bilan yaxshi tanish, u oʻz vaqtida Glazgoning Seltik klubi bilan katta muvaffaqiyatlarga erishgan va mahalliy muxlislar hurmatini qozongan.

Raqobat va boshqa nomzodlar

Garchi Ange Postecoglou asosiy favorit sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, u bu yoʻlda jiddiy raqobatga duch kelishi aniq. Boʻsh qolgan oʻrin uchun Everton ustozi David Moyes, shuningdek, Steven Naismith va Reynjers sobiq yarim himoyachisi Barry Ferguson kabi nomzodlar ham koʻrib chiqilmoqda. Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi qaror qabul qilishga shoshilmoqchi emas va Millatlar ligasi sentyabr oyida boshlangunga qadar yakuniy toʻxtamga kelishni rejalashtirgan.

Steve Clarke boshchiligidagi Shotlandiya terma jamoasining jahon birinchiligidagi yurishi Braziliyadan qabul qilingan 3:0 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlandi. Guruhda uch ochko bilan uchinchi oʻrinni egallaganiga qaramay, boshqa guruhlardagi natijalar shotlandlarning pley-offga chiqish imkoniyatini yoʻqqa chiqardi. Bu esa 2019-yildan beri jamoani boshqarib kelayotgan murabbiyning ketishiga sabab boʻldi.

Clarke xayrlashuv chogʻida oʻz futbolchilariga minnatdorchilik bildirib, ularni boshqarish katta sharaf boʻlganini taʼkidladi. Uning qoʻl ostida Shotlandiya terma jamoasi sezilarli oʻsishga erishdi. Xususan, jamoa 23 yillik tanaffusdan soʻng Yevro-2020 va Yevro-2024 turnirlarida ishtirok etdi, shuningdek, Jaxon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.

Shotlandiya futbol assotsiatsiyasi ijrochi direktori Ian Maxwell murabbiyning mehnatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Clarke jamoani toʻrtinchi savat darajasidagi autsayderdan yirik turnirlarning doimiy ishtirokchisiga aylantira oldi. Endilikda yangi murabbiy oldiga ushbu natijalarni yanada yaxshilash va xalqaro maydonda barqarorlikni taʼminlash vazifasi qoʻyiladi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Ange Postecoglou uchun bu taklif katta futbolga qaytish uchun ajoyib imkoniyat boʻlishi mumkin. Uning hujumkor futbol uslubi va Britaniya futbolidagi tajribasi Shotlandiya terma jamoasining yangi strategiyasiga mos kelishi kutilmoqda.

ShotlandiyaAnge PostecoglouSteve ClarkeFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...Bugun, 23:10Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»Bugun, 22:03Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiHabib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiBugun, 21:57Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Bugun, 21:55Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi