Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi
Olim Davlatovich Davlatov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlandi, Ruslanbek Quroltayevich Davletov esa bu lavozimdan ozod etildi. Olim Davlatov vakillik organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlik hamda yoshlar masalalariga mas'ul bo'ladi.
O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasida muhim kadrlar o‘zgarishi amalga oshirildi. Prezidentning tegishli farmonlari bilan Ruslanbek Davletov maslahatchilik lavozimidan ozod etildi, uning o‘rniga adabiyotshunos va jamoat arbobi Olim Davlatov tayinlandi.
Yangi maslahatchi vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari yo‘nalishiga mas’ul bo‘ladi.
Ruslanbek Davletov lavozimidan ozod etildi
Prezident farmoniga muvofiq, Ruslanbek Quroltayevich Davletov O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimidan ozod etildi.
Ruslanbek Davletov Prezident Administratsiyasi tizimida bir necha yildan beri turli mas’ul lavozimlarda faoliyat yuritib kelayotgan edi.
Xususan, 2025 yil iyulida Prezident maslahatchilari tarkibi qayta shakllantirilganida u Prezidentning vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, din va yoshlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi etib tayinlangan edi.
Undan avval esa ijtimoiy-siyosiy, diniy-ma’rifiy va yoshlar masalalari yo‘nalishiga rahbarlik qilgan.
Endi bu yo‘nalishga Olim Davlatov rahbarlik qiladi
Prezidentning boshqa farmoni bilan Olim Davlatovich Davlatov O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi.
Shu tariqa Prezident Administratsiyasida parlament va boshqa vakillik tuzilmalari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda yoshlar bilan bog‘liq masalalarni muvofiqlashtiruvchi rahbar almashdi.
Olim Davlatov kim?
Olim Davlatov adabiyotshunos va jamoatchilik sohasidagi faoliyati bilan tanilgan.
Prezidentning 2026 yil 28 maydagi farmonida u Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori va adabiyotshunos sifatida ko‘rsatilgan. O‘sha farmon bilan Olim Davlatovga «O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi» faxriy unvoni berilgan.
Uning madaniyat va adabiyot sohasidagi faoliyati ancha oldindan davom etib keladi. 2020 yildagi Prezident farmonida Olim Davlatov «Tamaddun» nashriyoti direktori va adabiyotshunos sifatida qayd etilgan.
Yangi vazifaning qamrovi keng
Olim Davlatov tayinlangan yo‘nalish bir nechta muhim sohani birlashtiradi.
Vakillik organlari bilan munosabatlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik, shuningdek, yoshlarga oid masalalar davlat siyosatining jamoatchilik bilan bevosita bog‘liq yo‘nalishlari hisoblanadi.
O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatida davlat idoralari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi hamkorlik va muvofiqlashtirish masalalari avvaldan muhim vazifalar qatorida belgilab kelingan.
Prezident Administratsiyasida navbatdagi kadrlar o‘zgarishi
So‘nggi yillarda Prezident maslahatchilari tuzilmasi va ularning vazifalari bir necha bor qayta shakllantirildi. Masalan, 2025 yil iyulida tashqi siyosat, kadrlar, iqtisodiy siyosat, strategik rivojlanish, ijtimoiy himoya hamda vakillik organlari va yoshlar yo‘nalishlarida maslahatchilar tayinlangan edi.
Endilikda mazkur yo‘nalishda Ruslanbek Davletov o‘rnini Olim Davlatov egallaydi.
Yangi maslahatchining adabiyot, ma’naviyat va jamoat tashkilotlari bilan bog‘liq ko‘p yillik faoliyati hisobga olinsa, uning Prezident Administratsiyasidagi yangi vazifasi ham jamoatchilik institutlari va yoshlar bilan ishlashga bevosita bog‘liq bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…