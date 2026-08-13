Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardi
Barselona va Manchester Siti o'rtasidagi Rodri transferi bo'yicha muzokaralar moliyaviy to'siqlar sabab cho'zilmoqda. Manchester Siti rahbariyati Barselona taklif qilayotgan summani yetarli deb hisoblamay, futbolchi uchun munosib kompensatsiya talab qilmoqda. Rodri Barselona'ga qaytishni istasa-da, talab qilingan to'lov amalga oshirilmasa, ketishni talab qilmasligi va amaldagi shartnomasining qolgan 12 oyini Manchester Siti safida o'tkazishga tayyorligini bildirgan.
Ispaniyaning Barselona klubi va Angliyaning Manchester Siti jamoasi yarimhimoyachisi Rodri oʻrtasidagi ehtimoliy transfer muzokaralari hal qiluvchi pallaeda kutilmagan burse yasadi. Sport nashrining Sky Sportsʼga tayanib xabar berishicha, futbolchining Ispaniya chempionatiga qaytish istagiga qaramay, tomonlar kelishuvga erishishda moliyaviy toʻsiqlarga duch kelmoqda va bu jarayonni yanada choʻzib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti rahbariyati Kataloniya klubining taklif qilayotgan summasini yetarli deb hisoblamayapti va rad etishda davom etmoqda. Angliya klubi oʻz yetakchisi uchun munosib moliyaviy kompensatsiya olishni talab qilmoqda. Oʻz navbatida, Barselona ushbu transferni amalga oshirish uchun soʻnggi urinishni amalga oshirishi shartligini yaxshi anglaydi.
Rodrining qatʼiy pozitsiyasiVaziyatning eng qiziqarli jihati shundaki, Rodri transfer jarayonini tezlashtirish maqsadida Manchester Siti bilan boʻlgan munosabatlarini buzish niyatida emas. Yarimhimoyachi ingliz klubiga agar Barselona talab qilinayotgan toʻlovni amalga oshirmasa, u ketishni talab qilmasligi va amaldagi shartnomasining qolgan 12 oyini ham shu yerda yakunlashga tayyorligini maʼlum qilgan.
Ushbu bayonot soʻnggi соatlar davomida tarqalgan xabarlarga nisbatan vaziyatni ancha tinchroq tus olganini koʻrsatadi. Ispaniyalik futbolchi La Ligasiga qaytishni istasa-da, Manchester Sitidan ketish faqatgina klub shartlari asosida amalga oshishi kerakligini yaxshi tushunib turibdi.
Muzokaralarning kelgusi taqdiriHozirgi pallada Barselona rahbariyati oldida jiddiy moliyaviy muammo koʻndalang boʻlib turibdi. Agar kataloniyaliklar ingliz klubining talablarini qondira olmasa, transfer barbod boʻlishi va Rodri yana bir mavsum Manchester Siti safida qolishi mumkin.
Mazkur transfer sagaining qanday yakun topishi yaqin kunlardagi muzokaralarga bogʻliq boʻladi. Har holda, Rodridan kelayotgan vazmin xabarlar uning professional yondashuvini va amaldagi jamoasiga hurmat saqlayotganini yaqqol namoyon etmoqda.
…