Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardi

·51·Sport
Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardi
Qisqacha

Barselona va Manchester Siti o'rtasidagi Rodri transferi bo'yicha muzokaralar moliyaviy to'siqlar sabab cho'zilmoqda. Manchester Siti rahbariyati Barselona taklif qilayotgan summani yetarli deb hisoblamay, futbolchi uchun munosib kompensatsiya talab qilmoqda. Rodri Barselona'ga qaytishni istasa-da, talab qilingan to'lov amalga oshirilmasa, ketishni talab qilmasligi va amaldagi shartnomasining qolgan 12 oyini Manchester Siti safida o'tkazishga tayyorligini bildirgan.

Ispaniyaning Barselona klubi va Angliyaning Manchester Siti jamoasi yarimhimoyachisi Rodri oʻrtasidagi ehtimoliy transfer muzokaralari hal qiluvchi pallaeda kutilmagan burse yasadi. Sport nashrining Sky Sportsʼga tayanib xabar berishicha, futbolchining Ispaniya chempionatiga qaytish istagiga qaramay, tomonlar kelishuvga erishishda moliyaviy toʻsiqlarga duch kelmoqda va bu jarayonni yanada choʻzib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti rahbariyati Kataloniya klubining taklif qilayotgan summasini yetarli deb hisoblamayapti va rad etishda davom etmoqda. Angliya klubi oʻz yetakchisi uchun munosib moliyaviy kompensatsiya olishni talab qilmoqda. Oʻz navbatida, Barselona ushbu transferni amalga oshirish uchun soʻnggi urinishni amalga oshirishi shartligini yaxshi anglaydi.

Rodrining qatʼiy pozitsiyasi

Vaziyatning eng qiziqarli jihati shundaki, Rodri transfer jarayonini tezlashtirish maqsadida Manchester Siti bilan boʻlgan munosabatlarini buzish niyatida emas. Yarimhimoyachi ingliz klubiga agar Barselona talab qilinayotgan toʻlovni amalga oshirmasa, u ketishni talab qilmasligi va amaldagi shartnomasining qolgan 12 oyini ham shu yerda yakunlashga tayyorligini maʼlum qilgan.

Ushbu bayonot soʻnggi соatlar davomida tarqalgan xabarlarga nisbatan vaziyatni ancha tinchroq tus olganini koʻrsatadi. Ispaniyalik futbolchi La Ligasiga qaytishni istasa-da, Manchester Sitidan ketish faqatgina klub shartlari asosida amalga oshishi kerakligini yaxshi tushunib turibdi.

Muzokaralarning kelgusi taqdiri

Hozirgi pallada Barselona rahbariyati oldida jiddiy moliyaviy muammo koʻndalang boʻlib turibdi. Agar kataloniyaliklar ingliz klubining talablarini qondira olmasa, transfer barbod boʻlishi va Rodri yana bir mavsum Manchester Siti safida qolishi mumkin.

Mazkur transfer sagaining qanday yakun topishi yaqin kunlardagi muzokaralarga bogʻliq boʻladi. Har holda, Rodridan kelayotgan vazmin xabarlar uning professional yondashuvini va amaldagi jamoasiga hurmat saqlayotganini yaqqol namoyon etmoqda.

RodriBarselonaManchester SitiLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Bugun, 22:55Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiBugun, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:33Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariBugun, 21:30Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaShov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi