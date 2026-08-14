Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladi

·33·Sport
Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladi
Qisqacha

Milan klubining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim mavsumoldi o'yinlaridagi muvaffaqiyatsizliklardan so'ng bir qator taniqli futbolchilarni transferga qo'ydi. U klub xo'jayini Jerri Kardinale bilan uchrashib, tarkibni sog'lomlashtirish va kelgusi rejalarni muhokama qildi. Amorimning asosiy transfer ro'yxatidan Kristofer Nkunku, Fikayo Tomori, Yussouf Fofana va David Odogu joy oldi.

Milan klubining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoadagi oʻzgarishlarni keskin qadamlar bilan boshladi va mavsumoldi oʻyinlaridagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng bir qator taniqli futbolchilarni transferga qoʻydi. Sky Sport Italia xabar qilishicha, portugaliyalik mutaxassis klub xoʻjayini Jerri Kardinale bilan Milanellodagi mashgʻulot bazasida uchrashib, tarkibni sogʻlomlashtirish va kelgusi rejalarni muhokama qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Amorim uchun jamoadagi ilk "asal oyi" davri oʻz nihoyasiga yetdi. Mavsumoldi turne davomida qayd etilgan natijalar, jumladan, Seltik va Inter bilan duranglar hamda Chelsinen magʻlubiyat (3:0) jamoadagi muammolarni yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Shundan soʻng murabbiy futbolchilarning imkoniyatlarini baholab chiqib, oʻz sistemasiga mos kelmaydigan oʻyinchilar roʻyxatini tuzdi.

Katta transfer roʻyxati va kutilmagan nomlar

Amorim tuzib chiqqan sotuvdagi futbolchilar roʻyxatida eng koʻp eʼtiborni tortayotgan nomlardan biri bu Kristofer Nkunku boʻldi. 28 yoshli fransiyalik hujumchi oʻtgan yozda Chelsidean 37 million yevro evaziga sotib olingan edi. U oʻtgan mavsumda 35 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urgan va 3 ta golli uzatmani amalga oshirgan boʻlishiga qaramay, yangi murabbiy ishonchini qozona olmadi.

Nkunkudan tashqari, ingliz himoyachisi Fikayo Tomori, yarim himoyachi Yussouf Fofana va yosh markaziy himoyachi David Odogu ham transfer roʻyxatidan joy oldi. Fikayo Tomori 2021-yil boshidaChelsidean kelib qoʻshilganidan buyon jamoada 214 ta oʻyin oʻtkazib, 7 ta gol urgan va 2027-yilgacha moʻljallangan shartnomaga ega edi. Biroq Amorim himoya chizigʻini boshqacha shakllantirmoqchi.

Ikkinchi darajali qism va moliyaviy rejalar

GOAL.com nashrining maʼlumotiga koʻra, asosiy qora roʻyxatdan tashqari, munosib taklif kelib tushsa sotib yuborilishi mumkin boʻlgan boshqa futbolchilar guruhi ham mavjud. Bu toifaga yulduz qanot hujumchisi Rafael Leao va hujumchi Santiago Ximenes kiritilgan. Klub ularni majburiy tarzda haydab chiqarmaydi, biroq qoʻshimcha mablagʻ yigʻish maqsadida yaxshi takliflarga qarshi emas.

Shuningdek, ekvadorlik qanot himoyachisi Pervis Estupinyan ham noaniq ahvolda qoldi. Ruben Amorim mavsumoldi tur davomida uni yaqindan sinovdan oʻtkazdi, biroq futbolchi murabbiyning taktikasida talab etiladigan himoya koʻnikmalariga toʻla javob bermasligi aniqlandi.

Ruben AmorimMilanKristofer NkunkuFikayo TomoriTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaMonza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaBugun, 01:19Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiFerran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 23:33«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Kecha, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiKecha, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiKecha, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Kecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi