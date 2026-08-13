Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladi

·42·Sport
Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladi
Qisqacha

Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan Xavi Ernandesni samimiy qutladi. 23 yoshli futbolchi «Barselona» akademiyasida birga tushgan suratini e'lon qilib, ispan mutaxassisini o'ziga ilhom bergan ism va o'rnak sifatida tilga oldi. Xavi Ernandesning terma jamoa boshqaruviga kelishi 12 avgust kuni rasman e'lon qilingan va u bilan 2030 yil yozigacha shartnoma imzolangan. Simons Niderlandiya safida 34 ta o'yinda 6 ta gol va 5 ta golli uzatmaga ega.

«Tottenhem»ning niderlandiyalik yarimhimoyachisi Xavi Simons Niderlandiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan ispaniyalik afsonaviy mutaxassis Xavi Ernandesni samimiy qutladi.

23 yoshli futbolchi o‘z ijtimoiy tarmoqlarida «Barselona» akademik davriga oid arxividan Xavi Ernandes bilan birga tushgan suratini e’lon qilib, unga ta’sirli so‘zlarni ilova qildi.

«Niderlandiyaga xush kelibsiz, murabbiy!»

Simons o‘ziga Xavi ismi aynan kataloniyalik afsona sharafiga qo‘yilganiga va uni o‘ziga o‘rnak deb bilishiga sha’ma qilgan holda shunday yozdi:

«Menga ilhom bergan ism. Niderlandiyaga xush kelibsiz, murabbiy Xavi Ernandes!»

Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladi

Eslatib o‘tamiz, Xavi Ernandesning Niderlandiya terma jamoasi ruliga kelishi 12 avgust kuni rasman e’lon qilingan edi. Ispaniyalik 50 yoshli mutaxassis bilan 2030 yilning yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan.

Xavi Simonsning terma jamoadagi ko‘rsatkichlari

Simons Niderlandiya terma jamoasining asosiy o‘zak futbolchilaridan biri hisoblanadi. U hozirga qadar milliy libosda ancha barqaror o‘yin namoyish etib kelmoqda:

  • O‘yinlar soni: 34 ta bellashuv;

  • Gollar: 6 ta;

  • Golli uzatmalar: 5 ta.

Ispaniyalik tajribali murabbiyning kelishi Xavi Simonsning terma jamoadagi rolini yanada oshirishi va yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Xavi SimonsXavi HernándezNetherlandsTottenhamBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Bugun, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiBugun, 21:53Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:33Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariBugun, 21:30Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaShov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi