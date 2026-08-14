Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladi
Milan klubining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim mavsumoldi o'yinlaridagi muvaffaqiyatsizliklardan so'ng bir qator taniqli futbolchilarni transferga qo'ydi. U klub xo'jayini Jerri Kardinale bilan uchrashib, tarkibni sog'lomlashtirish va kelgusi rejalarni muhokama qildi. Amorimning asosiy transfer ro'yxatidan Kristofer Nkunku, Fikayo Tomori, Yussouf Fofana va David Odogu joy oldi.
Milan klubining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoadagi oʻzgarishlarni keskin qadamlar bilan boshladi va mavsumoldi oʻyinlaridagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng bir qator taniqli futbolchilarni transferga qoʻydi. Sky Sport Italia xabar qilishicha, portugaliyalik mutaxassis klub xoʻjayini Jerri Kardinale bilan Milanellodagi mashgʻulot bazasida uchrashib, tarkibni sogʻlomlashtirish va kelgusi rejalarni muhokama qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Amorim uchun jamoadagi ilk "asal oyi" davri oʻz nihoyasiga yetdi. Mavsumoldi turne davomida qayd etilgan natijalar, jumladan, Seltik va Inter bilan duranglar hamda Chelsinen magʻlubiyat (3:0) jamoadagi muammolarni yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Shundan soʻng murabbiy futbolchilarning imkoniyatlarini baholab chiqib, oʻz sistemasiga mos kelmaydigan oʻyinchilar roʻyxatini tuzdi.
Katta transfer roʻyxati va kutilmagan nomlarAmorim tuzib chiqqan sotuvdagi futbolchilar roʻyxatida eng koʻp eʼtiborni tortayotgan nomlardan biri bu Kristofer Nkunku boʻldi. 28 yoshli fransiyalik hujumchi oʻtgan yozda Chelsidean 37 million yevro evaziga sotib olingan edi. U oʻtgan mavsumda 35 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urgan va 3 ta golli uzatmani amalga oshirgan boʻlishiga qaramay, yangi murabbiy ishonchini qozona olmadi.
Nkunkudan tashqari, ingliz himoyachisi Fikayo Tomori, yarim himoyachi Yussouf Fofana va yosh markaziy himoyachi David Odogu ham transfer roʻyxatidan joy oldi. Fikayo Tomori 2021-yil boshidaChelsidean kelib qoʻshilganidan buyon jamoada 214 ta oʻyin oʻtkazib, 7 ta gol urgan va 2027-yilgacha moʻljallangan shartnomaga ega edi. Biroq Amorim himoya chizigʻini boshqacha shakllantirmoqchi.
Ikkinchi darajali qism va moliyaviy rejalarGOAL.com nashrining maʼlumotiga koʻra, asosiy qora roʻyxatdan tashqari, munosib taklif kelib tushsa sotib yuborilishi mumkin boʻlgan boshqa futbolchilar guruhi ham mavjud. Bu toifaga yulduz qanot hujumchisi Rafael Leao va hujumchi Santiago Ximenes kiritilgan. Klub ularni majburiy tarzda haydab chiqarmaydi, biroq qoʻshimcha mablagʻ yigʻish maqsadida yaxshi takliflarga qarshi emas.
Shuningdek, ekvadorlik qanot himoyachisi Pervis Estupinyan ham noaniq ahvolda qoldi. Ruben Amorim mavsumoldi tur davomida uni yaqindan sinovdan oʻtkazdi, biroq futbolchi murabbiyning taktikasida talab etiladigan himoya koʻnikmalariga toʻla javob bermasligi aniqlandi.
…