Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi

·30·O‘zbekiston
Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi
Qisqacha

Olim Davlatovich Davlatov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlandi, Ruslanbek Quroltayevich Davletov esa bu lavozimdan ozod etildi. Olim Davlatov vakillik organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlik hamda yoshlar masalalariga mas'ul bo'ladi.

O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasida muhim kadrlar o‘zgarishi amalga oshirildi. Prezidentning tegishli farmonlari bilan Ruslanbek Davletov maslahatchilik lavozimidan ozod etildi, uning o‘rniga adabiyotshunos va jamoat arbobi Olim Davlatov tayinlandi.

Yangi maslahatchi vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari yo‘nalishiga mas’ul bo‘ladi.

Ruslanbek Davletov lavozimidan ozod etildi

Prezident farmoniga muvofiq, Ruslanbek Quroltayevich Davletov O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimidan ozod etildi.

Ruslanbek Davletov Prezident Administratsiyasi tizimida bir necha yildan beri turli mas’ul lavozimlarda faoliyat yuritib kelayotgan edi.

Xususan, 2025 yil iyulida Prezident maslahatchilari tarkibi qayta shakllantirilganida u Prezidentning vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, din va yoshlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi etib tayinlangan edi.

Undan avval esa ijtimoiy-siyosiy, diniy-ma’rifiy va yoshlar masalalari yo‘nalishiga rahbarlik qilgan.

Endi bu yo‘nalishga Olim Davlatov rahbarlik qiladi

Prezidentning boshqa farmoni bilan Olim Davlatovich Davlatov O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi.

Shu tariqa Prezident Administratsiyasida parlament va boshqa vakillik tuzilmalari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda yoshlar bilan bog‘liq masalalarni muvofiqlashtiruvchi rahbar almashdi.

Olim Davlatov kim?

Olim Davlatov adabiyotshunos va jamoatchilik sohasidagi faoliyati bilan tanilgan.

Prezidentning 2026 yil 28 maydagi farmonida u Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori va adabiyotshunos sifatida ko‘rsatilgan. O‘sha farmon bilan Olim Davlatovga «O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi» faxriy unvoni berilgan.

Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi

Uning madaniyat va adabiyot sohasidagi faoliyati ancha oldindan davom etib keladi. 2020 yildagi Prezident farmonida Olim Davlatov «Tamaddun» nashriyoti direktori va adabiyotshunos sifatida qayd etilgan.

Yangi vazifaning qamrovi keng

Olim Davlatov tayinlangan yo‘nalish bir nechta muhim sohani birlashtiradi.

Vakillik organlari bilan munosabatlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik, shuningdek, yoshlarga oid masalalar davlat siyosatining jamoatchilik bilan bevosita bog‘liq yo‘nalishlari hisoblanadi.

O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatida davlat idoralari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi hamkorlik va muvofiqlashtirish masalalari avvaldan muhim vazifalar qatorida belgilab kelingan.

Prezident Administratsiyasida navbatdagi kadrlar o‘zgarishi

So‘nggi yillarda Prezident maslahatchilari tuzilmasi va ularning vazifalari bir necha bor qayta shakllantirildi. Masalan, 2025 yil iyulida tashqi siyosat, kadrlar, iqtisodiy siyosat, strategik rivojlanish, ijtimoiy himoya hamda vakillik organlari va yoshlar yo‘nalishlarida maslahatchilar tayinlangan edi.

Endilikda mazkur yo‘nalishda Ruslanbek Davletov o‘rnini Olim Davlatov egallaydi.

Yangi maslahatchining adabiyot, ma’naviyat va jamoat tashkilotlari bilan bog‘liq ko‘p yillik faoliyati hisobga olinsa, uning Prezident Administratsiyasidagi yangi vazifasi ham jamoatchilik institutlari va yoshlar bilan ishlashga bevosita bog‘liq bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonOlim DavlatovRuslanbek DavletovAlisher Navoiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiQashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiBugun, 15:34“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradi“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradiBugun, 14:52O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiO‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiBugun, 14:47Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Bugun, 12:48Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiNijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiBugun, 12:32O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiBugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi