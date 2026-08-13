Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladi
Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan Xavi Ernandesni samimiy qutladi. 23 yoshli futbolchi «Barselona» akademiyasida birga tushgan suratini e'lon qilib, ispan mutaxassisini o'ziga ilhom bergan ism va o'rnak sifatida tilga oldi. Xavi Ernandesning terma jamoa boshqaruviga kelishi 12 avgust kuni rasman e'lon qilingan va u bilan 2030 yil yozigacha shartnoma imzolangan. Simons Niderlandiya safida 34 ta o'yinda 6 ta gol va 5 ta golli uzatmaga ega.
«Tottenhem»ning niderlandiyalik yarimhimoyachisi Xavi Simons Niderlandiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan ispaniyalik afsonaviy mutaxassis Xavi Ernandesni samimiy qutladi.
23 yoshli futbolchi o‘z ijtimoiy tarmoqlarida «Barselona» akademik davriga oid arxividan Xavi Ernandes bilan birga tushgan suratini e’lon qilib, unga ta’sirli so‘zlarni ilova qildi.
«Niderlandiyaga xush kelibsiz, murabbiy!»
Simons o‘ziga Xavi ismi aynan kataloniyalik afsona sharafiga qo‘yilganiga va uni o‘ziga o‘rnak deb bilishiga sha’ma qilgan holda shunday yozdi:
«Menga ilhom bergan ism. Niderlandiyaga xush kelibsiz, murabbiy Xavi Ernandes!»
Eslatib o‘tamiz, Xavi Ernandesning Niderlandiya terma jamoasi ruliga kelishi 12 avgust kuni rasman e’lon qilingan edi. Ispaniyalik 50 yoshli mutaxassis bilan 2030 yilning yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan.
Xavi Simonsning terma jamoadagi ko‘rsatkichlari
Simons Niderlandiya terma jamoasining asosiy o‘zak futbolchilaridan biri hisoblanadi. U hozirga qadar milliy libosda ancha barqaror o‘yin namoyish etib kelmoqda:
O‘yinlar soni: 34 ta bellashuv;
Gollar: 6 ta;
Golli uzatmalar: 5 ta.
Ispaniyalik tajribali murabbiyning kelishi Xavi Simonsning terma jamoadagi rolini yanada oshirishi va yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…